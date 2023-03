Les Alpines couronnés dans le Circuit Acadie-Chaleur

Le hockey est souvent une question de momentum, particulièrement dans les séries éliminatoires. Chez une équipe, une vigueur nouvelle peut naître à la suite d’une victoire inattendue en fin de saison régulière, d’un but en prolongation de la part d’un joueur de soutien dès le premier match des séries, d’une phrase de trop d’un adversaire avant une partie, voire même d’un texto maladroit d’un adversaire.

C’est justement un mélange de tout ça qui a mené les Alpines de Tracadie vers le championnat du Circuit Acadie-Chaleur, samedi soir, alors qu’ils ont balayé la finale contre les champions en titre, les Marchands de Shippagan-les-Îles, en quatre rencontres consécutives.

Après avoir pris les devants 3-0 dans la série, vendredi, en l’emportant 5 à 3 au Centre Rhéal-Cormier, les Alpines ont concrétisé leur championnat en triomphant 6 à 4, samedi soir, dans un Complexe S.-A.-Dionne rempli.

C’est encore une fois le trio Chaleur qui a pris les choses en main. Rémi Doucet et Riley Scott y sont allés de deux buts et trois passes chacun, alors que Pier-Luc Ouellet a marqué une fois. Jean-François Rousselle a complété la marque. Jean-Samuel Lagacé (1-2), Luc Williams (1-1), Yan Toth et Jean-Rémi Chiasson ont fourni la riposte des Marchands.

Le gardien Charles Austin, qui a récemment fait savoir à ses coéquipiers qu’il disputait la dernière saison de sa longue carrière senior, dit avoir revu dans cette finale contre les Marchands la résilience qui caractérisait si bien les Alpines à une certaine époque.

«Même si nous avons débuté lentement chacune des trois dernières parties de la série, les gars ont toujours trouvé le moyen de se réveiller. Il semblait y avoir une aura dans le vestiaire. Une aura que je n’avais pas vu depuis plusieurs années», révèle Austin.

«Pour ma part, j’ai reçu un texto d’un joueur des Marchand après notre défaite dans le cinquième match contre les Maraudeurs qui m’a réveillé. Il a touché à ma fierté en écrivant que je n’avais pas été bon et que ce n’était pas comme ça que nous allions gagner cette série. Je me souviens de m’être tourné vers ma conjointe et de lui avoir dit: »Je vais battre Dalhousie demain soir, puis je vais aller éliminer les Marchands. » C’est exactement ce que j’ai fait. Mon plan de match c’était d’empêcher Ryan Mockler de compter dans la sixième partie de la première série, puis d’empêcher Billy Bezeau de compter dans la finale. C’est ce qui est arrivé. J’étais également très fier d’avoir gagné mon 100e match senior en séries éliminatoires pendant la finale», raconte le fier gardien.

«Ceci dit, je crois que le but vainqueur en prolongation de Nicolas Richard dans le premier match de la série contre Dalhousie a eu pour nous l’effet d’un déclic. Tous les gars ont su relever leur jeu d’un cran. C’était tellement beau de voir aller Rémi Doucet malgré ses 38 ans. Et Riley Scott a été exceptionnel. Il m’a donné des frissons par sa façon de jouer. Riley, c’est un gamer. Tu voyais qu’il était fier de porter notre chandail», confie Charles Austin, qui a également souligné l’importance de l’arrivée de Dave Cowan à la barre de l’équipe dans cette nouvelle conquête des Alpines.

Le trophée bien en évidence dans sa main gauche, l’entraîneur-chef des Alpines de Tracadie Dave Cowan affiche sa fierté devant ses joueurs. – Gracieuseté: Stéphane Cormier Le jeune Miguel Sonier laisse exploser sa joie avec le trophée des séries éliminatoires du Circuit Acadie-Chaleur dans ses mains. – Gracieuseté: Stéphane Cormier Avec le trophée du championnats dans ses mains, le capitaine Jesse Brideau avait le sourire facile après la victoire des Alpines, samedi soir. – Gracieuseté: Stéphane Cormier C’est dans un Complexe S.-A.-Dionne rempli, samedi soir, que les Alpines de Tracadie ont remporté pour la deuxième fois le championnat des séries éliminatoires du Circuit senior Acadie-Chaleur après leur conquête de 2018. – Gracieuseté: Stéphane Cormier Le gardien Charles Austin (31) a encore une fois été solide devant le filet des Alpines en multipliant les arrêts importants. On le voit ici se dresser devant Luc Williams (10). On reconnaît aussi dans la photo Jacob Arsenault (7) et Pascal Chiasson (3), des Alpines, ainsi que Miguel Brideau (12), des Marchands. – Gracieuseté: Stéphane Cormier

Cowan n’a d’ailleurs pas hésité à parler du dernier mois comme du plus excitant qu’il a pu vivre comme entraîneur de hockey.

«C’est définitivement la plus belle victoire de ma carrière d’entraîneur, lance-t-il. J’ai dirigé de grandes équipes dans le passé, mais nous étions justement les favoris pour gagner. Pas cette fois-ci. Personne ne nous voyait gagner. En fait, il y avait peu de gens qui nous voyaient battre les Maraudeurs en première ronde», indique Cowan.

«Charles a été très solide pour nous dans cette finale. Il a été notre meilleur joueur. Sinon, ç’a été un gros travail d’équipe. Les gars ont su rester disciplinés. Si j’avais à nommer un point tournant dans tout ça, je dirais que c’est notre victoire contre les Hawks d’Elsipogtog le 27 janvier dernier. Les gars ont alors vu qu’ils étaient capables de battre tout le monde. Ça nous a donné beaucoup de confiance», estime l’entraîneur-chef des Alpines.

Rémi Doucet abonde dans le même sens au sujet de cette victoire contre Elsipogtog.

«Je crois que ce gain a fait une grosse différence. Ç’a été pour nous un point tournant. Nous avons alors commencé à bâtir notre confiance là-dessus. C’est à partir de là que nous avons commencé à prendre notre envol», mentionne le vétéran attaquant, qui effectuait un retour au jeu après une pause de quelques années.

«Je n’avais pas joué depuis le début de la COVID, dit-il. Je savais qu’au niveau de la condition physique j’allais être correct parce que je me tiens en grande forme. Il a juste fallu un peu de temps pour retrouver mes réflexes.»

Maintenant qu’ils ont remporté le championnat du Circuit Acadie-Chaleur, les Alpines sont dans l’attente du vainqueur de la série opposant les Hawks d’Elsipogtog et les JC’s de Bouctouche. Les deux formations, qui étaient en action dimanche soir, sont pour l’instant à égalité 1-1.

«Nous venions de réaliser tout un exploit en gagnant notre finale, mais nous avons encore faim, assure Charles Austin. Je n’ai pas l’habitude de vanter les joueurs des autres équipes, mais les JC’s ont tout un gardien en Alex Collette. Et les Hawks ont toute une machine de hockey.»

«Ça va être un autre gros défi, mais nous serons prêts», promet en terminant Dave Cowan.