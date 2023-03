Hockey scolaire AA: Grand-Sault reçoit la crème de la province

Le Centre E. & P. Sénéchal de Grand-Sault sera pris d’assaut par la crème du hockey scolaire AA, tant chez les garçons que du côté des filles, en fin de semaine.

Et ce qui n’est pas pour déplaire aux amateurs de hockey de la région, les deux équipes de la polyvalente Thomas-Albert ont d’excellentes chances de remporter les bannières provinciales.

C’est encore plus probant du côté des filles qui ont l’aura d’une véritable dynastie sur la scène provinciale. Les filles sont en quête d’un cinquième sacre consécutif et l’avenir s’annonce tout aussi rose avec 16 filles qui seront de retour la saison prochaine.

«Nous croyons avoir l’équipe pour être à nouveau les championnes, affirme d’ailleurs l’entraîneur-chef Daniel Landry. Notre chance, c’est de pouvoir compter sur des filles qui commencent à jouer au hockey à un très jeune âge.»

Selon Landry, la grande force des Élites se situe au niveau de l’éthique de travail.

«Les filles sont très compétitives et elles travaillent avec acharnement. Nous avons de la profondeur à toutes les positions», révèle le pilote des Élites.

Bien qu’il sera vraisemblablement privé de sa meilleure attaquante Ali Landry, l’entraîneur croit que le jeu d’ensemble de son équipe devrait compenser.

Évidemment, la gardienne Lola Michaud, ainsi que les attaquantes Kami Levesque et Karissa Bard auront un grand rôle à jouer dans une éventuelle victoire. Idem pour la joueuse de centre Katiana Godbout et l’arrière et capitaine Janie Madore.

Les Cyclones de l’école Aux-Quatre-Vents de Dalhousie, les Tommies de James M. Hill et les Huskies de Hampton High sont les trois autres équipes féminines qui son parvenus à se qualifier pour le rendez-vous ultime.

Du côté des garçons, les Élites auront fort à faire devant les Vikings de l’école Marie-Esther de Shippagan, les Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie et le Thunder de Woodstock High. À noter que le Thunder

«Le Thunder est sans aucun doute l’équipe favorite, mais je dirais que les quatre écoles ont tous une très bonne chance de l’emporter tellement les équipes sont sensiblement de forces égales», souligne l’entraîneur-chef des Élites Rudy Michaud.

«Du côté des Élites, nous misons sur notre vitesse et notre jeu d’ensemble, signale Michaud. Nous avons aussi l’avantage de jouer sur notre glace. Nous voulons capitaliser là-dessus.»

Les attaquants Maxime Madore, Noah Turcotte, Vincent Leclerc, Bradley Desjardins sont les principales vaches à lait du club sur le plan offensif. Le gardien Nathan Michaud est également fort solide.

L’entraîneur-chef des Vikings, Yoland Chiasson, croit pour sa part dur comme fer que c’est l’année de son école.

«J’y crois et je veux que tous mes gars y croient aussi, dit-il. Dans une série, il est probable que Woodstock aurait de meilleures chances de gagner. Mais dans un tournoi, ça se joue rapidement. C’est l’histoire d’un match contre chaque club. Tu peux aussi bien perdre tes trois parties que les gagner.»

«C’est l’équipe qui va vouloir le plus qui va l’emporter. Je m’attends à des parties serrées et surtout pas à des festivals de buts. Ce sont les petits détails qui vont faire la différence», ajoute Yoland Chiasson.

Filles

Vendredi: Thomas-Albert vs James M. Hill, 12h; Aux-Quatre-Vents vs Hampton High, 17h.

Samedi: Aux-Quatre-Vents vs Thomas-Albert, 9h; Aux-Quatre-Vents vs James M. Hill, 13h (Saint-Basile); Thomas-Albert vs Hampton High, 13h45; James M. Hill vs Hampton High, 18h30.

Dimanche: Finale, 11h.

Garçons

Vendredi: Thomas-Albert vs Marie-Esther, 14h; W.-A.-Losier vs Woodstock High, 19h.

Samedi: W.-A.-Losier vs Marie-Esther, 10h (Saint-Basile); Thomas-Albert vs Woodstock High, 10h45; W.-A.-Losier vs Thomas-Albert, 15h30; Marie-Esther vs Woodstock High, 20h15.

Dimanche: Finale 13h30.