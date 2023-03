LHM: Les Tigres sont déterminés à garder l’avantage de la glace

À n’en point douter, les deux journées de repos ont fait du bien aux Tigres de Campbellton, après les 180 minutes de hockey disputées en moins de 28 heures, vendredi et samedi à Summerside. Les Félins préparent maintenant la deuxième phase de leur modus operandi pour envoyer prématurément les Western Capitals en vacances.

Si l’objectif était dans un premier temps d’aller chercher l’avantage de la glace en gagnant au moins une fois au Credit Union Place, cette fois-ci l’idée est de conserver ce momentum devant leurs partisans au Centre civique Mémorial.

Pour l’instant, la seule chose qui soit certaine dans le camp des Tigres c’est qu’il faudra trimer dur pour conserver les acquis. D’autant plus que les Western Capitals voudront gagner au moins l’un des deux prochains duels afin de récupérer l’avantage de la glace. En fait, ils veulent surtout éviter de s’en retourner à la maison avec un déficit de 3-1 dans la série.

«Les gars ont eu un bon entraînement, hier (mardi). J’ai bien aimé l’intensité et l’exécution des gars», affirme le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe Charles LeBlanc.

«Tu vois que les gars sont prêts. Encore aujourd’hui (mercredi), nous allons travailler nos unités spéciales. À cinq contre cinq, nous les avons dominés 6 à 2 dans les deux matchs. Ce sont les unités spéciales qui nous ont fait mal. Il faut éviter le banc des punitions.»

Parlons-en des unités spéciales. Rien qu’en saison régulière, les Western Capitals ont marqué, tenez-vous bien, à un rythme de 35,1% avec leur attaque massive. C’est énorme. Pas étonnant, donc, qu’ils aient enfilé quatre autres buts du genre en 10 tentatives pendant le dernier week-end. À titre comparatif, les Tigres ont été blanchis en cinq tentatives.

«Il faut éviter de leur donner la chance de jouer en avantage numérique, confie Daniel Khatib. Les joueurs des Western Capitals aiment bien faire des passes à Marc Richard ou Trentyn Crane, qui possèdent tous les deux de bons tirs sur réception.»

Charles LeBlanc croit que les pointages vont demeurer serrer jusqu’à la toute fin de cette série.

«Je ne crois pas que nous allons voir une autre partie avec trois périodes supplémentaires, mais ça va rester serré, dit-il. Même que je dirais que si une équipe parvient à gagner avec plus de deux buts d’avance, ce sera un coup de chance. Il n’y a vraiment pas beaucoup d’espace sur la glace. Tous les buts doivent être travaillés.»

Le Centre civique Mémorial présentera les troisième et quatrième parties de cette série 4 de 7, jeudi et vendredi.

Charles LeBlanc a déjà fait savoir qu’il n’apportera aucun changement à sa formation.

Trois Blizzard parmi les étoiles de la LHM

Trois porte-couleurs du Blizzard d’Edmundston ont été choisis au sein de l’équipe d’étoiles de la section Nord au cours de la dernière saison de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Il s’agit des attaquants Alex Arsenault et Olivier Coulombe, ainsi que du gardien Thomas Boucher.

Arsenault, originaire de Saint-Charles, est d’ailleurs le seul Acadien du circuit à avoir reçu cet honneur. Le centre gaucher a complété la saison avec un total de 81 points (26-55), un de moins que son compagnon de trio Coulombe (52-30=82). Coulombe et Arsenault ont pris les quatrième et cinquième places dans la colonne des pointeurs de la LHM.

Pour sa part, Boucher a terminé la campagne avec une fiche de 21 victoires et quatre revers, en plus de présenter une moyenne de buts alloués de 2,51 et un taux d’arrêts de ,917. Boucher a de plus réalisé deux blanchissages.

La formation d’étoiles de la section Nord est complétée de l’ailier gauche des Timberwolves de Miramichi Daryk Dubé-Plouffe (38-61=99) et de son coéquipier et défenseur Sam McKinney (15-51=66), ainsi que de l’arrière Ed McNeill (16-61=77), des Western Capitals de Summerside.

Dans la section Sud, les membres de l’équipe d’étoiles sont le gardien Joey Lovullo (17v-4d, 2,64, ,905), le défenseur Benjamin Roode (11-30=41), l’ailier gauche Reilly Mayne (29-37=66) et l’ailier droit Ryan Semple (25-34=59), des Mariners de Yarmouth, le centre Nick Mahar (33-40=73), des Weeks Crushers de Pictou County, et le défenseur Brendan Bay (8-45=53), des Bearcats de Truro.

Les Mariners ont également appris que Laurie Barron avait été choisi l’entraîneur par excellence de la dernière saison, alors que Joey Lovullo et Keegan Warren ont été récompensés à titre de meilleur duo de gardiens de la LHM.

L’Acadien de Bouctouche, Yannic Bastarache, des Rapides de Grand-Sault, et Ben Mercer, des Weeks Crushers, ont également eu droit aux honneurs. Bastarache (28-51=79) a été choisi le joueur le plus déterminé, alors que Mercer (21-33=54) est la recrue de l’année.

En bref…

Daniel Khatib connaît ses meilleurs moments de la saison depuis trois semaines. Après avoir complété la saison régulière avec une récolte de cinq buts et une passe dans ses trois derniers duels, il a ajouté une mention d’aide dans le deuxième match de la série contre Summerside. Ce réveil offensif est survenu après une longue léthargie de 15 parties sans aucun point. «Ça m’aide beaucoup de jouer avec des gars comme Justin David et Connor Richard. Actuellement, ma confiance est bonne. Je savais que j’étais capable de jouer à ce niveau, mais je réalise aujourd’hui que je peux aussi avoir un rôle offensif. Je suis en train de développer une belle chimie avec Justin, qui est justement l’un de mes bons amis», révèle le numéro 11 des Tigres…

Le défenseur de Bathurst Peter Stanger, qui a joué plus de 50 minutes, samedi soir, évoluera la saison prochaine pour le Camel de Connecticut College dans la NCAA…

Le défenseur des Tigres a amassé 33 points (11-22) en 43 parties cette saison…

Dans l’autre demi-finale de la section Nord, le Blizzard d’Edmundston et les Timberwolves de Miramichi étaient à égalité avant leur confrontation de mercredi soir…

Dans la section Sud, les Mariners de Yarmouth sont déjà en avance 3-0 et pourraient en terminer avec les Weeks Crushers de Pictou County dès jeudi soir. D’autre l’autre série, c’était l’égalité 1-1 entre les Wildcats de Valley et les Bearcats de Truro avant leur affrontement de mercredi soir…