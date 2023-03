Les Tigres veulent en terminer dès lundi soir

«Quand tu as les pieds sur la gorge d’un lion, tu le laisses pas aller».

C’est avec cette citation fort colorée que Charles LeBlanc a résumé le fond de sa pensée, quelques heures avant le départ de l’équipe vers Summerside, dimanche matin.

Lundi soir, au Credit Union Place, les Tigres de Campbellton tenteront d’éliminer les Western Capitals dans le cinquième duel de cette série quart de finale de la Ligue junior des Maritimes.

Les représentants du Restigouche ont pris l’avance 3-1 dans la série en signant des victoires de 4 à 1 et 7 à 3, jeudi et vendredi dernier, au Centre civique Mémorial.

Le triomphe de vendredi aura été particulièrement impressionnant et pas seulement en raison du pointage. Les Tigres ont complètement dominé leurs adversaires dans toutes les facettes du jeu, comme en témoignent les 52 lancers contre 31. Les fois où les Western Capitals ont alloué plus de 50 tirs à leurs adversaires dans 60 minutes au cours des 10 dernières années doivent sûrement se compter sur les doigts d’une seule main.

«Le hockey, c’est 90% du mental, affirme Charles LeBlanc. Actuellement, les gars exécutent bien sur la glace. Tant au niveau du respect du système que de l’éthique du travail, les gars font bien les choses. Nous utilisons notre vitesse, nous jouons bien avec la rondelle et nous effectuons un bon échec-avant. Ceci dit, il n’y a encore rien de terminé.»

LeBlanc fait bien d’être prudent. Il sait surtout qu’il suffirait d’une étincelle pour réveiller les Western Capitals. Il sait que tout est une question de momentum.

«La saison dernière, même si nous avons terminé le calendrier régulier en gagnant neuf de nos 10 derniers matchs, nous nous sommes fait sortir dès la première ronde. Cette année, nous n’avons même pas été capables de jouer pour ,500 dans nos 10 dernières parties et voilà que nous dominons Summerside 3-1», raconte LeBlanc.

«Vendredi, la façon dont les gars ont joué était de toute beauté, du moins dans 55 des 60 minutes. Quand nous avons pris les devants 6 à 1, les gars ont joué avec un peu moins d’intensité pendant quelques minutes. C’est normal, ce sont des choses qui arrivent», dit-il.

Jacob Carrier (30) a encore une fois été très solide devant le filet des Tigres lors des deux victoires au Centre civique Mémorial. On reconnaît également dans la photo le défenseur Riley Dubois (7). – Gracieuseté: Michael Levesque Selon l’entraîneur Charles LeBlanc, l’attaquant Dawson Stairs (12) a présentement l’air d’un homme en compagnie d’enfants sur la glace tellement il domine. – Gracieuseté: Michael Levesque Eli Reimer (10) enfile l’un de ses deux buts au grand dam du gardien des Western Capitals Chad Arsenault (33) et de son coéquipier Lincoln Waugh. – Gracieuseté: Michael Levesque Le capitaine des Tigres Jake Kyle domine les pointeurs de son équipe en séries avec une récolte de huit points. Vendredi, il a justement contribué trois mentions d’aide. – Gracieuseté: Michael Levesque

Le gardien Jacob Carrier, l’un des héros des Tigres dans cette série, affiche une moyenne de buts alloués de 2,14 et un taux d’arrêts de ,934. Questionné sur les deux dernières victoires des siens, Carrier a souligné la discipline de ses coéquipiers.

«Nous ne sommes pas entrés dans leur jeu dans ces deux matchs. Ils ont essayé de nous brasser et de nous narguer, mais les gars ont su garder leur calme. Nous nous sommes contentés de jouer notre partie», révèle Carrier.

«Vendredi, après notre quatrième but, nous avons senti que les Western Capitals ont baissé les bras. Ils ont bien tenté un retour en troisième période, mais c’était trop peu trop tard», estime Carrier.

«Tous les gars devant moi ont joué un gros match. Nous avons été très bons en désavantage numérique et les gars ont bloqué beaucoup de rondelles», mentionne le portier de 20 ans.

Charles LeBlanc a d’ailleurs vanté le jeu de son gardien.

«Jacob joue avec beaucoup de confiance. Il joue de très grosses séries. (Peter) Stanger a encore une fois été très bon. Tous nos défenseurs ont joué de grosses minutes. J’ai bien aimé aussi le jeu des frères (Eli et Jadon) Reimer. La saison dernière, ils ont joué un grand rôle dans notre élimination contre Fredericton dans la première ronde. C’est justement la raison pour laquelle nous sommes allés les chercher», confie LeBlanc.

Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres a toutefois réservé ses meilleurs compliments à l’endroit de Dawson Stairs.

«Dawson, dans cette série, c’est un homme devant des enfants. Il joue du très gros hockey. Tu vois qu’il veut terminer sa carrière junior sur le bon pied», souligne l’homme de banc.

LeBlanc termine l’entrevue en parlant encore une fois du lion, décidément son mot préféré ces temps-ci.

«Les Western Capitals vont vouloir sortir comme des lions et imposer leur rythme, lundi soir. Ce sera à nous de résister à la tempête. Nous avons juste à nous concentrer sur notre jeu», termine le coloré pilote des Tigres.

En bref… Le capitaine Jake Kyle domine la colonne des pointeurs des Tigres avec huit points (1-7) après quatre parties, deux de plus que Dawson Stairs (4-2=6) et Eli Reimer (3-3=6)… Si jamais les Western Capitals devaient forcer un sixième duel, il sera disputé mercredi soir au Centre civique Mémorial. Et avenant qu’une septième et ultime rencontre s’avère nécessaire, elle aura lieu vendredi soir au Credit Union Place…