Athlétisme: les meilleurs jeunes Canadiens en action à Saint-Jean

Le Irving Oil Field House de Saint-Jean sera le théâtre des Championnats canadiens d’athlétisme en salle pour une deuxième année consécutive, samedi et dimanche. Les amateurs de courses, de lancers et de sauts auront ainsi l’occasion de voir à l’œuvre certains des meilleurs athlètes au pays.

Si la compétition est principalement axée sur les groupes d’âge M20, M18 et M16, quelques athlètes seniors seront néanmoins présents, dont les Olympiens Bolade Ajomale (60m), de l’Ontario, et Regan Yee (1500m et 3000m), de la Colombie-Britannique.

Le programme s’annonce particulièrement intéressant au niveau du sprint de 60m dans la division M18, avec les Québécois Nathan Malenfant, Yiming Chen et Brian-Jefferson Milien, du côté masculin, ainsi que Roxane Tedja et Caly Mounkala, elles aussi du Québec, chez les filles.

Du côté senior, toujours au 60m, il faudra surveiller de près Bolade Ajomale qui a récemment réalisé un chrono de 6s57, à seulement 12 centièmes de seconde du vieux record canadien appartenant à Bruny Surin depuis février 1993.

À noter également la présence de la jeune surdouée de 14 ans Alexia Jones, de l’Ontario, qui parvient déjà à franchir les 60m en 7s65. Juste pour vous donner une petite idée, le record provincial senior pour le Nouveau-Brunswick est de 7s63 et il appartient depuis 2005 à Marie-André LeBlanc.

Parmi les autres athlètes à surveiller pendant la fin de semaine, on retrouve les Néo-Écossaise Jennessa Wolfe (M20), au saut en hauteur, et Abby Lewis (M18), dans les épreuves de 1500m et 3000m, de même que les Ontariens Banujan Kulainthiran (M18), au triple saut, Robin Bone (senior), au saut à la perche, Sayanthan Aruljaran (M18), au saut en longueur, Emma Negri (M16), au lancer du marteau, et Aakaash Prabu (M16), aux lancers du poids et du marteau.

«Ça devrait être une excellente compétition, soutient d’un des membres du comité organisateur Bill MacMackin. Nous avons 340 athlètes qui seront présents, ce qui est beaucoup plus que les 200 de l’an dernier. Même si cet événement se concentre surtout sur les athlètes de moins de 20 ans, nous avons quand même deux Olympiens qui seront ici, soit Bolade Ajomale et Regan Yee. Il sera également intéressant de voir si Robin Bone parviendra à s’approcher du record canadien au saut à la perche.»

Par ailleurs, le lanceur de poids et de marteau Liam Turgeon (senior), la lanceuse de poids Audrée LeBlanc (M18), les sprinteurs Anthony Richard (M16), Jack Mellish (M18) et Carys Jacobson (M20), de même que les coureurs de demi-fond Samuel Lepage (M16), Chance Blackstone (senior) et Isaac Cull (senior) seront les principales tête d’affiche sur la scène provinciale.

Notons par ailleurs que le comité organisateur va rendre hommage à l’ancienne gloire de l’athlétisme du Nouveau-Brunswick, Eldridge Eatman. Ce dernier a compétitionné un peu partout à travers le monde au début du siècle dernier. Il se spécialisait surtout dans les épreuves de 60 à 130 verges. Eatman a même détenu le record canadien du 100 verges en 1905. Il a été intronisé au Temple de la renommée du Nouveau-Brunswick en 2016. L’hommage aura lieu samedi après-midi aux environs de 13h30.

Les compétitions débuteront samedi matin, sur le coup de 9h30, avec les épreuves du lancer du marteau dans les divers groupes d’âge chez les hommes.

Il sera possible de suivre le déroulement des compétitions par l’intermédiaire du site athletcscanada.tv.