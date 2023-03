Dumais et Lawrence s’occupent des Wildcats

Grâce à une performance de deux buts et une passe, Jordan Dumais est devenu le premier joueur en 17 ans à atteindre le plateau des 130 points dans la LHJMQ. Encouragés par les 9626 spectateurs réunis au Scotiabank Centre, les Mooseheads de Halifax ont aussi profité de cette visite des Wildcats de Moncton pour triompher 8 à 5.

Outre Dumais, le Néo-Brunswickois Josh Lawrence a lui aussi amassé deux buts et une mention d’aide dans le camp des Mooseheads (48-10-7).

Les autres buts sont venus des bâtons de Attilio Biasca (1-1), Evan Boucher, Reece Peitzsche et Mathieu Cataford. Brady Schultz et Alexandre Doucet ont respectivement récolté trois et deux passes.

Du côté des Wildcats (33-29-3), Étienne Morin y est allé de deux buts et deux passes. Morin, qui a récemment célébré son 18e anniversaire de naissance, totalise maintenant 20 ans. Il est seulement le 13e arrière dans l’histoire de la ligue qui parvient à atteindre le plateau des 20 buts à sa saison de 17 ans. Rappelons que le record appartient à Jean-Jacques Daigneault qui, en 1982-1983, avait inscrit 26 buts avec les Chevaliers de Longueuil.

Maxim Barbashev (1-1), Charles Beaudoin et Yoan Loshing ont complété la marque. Vincent Labelle a été crédité de deux mentions d’aide.

Mathis Rousseau a repoussé 24 ders 29 rondelles dirigées vers lui pour signer 35e victoire de la campagne.

Devant la cage des Wildcats, Vincent Filion a entamé la rencontre mais a été remplacé après avoir donné six buts sur 24 tirs. Venu en relève, Jacob Steinman a cédé deux fois devant 12 lancers.

Les Wildcats, qui ont encore trois matchs à jouer avant les séries éliminatoires, vont reprendre l’action mercredi en accueillant les Eagles du Cap-Breton au Centre Avenir.