Les Tigres déterminés à achever les Western Capitals de Summerside à Campbellton

Un brin moins affamés que lors des quatre premiers matchs de la série, les Tigres de Campbellton ont intérêt à avoir un plus grand appétit, mercredi soir, face à des Western Capitals de Summerside qui vont s’amener au Centre civique Mémorial avec la ferme intention de forcer un septième et ultime duel.

Pour Charles LeBlanc, il est clair que ses joueurs ont levé un brin le pied dans cette défaite de 3 à 2, lundi soir, au domicile des Western Capitals.

«Ce n’est pas que nous avons mal joué, mais les gars se sont éloignés un peu de notre système de jeu. Ils ont aussi fait un peu plus de dentelle que d’habitude. Bref, notre intensité était moins bonne. Nous avons moins gagné nos batailles pour la rondelle et notre échec avant n’était pas toujours à point», révèle le directeur général et entraîneur-chef des Tigres.

LeBlanc refuse toutefois de dire que le momentum a changé de côté, encore moins de croire que la pression est désormais du côté des Tigres.

«Nous avons encore l’avantage de la patinoire, mentionne-t-il. C’est à nous de jouer comme nous l’avons fait lors de nos deux parties à la maison. Nous savons que les Western Capitals vont sortir avec force demain (mercredi). C’est à nous de réagir.»

La défaite de lundi a été d’autant plus coûteuse que les Tigres ont perdu l’un de leurs meilleurs éléments, le vétéran Connor Richard, victime d’une vilaine chute. Victime d’une commotion cérébrale, Richard pourrait rater près d’une dizaine de jours d’activités. Il rejoint ainsi sur la liste des blessés Ethan Clements, dont le retour au jeu serait toutefois imminent.

Pour remplacer Richard dans l’alignement, Charles LeBlanc utilisera le jeune Izach Poirier, qui s’entraîne avec l’équipe depuis que sa saison avec le Moose du Nord (M18) est terminée.

«Il a bien travaillé à l’entraînement et il va avoir sa chance. Cependant, c’est plutôt un comité qui va remplacer Richard dans le gros trio. Kyle MacIntyre et Émile Tremblay vont voir un peu plus d’action. C’est à eux de saisir l’occasion», indique LeBlanc.

Un joueur qui peut facilement en donner plus dans le camp des Tigres, c’est Justin David. L’attaquant de Pigeon Hill en est d’ailleurs conscient.

«Même si je suis aussi content de voir mon équipe gagner que de marquer des buts, c’est évident que je dois débloquer. Mais je ne suis pas inquiet. Les chances de marquer sont là», affirme celui qui a été limité à un seul but et une mention d’aide en cinq matchs éliminatoires après une saison régulière de 69 points (26-43) en 51 duels.

Pour ce qui est du match du match à venir contre Summerside, David assure que les Tigres vont rebondir.

«Ça ne sera pas une partie facile, surtout que nous savons que les Western Capitals vont vouloir débuter le match en force. Ce sera à nous de travailler encore plus fort qu’eux. Lundi, nous n’avions pas la même énergie que nous avions démontrée jusque-là dans cette série. Nous n’étions pas prêts à souffrir comme dans les autres parties», résume le numéro 18 des Tigres.

Si un septième duel s’avère nécessaire, il sera présenté vendredi soir au Credit Union Place de Summerside.