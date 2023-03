Hockey scolaire A: une équipe francophone devrait l’emporter

À moins d’une surprise, la bannière provinciale de hockey scolaire masculin de niveau A devrait se retrouver dans une école francophone, dimanche, au Palais des sports CV Leclerc de Saint-Léonard.

Chiffres à l’appui, les Dragons de la polyvalente A.-J.-Savoie de Saint-Quentin et les Flames de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard partent avec une certaine longueur d’avance sur les deux autres finalistes, soit les Mariners de Fundy Middle & High School et les Nighthawks de Nackawic High.

Les Dragons, qui ont pourtant une jeune équipe composée de seulement trois joueurs de 12e année, n’ont perdu qu’une seule partie en saison régulière.

L’entraîneur-chef Denis Ouellet peut compter sur deux piliers à l’attaque, Samuel Ouellet et Zaic Couturier, un quart-arrière de premier plan, Arthur Félix, et un solide gardien en Jacob Terras. À noter que les Dragons ont obtenu la permission d’utiliser quatre joueurs de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick pour la saison.

«Nous avons une équipe bien équilibrée à toutes les positions, estime Ouellet. Honnêtement, nous serions déçu si nous ne parvenons pas à atteindre la finale. Ceci dit, ce n’est pas gagné d’avance. Ce sont toutes de bonnes équipes qui seront au tournoi.»

Des propos qu’endosse également l’entraîneur-chef des Flames de Grande-Rivière, Paul Boulet.

«Le niveau A est plutôt méconnu dans la province, mais les quatre clubs qui seront aux provinciaux sont capables de rivaliser avec la plupart des équipes AA, dit-il. La seule raison pour laquelle nous sommes dans la catégorie A c’est en raison du nombre d’élèves dans notre école.»

Les Flames misent beaucoup sur leur gardien Rémi Fraser, de même que sur les attaquants Ludovic Kouetoumi, Olivier Boulet, Kacey Cormier et Maxime Ruest, et leur général en défensive Alex Beaupré.

«Nous sommes les hôtes du tournoi pour une deuxième année de suite et ça devrait nous aider, mentionne Boulet. Nous avons de bons partisans à Saint-Léonard et ils sont toujours là pour nous encourager.»

«Nous avons perdu en finale l’an dernier et nous voulons gagner cette fois-ci. En tout cas, notre équipe est prête. On va bien voir ce que ça va donner. Ce qui est certain, c’est qu’il faudra jouer avec discipline parce que les trois autres équipes ont tous de bons éléments offensifs», ajoute Paul Boulet.