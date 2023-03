Hockey senior: une guerre d’usure et beaucoup d’animosité entre Elsipogtog et Bouctouche

Pendant que les Alpines de Tracadie reprennent des forces en vue de la finale à venir, les Hawks d’Elsipogtog et les JC’s de Bouctouche sont engagés dans une bataille à finir où l’animosité est évidente.

Les Hawks, qui mènent cette «guerre» 2-1, après une victoire de 5 à 3 dimanche dernier, auront l’occasion de prendre une sérieuse option sur la série ce vendredi.

Le Centre J.-K.-Irving promet d’ailleurs une ambiance cacophonique tellement les partisans des deux équipes sont captivés par cette rivalité naturelle.

Les événements qui ont précédé la rencontre de dimanche n’ont justement pas aidé à apaiser l’inimitié entre les deux clubs du comté de Kent.

Les joueurs des Hawks n’ont pas apprécié que le Circuit Beauséjour leur ordonne de se présenter à Bouctouche pour le troisième duel malgré l’état des routes qui laissait à désirer.

Le gardien Julien Daigle raconte.

«Nous étions convaincus que la ligue allait repousser la partie à une autre date, parce que les chemins n’étaient pas beaux, confie Daigle.

«Alors que ça me prend normalement 30 minutes pour me rendre au Centre J.-K.-Irving, ça m’a pris cette fois-ci 45 minutes. Il ne faisait pas beau. Nous n’étions pas contents. D’ailleurs, les gars n’étaient vraiment pas dans un bon état d’esprit dans le vestiaire avant le début du match», révèle le gardien des Hawks.

Les émotions étaient telles qu’il n’aurait pas fallu grand-chose pour qu’une bagarre générale éclate pendant le réchauffement d’avant-match. D’ailleurs, les joueurs des deux équipes n’ont pas manqué de se dire des gros mots.

Après une première période sans but, les JC’s ont réussi à prendre les devants 3 à 1. Ce n’est qu’à ce moment-là que les Hawks ont semblé retrouver leur sang-froid. Les visiteurs l’ont finalement emporté 5 à 3 en enfilant trois buts sans riposte.

«Ça ne regardait pas bien pour nous après leur troisième but, admet Daigle. Mais une fois que nous nous sommes calmés, ç’a mieux été. Nous avions encore le feu en nous, mais à la bonne place.»

Dans l’autre vestiaire, il est clair que les joueurs des JC’s ont mal digéré la défaite.

«Nous avons cru que le match était terminé quand nous avons pris l’avance 3 à 1, mentionne Michael LeBlanc, auteur d’un but et une passe dans cette série. Nous leur avons ouvert la porte en écopant de mauvaises pénalités. Contre une équipe comme les Hawks qui sont très forts en avantage numérique, tu ne peux pas te permettre ça. L’avantage numérique, c’est leur grosse force.»

Les JC’s ont l’intention de rebondir, vendredi. Perdre cette partie n’est même pas une option.

«C’est un gros match pour nous, souligne LeBlanc. Si nous perdons, ça va nous faire une très grosse montagne à monter. Nous avons confiance d’égaler la série. Nous devrons jouer avec plus de discipline et être plus responsables dans notre zone.»

«Il faudra aussi s’assurer de ne pas donner d’espace à leur quart-arrière Danick Crête. Il faut l’empêcher de faire des jeux», ajoute le numéro 81 des JC’s.

Le mot de la fin appartient à Julien Daigle.

«Il faudra nous aussi éviter le banc des punitions vendredi. Déjà que nous ne nous aimons pas d’avance, ce n’est pas le moment de leur donner trop d’avantages numériques. Nous avons écopé de trop de punitions depuis le début de la série», affirme le gardien des Hawks.

Notons que les deux équipes se retrouveront dimanche au Centre Kent-Nord Impérial pour le cinquième duel.