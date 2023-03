Les Wildcats pourraient repêcher premiers en juin

Bien que le printemps s’annonce excitant dans la LHJMQ avec les séries éliminatoires qui cognent déjà à nos portes, dans le cas des Wildcats de Moncton c’est surtout tout ce qui entoure le repêchage, incluant la loterie, qui retient l’attention.

La raison est fort simple. Non seulement la formation néo-brunswickoise est aussi bien dire assurée de prendre part à la loterie, qui sera présentée le mercredi 26 avril sur les ondes de RDS, mais elle dispose de trois sélections dans la seule première ronde.

Il y a d’abord le choix des Foreurs de Val-d’Or, acquis en janvier 2021 dans le troc impliquant le défenseur Jordan Spence. Cette sélection pourrait bien se transformer en tout premier choix puisque les Foreurs occupent en ce moment le 16e échelon du classement général. Rappelons que les cinq pires équipes du circuit prendront part à la loterie.

Les Wildcats ont toujours leur premier choix qui, en date de mercredi après-midi, se veut la 10e prise de l’encan.

Enfin, il y a aura celui du Phoenix de Sherbrooke, obtenu tout juste avant Noël dans l’échange qui a envoyé Francesco Iasenza à Victoriaville. En ce moment, on parle du 15e choix du premier tour.

Bref, tout ça pour dire que les Wildcats sont en bonne position pour voler la vedette le samedi 10 juin, au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke, où l’encan sera présenté pour la première fois en public depuis 2019.

Ça s’annonce d’autant plus intéressant que le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau pourrait bien se laisser tenter d’échanger l’une des trois sélections. Tout va évidemment dépendre de ce qu’il va se voir offrir. C’est qu’il est gourmand, M. Thibeau. Ce qu’il recherche, c’est un attaquant de 18 ans déjà établi dans la LHJMQ et qui sera en mesure d’aider le club au sein des deux premières unités offensives pour les deux prochaines saisons. Il voudra sans doute un peu plus, mais l’attaquant de 18 ans est une priorité.

«Plusieurs équipes n’ont pas de choix de première ronde et je m’attends à recevoir des appels», affirme Thibeau, sans préciser lequel des trois choix l’équipe serait prête à se départir.

Les sept formations qui sont pour l’instant orphelins de leur sélection de premier tour sont le Titan d’Acadie-Bathurst, les Islanders de Charlottetown, les Olympiques de Gatineau, les Mooseheads de Halifax, les Remparts de Québec, les Sea Dogs de Saint-Jean et le Phoenix.

En attendant, Ritchie Thibeau garde un œil avisé sur le classement des équipes. Par exemple, il n’est pas sans savoir que les Foreurs sont l’équipe dont le calendrier restant est le plus difficile. Mis à part un duel contre les Voltigeurs de Drummondville, la formation abitibienne doit se mesurer deux fois aux Huskies de Rouyn-Noranda et une autre au Phoenix. Les chances de voir les Foreurs glisser davantage vers la cave sont donc bien réelles, surtout que les Sea Dogs et le Titan disposent d’un carnet de rendez-vous plus propice à améliorer leur sort.

«On regarde ça de près, avoue Thibeau. Je n’ai pas eu beaucoup d’appels jusqu’ici, mais c’est normal. Les équipes se concentrent surtout les séries qui s’en viennent. De toute façon, il y a encore beaucoup de travail à faire d’ici le repêchage. Écoute, même si on me disait que je suis assuré de gagner la loterie, je n’ai encore aucune idée qui serait notre premier choix. Ça se joue en ce moment entre deux ou trois joueurs. Nous avons déjà de bonnes discussions avec les recruteurs à ce sujet. Je crois que ça va se décider lors du Défi annuel des espoirs qui aura lieu du 28 au 30 avril.»

Les Wildcats disposent aussi de ses choix de troisième et quatrième rondes, de même que de la sélection de sixième tour des Tigres, acquise dans l’échange qui avait envoyé le défenseur Samuel Desgroseillers à Victoriaville en décembre 2021.

En bref… Les Wildcats ont rappelé l’attaquant Riley Sampson pour le reste de la saison. Sampson, un choix de 7e ronde (115e) en juin, a droit à une véritable audition puisque l’organisation croit réellement en ses chances de percer l’alignement du club la saison prochaine… Ritchie Thibeau ne tarit également pas d’éloges à l’endroit d’un autre attaquant, Sidney Deslauriers, qui évoluait cet hiver avec les Vikings de Saint-Eustache. Le choix de troisième ronde (53e) au dernier encan sera à surveiller au prochain camp d’entraînement… La dernière fois que les Wildcats ont repêché au tout premier rang remonte à 2008, alors qu’ils avaient sélectionné le défenseur Brandon Gormley. Steve Bernier (2001) et Pierre Dagenais (1995), ce dernier à l’époque où l’équipe se faisait appeler les Alpines, ont été les autres premiers choix au total dans l’histoire de l’organisation…