Hockey senior: les Marchands doivent être «plus physiques et plus rapides»

Au repos forcé pendant 35 jours, gracieuseté d’un drôle de calendrier, les Marchands de Shippagan-les-Îles ont vite réalisé que les matchs des séries éliminatoires n’ont rien à voir avec ceux de la saison régulière. Les Alpines de Tracadie se sont chargés de leur faire la leçon dans un gain de 4 à 1, dimanche dernier, au Centre Rhéal-Cormier.

Ceci dit, les champions en titre de la Ligue senior Acadie-Chaleur ne semblent pas trop inquiets de tirer de l’arrière dans cette finale de la section Nord du Circuit Beauséjour.

«La longue pause n’a pas aidé et nous étions rouillés, soutient le vétéran Patrick Jones. Par contre, ce n’est pas une bonne excuse. Nous sommes en séries éliminatoires et c’était à nous d’arriver prêts. Ceci dit, il n’y a personne qui était surpris de ce premier match. Après tout, les Alpines ont connu une très bonne fin de saison. Et puis Charles Austin a joué tout un match devant leur filet. Charles est un bon gardien et nous devrons trouver une façon de mettre des rondelles derrière lui.»

Selon Jones, les Marchands seront beaucoup plus coriaces au Complexe S.-A.-Dionne, ce dimanche. Le retour au jeu du défenseur Charles-Antoine Allain devrait grandement aider, en attendant celui de Charles Bergeron pour la partie numéro trois la semaine prochaine.

«Les gars se sont passés le mot et nous savons que nous devons être plus rapides et plus physiques. Il faut gagner nos batailles (pour la rondelle) le long des bandes. Il faudra aussi raccourcir un peu nos présences sur la glace. Les gars attendent trop longtemps avant de demander un changement. Nous allons avoir deux bons entraînements (mercredi et vendredi) cette semaine et ça devrait nous aider», indique Jones.

Chez les Alpines, la victoire de dimanche n’a fait qu’augmenter encore plus leur certitude d’avoir les éléments pour avoir du succès dans la «vraie saison».

«La série contre les Maraudeurs de Dalhousie nous a donné beaucoup de confiance, révèle la jeune recrue Miguel Sonier. Nous voulons gagner. Nous devrons cependant jouer encore mieux le prochain match. Nous sommes loin d’avoir disputé un match parfait, dimanche. Charles (Austin) a su nous garder dans le match avec plusieurs arrêts-clés et nous avons été opportunistes. C’est l’équipe qui va travailler le plus fort et qui va vouloir le plus qui va gagner cette série.»

Riley Scott, qui domine la colonne des pointeurs en séries avec un total de 12 points, dont six buts, abonde dans le même sens que son coéquipier en vantant l’importance d’Austin dans la victoire de dimanche.

«Charles a été très bon, confie Scott, qui compose un trio entièrement de la région Chaleur avec Rémi Doucet et Pier-Luc Ouellet. C’est sûr que les Marchands ont eu droit à une longue pause, mais nous étions de notre côté fatigués de notre longue série contre Dalhousie. C’est évident que nous pouvons jouer encore mieux. Le retour de Lucien-Carl (Sonier) va sûrement nous aider. C’est un gros morceau de votre équipe. Je m’attends cependant à ce que les Marchands soient plus forts dimanche. Ils ont eux aussi de très bons joueurs. Ça devrait donner un match plus rapide et plus physique.»

Dans la section Est, alors que les JC’s de Bouctouche sont déjà qualifiés pour la finale, la demi-finale entre les Hawks d’Elsipogtog et les Coal Miners de Springhill se poursuit samedi et dimanche, au Community Centre de Springhill. Les Hawks mènent pour l’instant la série 2-0 grâce à des gains de 9 à 1 et 3 à 2.