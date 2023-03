La très longue saison est enfin terminée dans la LHJMQ

Chez les Wildcats de Moncton, la campagne 2022-2023 a été une véritable balade dans des montagnes russes.

L’équipe de Daniel Lacroix a eu quelques hauts et plusieurs bas, terminant avec un dossier de 35-29-2-2 (74 points), bon pour le troisième rang dans l’Association Est.

Le capitaine Alexis Daniel parlait d’un bilan positif dans l’ensemble.

«On dit que la saison est terminée, mais moi je trouve qu’elle ne fait que commencer avec les séries qui arrivent. C’est pour ça qu’on joue pendant toute l’année. Tout le monde est vraiment excité de commencer», raconte le joueur originaire de Moncton.

Les Wildcats affronteront le Drakkar de Baie-Comeau lors de ce premier tour 4 de 7.

«On a eu des moments difficiles cette année, mais aussi de très beaux moments. Je pense qu’on peut être fiers de notre saison.»

Selon lui, l’équipe a évolué au fil des mois et les liens se sont resserrés entre les joueurs.

«On a appris beaucoup de choses des périodes plus difficiles. Nous avons traversé une période avec plusieurs défaites, mais nous avons aussi eu deux séquences de huit victoires de suite.», mentionne Alexis Daniel.

«Nous avons une jeune équipe, et donc plusieurs gars n’avaient jamais traversé de mauvaises séquences dans leur carrière. Je pense que ce fut très positif de passer à travers ça ensemble.»

Le numéro 12 affirme que ses Wildcats forment aujourd’hui une bien meilleure équipe qu’au début de la saison.

Il ajoute que ce groupe pourrait causer des surprises en séries.

«C’est certain qu’on s’est amélioré au plan individuel. Je pense que les gars ont aussi acquis beaucoup de maturité en cours de route. On était une jeune équipe au début de la saison, mais en entrant dans les séries, on n’a plus cette excuse.»

Le capitaine Alexis Daniel trace un bilan positif de la saison des Wildcats. – Gracieuseté: Daniel St-Louis

L’équipe de Daniel Lacroix a terminé la saison régulière en force, avec deux victoires de suite, dont une gifle de 9 à 2 face aux Eagles du Cap-Breton, samedi, au Centre Avenir.

«C’était très important pour nous de terminer sur une bonne note. On savait que c’est une équipe qu’on aurait pu affronter en séries et on a eu de la misère toute l’année contre eux. On voulait donc passer un message.»

Mais ce sera finalement le Drakkar qui a rendez-vous avec les Wildcats.

Alexis Daniel reconnaît que cette formation représente un peu un mystère.

«On ne les connaît pas beaucoup parce qu’on ne les a pas vus souvent cette année. C’est difficile de dire ce qui nous attend. Mais tout le monde a hâte et on sera prêt.»

Les deux premières rencontres de la série auront lieu au Centre Avenir, vendredi et samedi.