Trois médailles et un rêve olympique encore plus fort pour l’haltérophile Josée Gallant

Josée Gallant n’est pas à la veille d’oublier son séjour à San Carlos de Bariloche, où sont présentés jusqu’à samedi les Championnats panaméricains d’haltérophilie. L’Acadienne de Campbellton a non seulement remporté ses trois premières médailles sur la scène internationale, mais elle a aussi confirmé que son rêve d’olympisme est bel et bien accessible.

En raflant le bronze à l’épaulé-jeté, puis l’argent à l’arraché et au total des deux disciplines, Gallant passe un sérieux message aux autres filles.

La jeune femme de 30 ans est même venue très près de rafler l’or à l’arraché. Si elle avait réussi sa dernière levée à 86 kg, ça lui aurait permis de devancer par un petit kilo la médaillée d’or Shoely Mego.

La Péruvienne a d’ailleurs gagné l’or dans les trois disciplines avec des levées de 85 kg (arraché) et 107 kg (épaulé-jeté) pour un total de 192 kg (total). Pour sa part, Gallant a soulevé 84 kg à l’arraché et 105 kg à l’épaulé-jeté pour un total de 189 kg. C’est Jennifer Hernandez, de l’Équateur, qui a mis la main sur l’argent à l’épaulé-jeté avec une charge de 106 kg.

«Je suis en train de marcher dans les rues de San Carlos de Bariloche et la ville est très belle», s’est exclamée Josée Gallant, mercredi matin.

«En fait, la vie est belle», a-t-elle cru bon d’ajouter en riant.

Avant son départ pour l’Argentine, Gallant avait révélé dans nos pages qu’elle souhaitait se battre pour une place dans le top-5. Elle avait toutefois mentionné qu’elle croyait en ses chances pour un podium. C’est vous dire à quel point elle est heureuse de s’en revenir au pays avec trois médailles autour du cou.

«C’est une très belle surprise, indique celle qui habite à Truro, en Nouvelle-Écosse, depuis quelques années. Je croyais en mes chances d’en gagner un. Je pense que je le méritais en raison de tout le travail que j’ai effectué à l’entraînement. Ces trois médailles me font rêver encore plus aux Jeux olympiques (de Paris). Ça me donne beaucoup de confiance. J’ai juste à continuer de travailler fort. J’ai hâte d’aller célébrer ça avec mes proches. Nous partons demain (jeudi).»

Ce qu’il faut retenir des performances de Gallant c’est qu’elle n’a même pas eu besoin de battre ses records personnels pour se hisser sur le podium. Rappelons que ses records sont de 87 kg à l’arraché, 106 kg à l’épaulé-jeté et 193 kg au total des levées. Elle a aussi réalisé l’exploit de soulever 91 kg à l’arraché et 110 kg à l’épaulé-jeté à l’entraînement. Elle sait donc qu’elle peut faire beaucoup mieux.

Notons par ailleurs que même si elle a compétitionné chez les moins de 55 kg cette semaine, c’est chez les moins de 49 kg qu’elle entend se qualifier pour Paris. La raison est fort simple, la catégorie des moins de 55 kg ne figure pas au programme des Jeux olympiques.

Sa prochaine compétition sera le Grand Prix de la Fédération internationale d’haltérophilie à La Havane, à Cuba, du 8 au 18 juin. En septembre, elle va prendre part aux Mondiaux qui se tiendront du 2 au 17 septembre en Arabie Saoudite.

Une autre athlète canadienne est parvenue à se hisser sur le podium à San Carlos de Bariloche. Il s’agit de la Québécoise Maude Charron qui a remporté l’or dans les trois catégories chez les moins de 59 kilos.