Hockey senior: les bonnes nouvelles s’accumulent à Elsipogtog

Le défenseur des Hawks d’Elsipogtog Danick Crête (6) garde un oeil sur le capitaine des Maraudeurs de Dalhousie Eric Mockler (15). À l’arrière, on reconnaît MacKenzie Brown (15). Crête, Brown et Robbie Graham ont été honorés par le Circuit Beauséjour plus tôt cette semaine. - Gracieuseté: Michael Levesque