Quelques rayons de soleil pendant une saison de misère pour le Titan

Sans l’ombre d’un doute, les éclosions de Ty Higgins et Joshua Fleming sont les deux meilleures nouvelles de la saison difficile que vient de traverser le Titan d’Acadie-Bathurst.

Higgins, auteur de huit buts et deux passes dans les huit derniers matchs de la campagne, s’est véritablement imposé comme le quart-arrière de l’équipe. L’Ontarien a complété la saison avec un total de 41 points (13-28) en 68 duels.

Fleming, lui, n’a jamais cessé d’épater la galerie depuis son rappel des Rapides de Grand-Sault. Dans le dernier mois de la saison régulière, malgré le fait qu’il ait été mitraillé la plupart du temps à plus de 40 reprises par rencontre, le Montréalais a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,34 et un taux d’arrêts de ,913.

D’ailleurs, son travail a été tellement remarqué qu’on chuchote, ici et là, qu’il pourrait mériter une invitation au Combiné des meilleurs espoirs de la LNH en mai. C’est vous dire à quel point sa réputation grimpe en flèche.

Le jeu des jeunes défenseurs Harry Clements et Émile Perron est un autre élément positif aux yeux du directeur général et entraîneur-chef Gordie Dwyer.

«Ce sont deux jeunes, particulièrement Clements, qui ont fait de grands pas. Ils ont joué des minutes importantes et ils ont acquis beaucoup d’expérience. Clements est même devenu l’un des piliers de notre équipe», révèle Dwyer.

Tout ça pour dire qu’avec les arrières de 16 ans Zachary Deleau et Noah Laberge, plutôt impressionnants cet hiver dans le Circuit québécois M18, la brigade défensive du Titan est loin d’être le plus grand problème de l’équipe. D’autant plus qu’un solide vétéran de 20 ans sera confirmé pendant la semaine du repêchage.

C’est plutôt à l’attaque que le Titan doit améliorer sa situation. Déjà que les départs de Riley Kidney et Jacob Melanson ont grandement déshabillé le club aux Fêtes, celui de Ben Allison, dont la carrière junior est maintenant terminée, dévoile encore plus le manque de punch offensif du club.

Certes, Donovan Arsenault a montré de beaux flashs en fin de campagne, en plus des Joseph Henneberry, Dylan Andrews et Bobby Orr qui peuvent aussi contribuer à leur façon, mais ça va prendre beaucoup plus. Il paraît qu’un gros attaquant de 20 ans fera également son entrée dans l’organisation au repêchage. C’est une bonne nouvelle en soi, mais ça ne fait tout de même pas du Titan une machine offensive.

Il est évident que Dwyer tentera de corriger son problème à l’attaque via le repêchage international, ou encore le marché des agents libres.

«La perte de Jake Uberti après une seule partie nous a fait très mal, signale Dwyer. Nous comptions sur lui pour nous apporter de l’offensive. Après avoir échangé Jacob et Riley, nous étions convaincus que nous avions les éléments pour gagner suffisamment de parties pour prendre part aux séries. Malheureusement, il nous a manqué de punch offensif. Nous avons tellement perdu de parties par la marge d’un but. Il faut dire que les blessures n’ont pas aidé. Vers la fin, nous étions même obligés de jouer à huit défenseurs tellement il nous manquait d’attaquants.»

«Grande déception»

Outre Uberti, le Titan a également dû se débrouiller pendant un long moment sans Alexandre Lallier et Blake Pilgrim-Edwards. Et rappelons qu’il a également perdu les services de Cameron MacLean dès la mi-octobre.

«Pour nous, de ne pas prendre part aux séries est la plus grande déception. En plus des blessures à nos attaquants et les départs de Jacob et Riley, nous avons également dû compenser avec la perte de notre gardien Jan Bednar. Il a fallu quelques mois avant que nous puissions corriger la situation avec Joshua qui nous forçait à attendre à Noël avant de l’intégrer à temps plein», raconte Dwyer.

«Et dans notre malchance, il a fallu que nous perdions Jan une semaine après avoir libéré Peteris Bulans. La situation était à l’époque que Jan était notre numéro 1 et nous fondions de grands espoirs sur Samenas. Malheureusement, ça n’a jamais débloqué pour lui même si ça allait mieux en fin de saison», note Dwyer qui, sans le dire ouvertement, libérerait probablement le gros et grand numéro 42 si c’était à recommencer.

Le Titan a complété sa 25e saison à Bathurst avec un dossier de 20 victoires, 40 défaites et huit revers en prolongation ou en fusillade. Trente-huit joueurs ont porté l’uniforme de l’équipe, dont les Acadiens Philippe Collette et Izach Poirier. Ben Allison a dominé le club pour les buts (32), les passes (46), les points (78), les buts en avantage numérique (12), les lancers (213) et les mises en jeu remportées (545).

Rajeunir l’équipe

Même si aucun joueur ne s’est fait dire lors des rencontres individuelles que son séjour avec l’équipe était terminé, il est déjà assuré que Gordie Dwyer va procéder à plusieurs changements en vue de la prochaine campagne.

Le directeur général et entraîneur-chef du Titan va, entre autres, vouloir rajeunir un peu l’équipe. Il est ainsi hors de question d’entamer la saison 2023-2024 avec 11 joueurs de 19 ans. Tout au plus, il s’attend à en garder sept. Peut-être huit à la limite.

Attendez-vous donc à ce que Dwyer tente d’en échanger quelques-uns avant le repêchage.

Mais d’ici là, Gordie Dwyer et ses «lieutenants» vont surtout mettre des heures à préparer le repêchage.

«Ça commence dès ce week-end avec le Championnat de l’Atlantique qui a lieu à Fredericton, confie Dwyer. Il y a aussi le tournoi de la coupe Telus qui s’en vient, les championnats mondiaux des moins de 18 ans en Suisse et la Coupe Défi des meilleurs espoirs en vue du repêchage.»

«Nos priorités sont les repêchages midget et européen, ainsi que de convaincre des agents libres de venir jouer pour nous. Pour les agents libres, nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. Nous discutons avec des joueurs et des agents», confie Dwyer.

Rappelons que le Titan dispose pour l’instant de 23 choix au repêchage. L’équipe ne repêchera évidemment pas autant de fois. Il faut donc s’attendre à ce que de cinq à six sélections soient sacrifiées pour obtenir des joueurs ou encore pour des choix en vue des encans de 2024 et 2025.

En ce moment, le Titan dispose de deux choix de 2e ronde, deux autres de 3e, un de 4e, deux de 5e, deux de 6e, trois de 7e, un de 8e, trois de 9e, deux de 10e, deux de 11e, ainsi qu’un de 12e, 13e et 14e tours.