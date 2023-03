Basketball: les Bears de Bathurst font une trouvaille dans leur cour arrière

Les Bears de Bathurst pourront compter sur un joueur local pour leur première saison dans la toute nouvelle Eastern Canadian Basketball League (ECBL) qui prend son envol ce week-end. Il s’agit de Bruce Ytemben, un garde d’origine camerounaise qui habite à Bathurst depuis maintenant trois ans.

Ytemben, un athlète de 6 pieds 4 pouces, est surtout réputé pour la qualité de son jeu défensif.

C’est d’ailleurs ce qui a séduit l’entraîneur-chef des Bears, Serge Langis lors d’un récent camp de sélection.

«Je ne le connaissais pas du tout avant de le voir pour la première fois récemment, avoue Langis. Mes entraîneurs adjoints l’avaient vu jouer ici et là dans la région lors de parties entre amis, mais c’est tout. Bruce, c’est un peu un gars qui s’est retrouvé au bon endroit au bon moment.»

C’est effectivement un coup de chance qui a permis au jeune Ytemben, 23 ans, de raviver sa passion pour le basketball.

«J’ai joué au niveau universitaire dans mon pays, mais je n’ai pas pu jouer au basketball organisé depuis que je suis arrivé au Canada, mentionne-t-il. Je suis surtout un garde défensif, bien que je peux aider à l’attaque. J’étais confiant en mes chances de me tailler une place dans l’équipe. Ç’a toujours été mon rêve de jouer professionnel, de jouer à un niveau plus élevé que ce à quoi j’avais joué dans le passé.»

Serge Langis est tellement convaincu du potentiel de sa recrue qu’il lui prédit un bel avenir dans le sport.

«Je crois sincèrement qu’il a le potentiel pour devenir un excellent joueur. Ça fait longtemps que je n’ai pas fait une aussi belle trouvaille au Nouveau-Brunswick. Il apprend vite. D’ici la fin de la saison, il ne sera plus le même joueur. C’est un jeune homme doté d’une grande force naturelle et qui possède une excellente éthique de travail. Il a vraiment un bel avenir. Il doit juste être patient. Il doit d’abord prendre un peu d’expérience dans ce niveau de jeu. Il a tout pour réussir. Il bouge bien sur le terrain et il a un beau jeu de pied. Sur le plan physique, il est déjà au niveau professionnel», révèle Langis.

Les Bears ont également annoncé la signature d’un autre garde, O.J. Watson, un Ontarien de Hamilton de 6 pieds 4 pouces.

«O.J. est tout un athlète, mentionne Langis. Il va être un gros morceau de notre équipe.»

Langis poursuit en disant que d’autres noms seront confirmés ce mercredi.

«C’est la ligue qui nous demande d’attendre avant de confirmer nos joueurs parce qu’elle veut le faire elle-même, confie-t-il. Je peux cependant te dire que nous allons avoir un bon club et qu’il y a déjà sept joueurs qui s’entraînent quotidiennement avec le club. Les autres vont arriver dans les prochains jours.»

Langis pourra d’ailleurs compter sur trois géants, dont un bonhomme de 7 pieds originaire de l’Australie.

Les Bears vont disputer un premier match ce vendredi, alors qu’ils lanceront la saison locale du Union de Saint-Jean au TD Station. Dimanche après-midi, ils vont entamer leur saison locale au Centre régional K.-C.-Irving face à ce même Union.

Les quatre autres formations de la ECBL sont le Motion de Moncton, les Vipers de Valley, le Tide de Truro et le Power de Charlottetown.

Les Bears ont par ailleurs fait savoir qu’ils tiendront un entraînement à Dalhousie ce mercredi.

«La mission des Bears est de s’intégrer dans la communauté à longueur d’année, soutient Serge Langis. Nous avons été nous entraîner à Miramichi la semaine dernière et nous serons à Dalhousie cette semaine. Et si jamais la Péninsule acadienne aimerait nous accueillir pour un entraînement dans un proche avenir, nous sommes très ouverts à y aller. Nous ne sommes pas l’équipe de Bathurst, mais bien l’équipe de la région.»