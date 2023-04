LHM: Summerside élimine Campbellton

On ne pourra jamais reprocher aux Western Capitals de Summerside d’abandonner.

Après avoir évité l’élimination lors des matchs 5 et 6, les Insulaires ont surmonté trois déficits d’un but, vendredi soir, lors du septième match de cette série quarts de finale face aux Tigres de Campbellton.

Après avoir égalisé la marque avec 71 secondes à faire au 3e engagement, Connor Keough a touché la cible au tout début de la deuxième période de prolongation pour permettre aux Caps de l’emporter 4 à 3 devant leurs partisans et d’ainsi éliminer les Tigres.

Summerside affrontera maintenant le Blizzard d’Edmundston en demi-finale de la Ligue de hockey des Maritimes.

Les Tigres ont pris les devants lors de chacune des trois premières périodes, mais chaque fois, les Caps ont égalisé la marque avant la fin de l’engagement.

Riley Dubois, Connor Richard et Daniel Khatib ont inscrit les filets des Tigres. Les gardiens Jacob Carrier (Tigres) et Chad Arsenault (Capitals) ont respectivement fait face à 34 et 35 lancers.