Le Titan termine la saison avec un gain de 7 à 4

Bien qu’écarté des séries éliminatoires depuis une semaine et déjà assuré du dernier rang au classement général, le Titan d’Acadie-Bathurst a complété la saison régulière de belle façon en disposant des Sea Dogs de Saint-Jean 7 à 4, samedi soir, devant 5545 spectateurs au TD Station.

Le Titan complète donc le calendrier régulier avec un total de 48 points, soit 20 victoires, 40 revers, cinq défaites en prolongation et trois autres en fusillade. Il a de plus marqué un total de 203 buts et en a accordé 278 à l’adversaire.

Si la troupe de Gordie Dwyer s’est plutôt bien tirée d’affaires au Centre régional K.-C.-Irving (16-13-5), ç’a été beaucoup plus difficile sur la route (4-27-3).

Le capitaine Cole Larkin a complété sa carrière junior de belle façon en enfilant deux buts et en affichant un différentiel de +3.

Larkin est d’ailleurs devenu seulement le deuxième joueur de 20 ans dans l’histoire du Titan d’Acadie-Bathurst à marquer au moins deux buts à sa toute dernière rencontre de saison régulière. Marc Bouchard avait été le premier en 1998-1999, alors qu’il avait réussi un tour du chapeau lors du dernier duel de la campagne.

Le défenseur Ty Higgins (55) tente de déborder Luka Benoit (79) afin de s’emparer de la rondelle libre devant lui. – Gracieuseté: Sea Dogs, Michael Hawkins

L’autre joueur de 20 ans du Titan Ben Allison a lui aussi fermé les livres de façon positive en amassant trois passes. Allison termine la saison avec un total de 78 points (32-46), ce qui lui donne le 16e rang dans la colonne des pointeurs du circuit.

C’est toutefois Donovan Arsenault qui aura été la vedette offensive dans cette dernière partie avec une récolte d’un but et trois passes, en plus de présenter un différentiel de +3.

Dominik Godin (1-1), Matthew McRae, Bobby Orr et Ty Higgins ont réussi les autres buts du Titan. Dylan Andrews a obtenu deux passes. Rappelé pour les parties du week-end, le défenseur de 16 ans Zachary Deleau a obtenu son premier point en carrière grâce à une mention d’aide sur le but de McRae.

Du côté des Sea Dogs, Alexis Cournoyer (1-2), Alex Drover (1-1), Vince Élie et Peter Reynolds ont fait bouger les cordages.

Joshua Fleming a repoussé 37 des 41 lancers des Sea Dogs dans la victoire. À l’autre bout, Ventsislav Shingarov a fait face à 31 lancers.