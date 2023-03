Deux matchs marathons pour les Tigres à Summerside

L’équivalent de trois matchs complets, moins une seconde. Voilà ce que les Tigres de Campbellton et les Western Capitals de Summerside ont offert aux partisans réunis au Credit Union Place pour les deux premières rencontres d’une série déjà mémorable.

Victorieux 2 à 1, vendredi, grâce à un filet d’Austin Arsenault à la 19e minute de jeu en prolongation, les Tigres ont toutefois baissé pavillon 5 à 4, samedi soir, à la suite du but de Connor Keough au début de la troisième période de surtemps.

Il n’empêche que les félins du Restigouche sont revenus à la maison avec l’avantage de la glace. C’était l’objectif que Charles LeBlanc et ses hommes s’étaient fixé avant leur départ vers la municipalité qui a vu grandir Noah Dobson.

«Maintenant que nous avons l’avantage de la glace, il faut capitaliser là-dessus, soutient le d.g. et entraîneur-chef des Tigres. Mais je peux déjà te dire que ça ne sera pas facile.»

«Je peux difficilement demander plus à mes joueurs, confie LeBlanc. Les gars ont joué avec intensité, leur éthique de travail était exemplaire et ils ont suivi le plan de match aussi bien dire à la lettre.»

«La seule chose qu’il faudra améliorer c’est la discipline. Nous avons écopé du double de punitions et les Western Capitals ont d’ailleurs marqué quatre de leurs six buts en avantage numérique. Sinon, à cinq contre cinq, c’est nous qui dominons le jeu», affirme-t-il.

Le gardien Jacob Carrier a eu droit aux éloges de Charles LeBlanc.

«Il a démontré en fin de semaine pourquoi nous sommes allés le chercher, dit-il. Quand il est arrivé ici, il s’est blessé dès son deuxième match, puis l’équipe s’est mise à moins bien jouer quand il est revenu au jeu. En fin de semaine, il a été excellent. Chad Arsenault a également été solide pour les Western Capitals.»

Le défenseur Peter Stanger en est un autre qui a offert un rendement exceptionnel dans les deux rencontres.

«Rien que samedi, Peter a joué plus de 50 minutes. Il a vraiment été très bon. Écoute, si tu enlèves leurs buts en avantage numérique, les Western Capitals n’ont marqué que deux petits buts en deux soirs et Peter a joué un grand rôle là-dedans. Lui et ses partenaires à la ligne bleue ont fait le travail. Pour tout dire, tous les 20 gars habillés ont bien travaillé», souligne Charles LeBlanc.

Ethan Collemont (1-1), Connor Richard, Dawson Stairs et Ethan Clements ont réussi les buts des Tigres. Le capitaine Jake Kyle a pour sa part récolté deux mentions d’assistance.

Pour les Western Capitals, outre Connor Keough, les autres filets sont venus des bâtons de Trent Crane (1-3), Sid McNeill (1-1), DonHeaven Veilleux et Marc Richard. Ed McNeill a obtenu trois aides.

Les joueurs des Tigres, qui sont arrivés à Campbellton au petit matin, auront droit à une autre journée de congé, lundi, avant de reprendre l’entraînement mardi.

«Les gars ont surtout besoin de repos après ces deux parties. C’est ce qui est le plus important», estime Charles LeBlanc.

«Nous aurons le temps de travailler sur des petites choses, mardi et mercredi. J’espère que les partisans seront nombreux jeudi soir parce que c’est vraiment du gros hockey qui se joue dans cette série. Il y a une rivalité naturelle entre les deux équipes et ça paraît sur la glace. Le jeu est intense et physique.

Les troisième et quatrième duels de cette série seront présentés au Centre civique Mémorial, jeudi et vendredi.

Jacob Carrier (30) effectue un bel arrêt sous les yeux de Riley MacDougall (15). – Gracieuseté: Western Capitals de Summerside Ethan Dollemont (8) explose de joie après avoir donné l’avance 3 à 2 aux Tigres en début de troisième période. – Gracieuseté: Western Capitals de Summerside Chad Arsenault (33) a lui aussi été très bon devant le filet de la formation prince-édouardienne. On le voit ici en compagnie de ses coéquipiers Jack Campbell (10) et Isaac Wilson (7). – Gracieuseté: Western Capitals de Summerside

Une série de petits gardiens

Très rares sont les occasions dans le hockey junior d’aujourd’hui, où les deux bonshommes appelés à bloquer les rondelles nous ramènent dans les années 1970, à l’époque des Gump Worsley, Rogatien Vachon, Mike Palmateer et autres petits gardiens de moins de 5 pieds 10 pouces.

C’est pourtant ce qu’ont droit les partisans des Tigres de Campbellton et des Western Capitals de Summerside avec Jacob Carrier et Chad Arsenault, respectivement répertoriés à 5 pieds 9 pouces et 5 pieds 8 pouces.

Les deux portiers de 20 ans ont été les grandes vedettes des deux premiers duels d’une série qui a nécessité chaque fois la prolongation. À eux deux, Carrier et Arsenault ont fait face à plus de 200 lancers lors des deux premiers rendez-vous.

Carrier, acquis le 10 janvier après que le gardien numéro un Olivier Leclair a demandé une transaction, offre enfin le hockey que le directeur général Charles LeBlanc souhaitait obtenir de sa part depuis son arrivée.

«Ça n’a pas été facile à mes débuts, avoue Carrier. J’avais une très bonne saison à Princeville avant d’arriver ici. Tout d’un coup, je me suis retrouvé au sein d’une nouvelle équipe où je ne connaissais aucun des gars, en plus d’habiter dans une nouvelle pension et d’avoir à négocier dans un environnement où le hockey se passe avant tout en anglais. Dans le junior AAA au Québec, tout se passe en français à 99%.»

Ce qui n’a pas aidé non plus Carrier, c’est qu’aussitôt où il a commencé à se sentir un brin plus à l’aise, il s’est blessé à un doigt et a dû rater plusieurs rencontres. À son retour, l’équipe en général traversait une séquence difficile.

«C’est finalement en fin de saison que j’ai pu retrouver mon momentum, dit-il. En fin de semaine, les gars devant moi ont vraiment été solides. Nous communiquons bien entre nous.»

Carrier apprécie également le fait qu’il soit impliqué dans une rivalité avec un gardien de son gabarit.

«Depuis que je joue au hockey, j’ai toujours été le plus petit gardien. Il (Chad Arsenault) a lui aussi été solide devant son filet. Nous avons vu beaucoup de caoutchouc, lui et moi. Nous avons fait face à plus de 100 lancers chacun dans les deux parties. Ç’a été deux très belles parties», mentionne-t-i.

«Pour la prochaine rencontre, s’il y a une chose que nous devons changer c’est peut-être au niveau de la discipline. Charles (LeBlanc) nous avait pourtant averti avant la série qu’il fallait éviter le banc des pénalités. Les Western Capitals ont la meilleure attaque à cinq de la ligue et ils l’ont prouvé en fin de semaine», révèle Jacob Carrier.