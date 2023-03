Le Blizzard d’Edmundston crée l’égalité contre les Timberwolves de Miramichi

Le Blizzard d’Edmundston a trébuché lors du premier match de sa série face aux Timberwolves de Miramichi.

Dimanche, il n’était pas question pour la troupe de Simon Olivier de tomber dans le même piège.

Une performance de quatre buts en avantage numérique a mené l’équipe du Madawaska à une victoire de 5 à 2, un triomphe qui lui permet de créer l’égalité 1 à 1 dans cette série 4 de 7.

Jérémie Duguay et Tristan Fortin ont mené l’attaque des gagnants, avec un but et une passe chacun.

Tim Porter, Mitchell McLeod et Olivier Coulombe ont réussi les autres buts du Blizzard.

La riposte des locaux est venue de Jacob Santerre (un doublé).

Il va sans dire que l’entraîneur gagnant a accueilli ce triomphe avec un grand sourire.

«Comparativement au premier match, j’ai trouvé qu’on était beaucoup moins nerveux dans notre façon de jouer, dans la gestion de la rondelle et dans le contrôle de nos émotions», analyse-t-il.

L’entraîneur a beaucoup apprécié de voir son équipe sortir comme des lions qui se précipitent hors de leur cache en première période.

«Notre avantage numérique a aussi été très efficace. On a aussi été plus précis autour du filet adverse que lors du premier match.»

Dans le match numéro un, le Blizzard a généré 21 chances de marquer, mais seulement cinq ou six à partir de la zone payante.

«Tout ça est directement relié à la confiance», mentionne Simon Olivier.

Malgré cette belle victoire, le pilote du Blizzard refuse de regarder trop loin en avant.

«Oui, nous avons réussi à créer l’égalité 1 à 1 dans la série, mais si on n’est pas prêt, on n’ira pas chercher de victoires à la maison. Je ne dirais pas que la victoire de dimanche était cruciale parce qu’il y a des drôles de choses qui se passent dans le hockey», explique-t-il.

«Mais disons que ce sera plus facile mentalement de se préparer pour le troisième match.

Cette rencontre sera présentée mercredi soir au Centre Jean-Daigle.»