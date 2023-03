Le Blizzard accule les Timberwolves au mur

Quand le Blizzard d’Edmundston souffle avec vigueur comme il l’a fait dimanche après-midi, il est difficile de l’arrêter. C’est ce que les 2323 spectateurs réunis au Centre Jean-Daigle ont pu voir de leurs yeux, alors que leurs favoris ont eu raison des Timberwolves de Miramichi par la marque de 7 à 4 pour ainsi prendre l’avance 3-2 dans la série.

Le Blizzard aura l’occasion d’y mettre un terme mardi soir au Centre civique de Miramichi.

Dimanche, la troupe de Simon Olivier a non seulement dominé au chapitre des buts marqués, mais il a également imposé le rythme comme en témoigne les 47 lancers vers le filet adverse contre seulement 29 pour les visiteurs.

«Ç’a été de loin notre meilleur match de la série, soutient l’Acadien Alex Arsenault. Avant la partie, c’était le mot d’ordre de mettre la rondelle au filet. Leurs gardiens ne sont pas parfaits et ils donnent des rebonds. Nous avons d’ailleurs marqué trois ou quatre buts sur des rebonds.»

Son coéquipier Tristan Fortin abonde dans le même sens.

«Je suis excité par la façon dont nous avons joué aujourd’hui. Ça n’a peut-être pas commencé comme nous le voulions, du moins au tableau puisqu’ils ont marqué les deux premiers buts, mais je trouvais tout de même que l’équipe jouait très bien. Comme équipe, ç’a été notre meilleure partie de la série», affirme Fortin.

En l’absence d’Olivier Coulombe, tombé au combat mercredi dernier à la suite d’un coup vicieux de Reese Allen qui a valu à ce dernier deux matchs de suspension, les joueurs du Blizzard ont su se relever les coudes après leur défaite de vendredi.

Pas moins de huit joueurs ont d’ailleurs obtenu au moins deux points dans cette victoire, à commencer par Peter Amanatidis qui a réussi un tour du chapeau. Evan Gass (1-2) et Tristan Fortin (0-3) ont également terminé leur journée de travail avec trois points. Philippe Collette (1-1), Alex Arsenault (1-1), Mitchell McLeod (1-1), Jérémy Duguay (0-2) et Anastasios Lazaris ont pour leur part récolté deux points chacun.

Mason Becker (2), Jacob Santerre et Jérémy Duhamel ont riposté pour les Timberwolves. William Schofield et Liam Travis ont amassé deux passes chacun.

Thomas Boucher a entamé la partie pour le Blizzard, mais a été retiré après le quatrième but des visiteurs à mi-chemin dans la partie. Boucher a fait face à 13 tirs au total. Le jeune Samuel LeBlanc a complété la rencontre et il a été parfait devant 16 lancers. Du côté des T-Wolves, Ryan Knight a été mis à l’épreuve à 44 reprises. Utilisé pendant un peu plus de trois minutes, son remplaçant Jack Flanagan n’a rien donné devant trois tirs.

«C’est sûr qu’Olivier est un gros morceau, mais il n’y a pas que lui dans cette équipe. Nous avons plusieurs autres bons joueurs», confie Alex Arsenault.

«Nous avons démontré toute notre profondeur, poursuit Tristan Fortin. Nous n’avons pas joué un match parfait, mais nous avons joué pour gagner cependant. Tous les gars étaient sur la tâche à accomplir. Même quand ils ont pris l’avance 2-0, personne n’a baissé les bras. Nous avons joué avec intensité pendant 60 minutes. Maintenant, il faut juste faire un copié-collé de cette partie et jouer de cette façon chaque soir.»

«Nous allons là-bas mardi avec l’idée d’en terminer. Il faudra contrôler nos émotions et ne pas trop s’exciter même si leur foule est très bruyante», ajoute Arsenault.