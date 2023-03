Pas de séries éliminatoires pour le Titan

Suite à sa défaite de 3 à 2 aux mains des Eagles du Cap-Breton, samedi soir, le Titan d’Acadie-Bathurst est officiellement écarté des séries éliminatoires. Si le dénouement ne surprend pas beaucoup de gens, surtout depuis que Riley Kidney et Jacob Melanson ont quitté vers le Québec via deux transactions majeures, les joueurs eux ont continué d’y croire jusqu’à la toute fin.

Le directeur général et entraîneur-chef Gordie Dwyer était de toute évidence déçu pour ses hommes.

«Les gars étaient visiblement déçus après la partie, affirme Dwyer. Ils ont tout donné sur la patinoire. Les séries, ils y ont cru jusqu’à la toute fin. Peu importe ce qu’en penseront les gens, mes joueurs ont dû faire face à beaucoup d’adversité. Je trouve que règle générale ils ont bien répondu. Il faut leur donner ce crédit.»

Le problème majeur du Titan était évidemment la difficulté à marquer des buts. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si l’équipe a perdu 17 matchs par la marge d’un but cette saison. Et à six autres reprises avec un écart de deux buts.

«Avec Jacob et Riley, nous aurions facilement de 35 à 40 buts de plus, souligne Dwyer. Évidemment, toute excuse n’est pas bonne pour expliquer notre éliminatoire, mais le fait demeure que notre manque de punch offensif a fait la différence.»

«La perte de Jake Uberti après seulement une partie a également fait très mal. Uberti, nous nous attendions à ce qu’il nous apporte au moins une quinzaine de buts. Avec son expérience dans l’OHL, ses deux camps dans la Ligue nationale, c’est sûr qu’il nous aurait aidé», révèle l’homme de hockey de Dalhousie.

Le défenseur des Eagles Brayden Schmitt (84) manoeuvre avec la rondelle aux côtés du jeune joueur de 16 ans du Titan Ethan Dickson (83). – Gracieuseté: Mike Sullivan Joseph Henneberry (27), du Titan, met en échec Jacob Newcombe (91), des Eagles. – Gracieuseté: Mike Sullivan Le capitaine des Eagles Ivan Ivan (49) est étroitement surveillé par le défenseur du Titan Émile Perron (71) dans cette séquence de jeu. – Gracieuseté: Mike Sullivan

Deux joueurs ont particulièrement profité des dernières semaines pour cimenter leur place dans l’organigramme de l’équipe. À l’évidence, ils seront probablement les deux pièces les plus importantes du club la saison prochaine.

L’un est le gardien Joshua Fleming. Plus personne ne doute désormais de sa capacité à devenir le numéro un. C’est d’ailleurs ce qu’il est depuis Noël.

Rien qu’en mars, Fleming a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,10 et un taux d’arrêts de ,917 en 10 rencontres.

«Joshua a su saisir l’opportunité après la perte de (Jan) Bednar. Aussitôt que nous l’avons rappelé, il nous a donné de très bonnes performances la plupart du temps. Il a eu droit à un calendrier très chargé dans les derniers mois et il a bien répondu à l’appel. Il a gagné beaucoup en expérience et en confiance. Il a définitivement pris une longueur d’avance pour le poste de numéro un pour la saison prochaine», souligne Gordie Dwyer.

L’autre grand gagnant est le défenseur Ty Higgins. Le numéro 55 a inscrit six buts et deux mentions d’aide dans ses six derniers duels.

«Ty est passé à un autre niveau depuis la pause des Fêtes, indique Dwyer. Il s’est imposé comme notre général à la ligne bleue avec Cole Larkin. Je peux l’utiliser à toutes les sauces et il nous donne chaque soir plusieurs excellentes minutes de jeu.»

Il sera maintenant intéressant de voir comment Gordie Dwyer entend utiliser ses joueurs lors des deux derniers rendez-vous avant que les joueurs ne soient invités à retourner à la maison. Ainsi, attendez-vous à ce que le jeune joueur de 16 ans Ethan Dickson profite de beaucoup de temps de jeu. La sélection de 13e ronde au dernier encan se veut une véritable surprise jusqu’ici avec quatre points, dont un but, en six parties.

«C’est un petit joueur qui possède de bons instincts offensifs, note Dwyer. Il nous offre une bonne production et c’est évident que nous allons l’évaluer attentivement au prochain camp d’entraînement.»

Ben Allison et Ty Higgins ont réussi les buts du Titan (19-39-8), samedi. Ivan Ivan, deux fois, et Jacob Newcombe ont marqué pour les Eagles.

Joshua Fleming a bloqué 26 des 29 tirs des Eagles. Oliver Satny a repoussé 33 rondelles dans la victoire.

Le Titan n’a plus que deux matchs à disputer. Il accueillera d’abord les Wildcats de Moncton, vendredi, puis ira visiter les Sea Dogs de Saint-Jean au TD Station, samedi.