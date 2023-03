Du basketball universitaire américain à Moncton à l’automne

Pour la première fois, des rencontres de la première division du circuit universitaire américain de basketball (NCAA) seront présentées au Canada atlantique. Et c’est à Moncton que ça va se passer, à la mi-novembre, dans le cadre d’un tournoi pré-saison.

L’événement appelé Atlantic Slam se déroulera du 16 au 19 novembre.

Les équipes qui prendront part au tournoi ne sont pas encore connues, tout comme l’horaire complet des festivités.

Qu’à cela ne tienne, la NCAA est impatiente de débarquer à Moncton.

«Au cours des dernières années, Moncton a acquis une solide réputation pour l’organisation

d’événements, dont plusieurs championnats internationaux et bon nombre de compétitions à l’échelle nationale», a indiqué dans un communiqué Jeff Dunlap, entraîneur de la NCAA.

«Au Centre Avenir, les athlètes universitaires pourront mettre en valeur leurs talents dans une installation de qualité supérieure et le public pourra regarder des matchs de basketball disputés par des joueurs de haut calibre, dont certains pourraient même être repêchés dans la NBA.»

Des trois divisions de la NCAA, les programmes de la Division I (DI) offrent le plus haut niveau de compétition.

Pas moins de 363 universités réparties dans 49 États américains évoluent en division I.

La conférence de Big South a sanctionné l’événement prévu à Moncton. Cette conférence est composée de dix formations.

C’est On Ice Entertainment Ltd. qui chapeaute l’événement. Cet organisme collabore depuis longtemps avec des clubs de la LNH et de la NBA, des équipes internationales de soccer et La Liga.

Le Atlantic Slam pourrait même devenir un événement pluriannuel, selon John Graham, représentant d’On Ice Entertainment Ltd.

«Il est important de reconnaître l’intérêt de la conférence de Big South à faire croître la popularité du basketball dans un nouveau marché, a souligné M. Graham. Ceci permettra aux personnes qui sont de passage à Moncton ou qui y habitent de regarder des matchs de basketball de ce calibre pour la première fois dans la collectivité.»

Des propos repris par la mairesse de Moncton, Dawn Arnold.

«Pour les résidents et les résidentes, il s’agit d’une occasion unique de regarder des matchs de basketball universitaire en direct.»

Les billets seront en vente en septembre.