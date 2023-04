Les Jc’s de Bouctouche sont toujours en vie

Les Jc’s de Bouctouche sont encore en vie, après une victoire de 4 à 3 aux dépens des Hawks d’Elsipogtog, dimanche à Richibucto.

C’est un but de Jason Gallant en deuxième période de prolongation qui a permis aux visiteurs de l’emporter.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, les Hawks ont perdu les services de l’attaquant Robbie Graham en prolongation, victime d’une mise en échec à la tête.

L’ancien des Aigles Bleus a quitté en ambulance et on ignore s’il sera disponible pour le prochain match.

L’attaquant Michael LeBlanc, un des marqueurs de son équipe, affirme que les Jc’s n’ont jamais cessé d’y croire.

«On n’a juste jamais abandonné. Même si on tirait de l’arrière, on n’a jamais arrêté de pousser. On a toujours cru en nous. C’est ça qui a été la clé», avance-t-il.

LeBlanc ajoute que son équipe a du caractère et plusieurs bons leaders.

«On s’est dit tout le long que cette série n’est pas finie tant qu’elle ne sera pas finie. On est tous des amis, on se connaît tous depuis longtemps. On est juste une belle bande de boys.»

Selon lui, la clé du succès des Jc’s dans ce cinquième match a été la discipline.

«On a aussi gardé les choses simples. On a mis la rondelle dans le fond de la zone et on a mis de la pression sur leurs défenseurs.»

Michael LeBlanc croit fermement que son équipe peut causer la surprise et revenir de l’arrière pour l’emporter.

«Présentement, on a toute la confiance du monde. On s’aime tous dans ce vestiaire et on est tous des chums. On a une belle camaraderie entre nous. C’est donc difficile de ne pas croire en nous et en nos chances de gagner» indique le numéro 81.

«C’est 3 à 2 et on veut juste se rendre au septième match. Dans un match décisif, tout peut arriver. Pour gagner mercredi, on devra travailler dur et garder nos présence sur la patinoire le plus courtes possible.»

Du côté des Hawks, on reconnaît que la défaite fait mal, mais l’attaquant Julien Daigle promet que l’équipe va retomber rapidement sur ses pieds.

«C’était pas mal silencieux dans le vestiaire après le match. Mais on revient rapidement à la réalité», souligne-t-il.

«On va juste se présenter et essayer de finir ça.Je pense qu’on a juste à continuer de jouer comme on joue présentement et prendre avantage de nos chances de marquer. C’est pas mal tout ce qu’on peut faire.»

Le défenseur Danick Crête affirme que la confiance des Hawks demeure intacte.

Il pointe vers les tirs au but (51 à 22) lors de ce cinquième match pour prouver son point.

«Alex Colette a bien joué, mais on lui a rendu la vie un peu facile.Il va falloir mettre de la circulation devant lui parce qu’il ne se fera pas battre par un tir de loin», avance l’ancien des Aigles Bleus.

La sixième rencontre de cette série sera présentée mercredi soir, au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche.