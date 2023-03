Ligue de hockey M18: les Caps de Fredericton champions

Les Caps de Fredericton sont champions de la Ligue de hockey M18 du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

La troupe d’Éric Bissonnette a signé une victoire de 3 à 2 sur les Flyers de Moncton lors du match ultime de la finale provinciale, samedi soir, au Centre Superior Propane.

Cette rencontre décisive s’est déroulée sous le signe de l’intensité et de la robustesse.

En fait, il fallait vraiment savoir que les deux équipes sont déjà qualifiées pour les Championnats de l’Atlantique, qui auront lieu en fin de semaine prochaine à Fredericton.

Les visiteurs ont inscrit les deux seuls buts de la troisième période pour se sauver avec la victoire.

C’est Ryland Gilbert qui inscrit le filet victorieux à mi-chemin dans l’engagement.

Ben Cross a réussi les deux autres buts des gagnants.

Jonah Leard et Zachary Boudreau ont répliqué dans une cause perdante.

L’entraîneur Éric Bissonnette a salué le travail de ses jeunes tout au long de cette finale.

«Toutes les équipes veulent entrer au championnat de l’Atlantique comme gagnant. Comme organisation, ça fait depuis 2011 qu’on n’avait pas remporté de titre provincial. Les Flyers sont tellement des bons compétiteurs, ça rehausse notre championnat et ça nous donne de la confiance», explique-t-il.

«Peu importe ce qui arrivait aujourd’hui, j’ai dit aux joueurs que j’étais fier d’eux. On voulait terminer cette saison du bon pied. Les championnats de l’Atlantique, c’est une autre saison», ajoute le pilote des Caps.

«C’est certain qu’on veut être champions, mais peu importe ce qui arrive, personne ne pourra nous enlever ce titre provincial.»

Les Caps ont effectué trois beaux retours pour l’emporter durant la finale, incluant lors du match décisif.

«Les gars voulaient gagner et ils ont travaillé fort. Ce n’est pas l’équipe la plus talentueuse, mais ce sont tous des gars qui sont dévoués et travaillants. On leur en a demandé beaucoup durant toute la saison et ils ont toujours répondu à l’appel.»

Le défenseur Zachary Robichaud avait de la difficulté à trouver les mots, tellement les émotions étaient vives.

«On a travaillé fort et ce fut payant. On a vraiment donné tout ce qu’on avait dans le corps. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas gagné. Ça a été dur par moment,mais nous avons toujours joué en équipe», mentionne le joueur originaire d’Edmundston.

Deux autres Acadiens font partie de cette équipe championne, soit Nicholas Dubé (Saint-Basile) et Alex Thibault (Edmundston).

Du côté des Flyers, la défaite faisait mal.

«Je pense que nous avons joué un bon match. La victoire aurait pu aller d’un côté comme de l’autre», affirme l’entraîneur John DeCourcey.

«Donnons crédit aux Caps. Ils ont bien joué tout au long de la série. Nous avons eu beaucoup de chances de marquer, mais leur gardien (Will Hodgson) a très bien joué», ajoute-t-il.

«Le résultat n’est pas ce que nous avons souhaité, mais ce fut toute une série.»

Les Championnats de l’Atlantique de hockey M18 auront lieu du 30 mars au 2 avril au Complexe Willie O’Ree, de Fredericton.

Outre les Flyers et les Caps, les Knights de Charlottetown, les Growlers de Terre-Neuve-et-Labrador et les champions de la Nouvelle-Écosse prendront part à cette compétition.

Le premier match du tournoi aura lieu le 30 mars et il opposera les Flyers aux Growlers.

Rappelons que Moncton est champion en titre de la Coupe Telus, l’emblème du championnat canadien de hockey midget AAA.