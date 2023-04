Les Vitos de Moncton n’ont pas dit leur dernier mot

La troupe de Ken Brown a signé une victoire de 4 à 1 sur les Koyotes de Kent, dimanche, à l’aréna de Cocagne pour éviter l’élimination dans cette finale 4 de 7 de la Ligue de hockey junior du Nouveau-Brunswick.

Les Koyotes mènent cependant toujours la série 3 à 2.

Le vétéran Christian Richard parlait d’une belle victoire d’équipe.

«Avant le match, on s’est dit qu’on ne voulait pas finir notre saison aujourd’hui. On veut continuer à jouer. On a tout donné sur la glace et les chances sont tombées de votre bord», souligne-t-il.

«Cette victoire a pris un effort de toute l’équipe. Chacun des joueurs avait son rôle, que ce soit pour bloquer un tir, jouer plus défensif ou marquer des buts. Tout le monde s’est mis ensemble et je pense que c’est ça qui a fait la différence.»

Selon lui, il n’y avait aucune pression sur les joueurs des Vitos.

En fait, Moncton n’avait rien à perdre.

«On voulait jouer pour avoir du fun, sans pression. On voulait aussi jouer une autre partie à la maison.»

La sixième rencontre de cette finale sera présentée jeudi soir au Centre Superior Propane.

«Cette saison, je trouve que nous jouons bien à la maison. Il y a des gens qui viennent nous appuyer et les boys aiment ça. Je pense que ce sera tout un match», mentionne le numéro 4 des Vitos.

Chez les Koyotes, on était déçu, mais pas découragé.

«On leur donne crédit. Ils ont joué une meilleure partie que nous. Il va falloir qu’on joue pendant 60 minutes si on veut gagner. On espère certainement gagner la prochaine partie», raconte l’attaquant Joshua Breault.

«On ne panique pas. On prend juste un peu de recul et on se prépare pour le prochain match, jeudi soir. On va avoir une grosse pratique mardi et on sera prêt pour le sixième match.»

Il affirme que la confiance des Koyotes demeure intacte, malgré la défaite de dimanche.

«On doit être les premiers sur la rondelle et travailler plus dur que les Vitos. On va voir comment ça va aller. C’est sûr qu’on a une bonne équipe et on est prêt à tout faire pour gagner. On va essayer de finir ça jeudi», précise-t-il.

«On a gagné durant toute l’année et on sait qu’on peut le faire jusqu’au bout.On a beaucoup de vitesse et on peut aussi jouer une partie physique. On a aussi de très bons leaders dans l’équipe.»

Pour Joshua Breault et ses coéquipiers, l’objectif demeure le même: remporter la finale et défendre le titre de champion de la Coupe Don-Johnson acquis l’an passé.

«Notre but depuis le début de l’année est de retourner au championnat de l’Atlantique. C’est ce qu’on s’était dit quand on a gagné l’année passée.»

Le tournoi de la Coupe Don-Johnson aura lieu à Liverpool, en Nouvelle-Écosse, du 26 au 30 avril.