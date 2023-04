Wildcats et Drakkar: une série pour hommes

Anthony Hamel avait prédit dans nos pages du jeu serré et beaucoup d’intensité. C’est exactement ce à quoi les spectateurs réunis au Centre Avenir ont eu droit lors des deux premières rencontres de la série entre les Wildcats de Moncton et le Drakkar de Baie-Comeau.

Après avoir remporté le premier duel en prolongation par la marque de 4 à 3, vendredi, les Wildcats ont vu le Drakkar rebondir par le même pointage, samedi, et cette fois-ci en deuxième période de surtemps.

Un match que les hommes de Daniel Lacroix n’auraient toutefois jamais dû perdre puisqu’ils dominaient les visiteurs 3 à 0 avant que le vent ne change de côté pendant la deuxième moitié du match.

«À 3 à 0, nous avons commencé à jouer avec trop de confiance, affirme Yoan Loshing, auteur de deux buts et une passe samedi. En troisième période, ça nous a joué un tour. Nous nous sommes compliqués la vie en faisant un peu trop de dentelle.»

Le défenseur Étienne Morin, auteur du premier filet des siens et qui a obtenu des passes sur les deux buts de Loshing, abonde dans le même sens.

«Nous avons mal géré le momentum, dit-il. Nous n’avons pas mal joué, mais nous avons eu des petits moments où le plan de match était moins bien suivi.»

C’est un but de Charles-Antoine Lavallée à la deuxième minute de la deuxième prolongation qui a procuré le gain au Drakkar.

Félix Gagnon (1-2), Justin Poirier et Anthony Lavoie ont réussi les autres buts des visiteurs.

«Ce sont sensiblement deux clubs d’égales forces qui s’affrontent, souligne Morin. Les deux parties qui se terminent en prolongation ne trompent pas. Le Drakkar est très gros physiquement et les mises en échec sont nombreuses. Même moi, qui tente de jouer de façon physique en saison régulière, je frappe bien plus depuis le début de la série. Hamel a donné le ton.»

Étienne Morin (5) a amassé un but et quatre passes lors des deux premiers matchs de la série. – Gracieuseté: Daniel St-Louis, Wildcats Olivier Ciarlo (40) est fin prêt pour effectuer l’arrêt sous le regard de Thomas Auger (22), Isaac Dufort (19) et Marc-Antoine Mercier (7). – Gracieuseté: Daniel St-Louis Hugo Marcil (13), bien surveillé par Anthony Lavoie (25), freine devant le gardien Olivier Ciarlo (40) qui a les yeux rivés sur la rondelle devant lui. – Gracieuseté: Daniel St-Louis

La série se transportera maintenant au Centre Henry Leonard, où les partisans peuvent être passablement intimidants.

«Ça ne sera pas un voyage facile, admet Loshing. Ça va être complètement différent à Baie-Comeau. Il faudra jouer de façon plus serrée. Et comme ils sont venus en gagner une chez-nous, nous n’avons pas le choix d’en remporter au moins une là-bas.»

«Nous allons là-bas avec l’idée de jouer du hockey de séries éliminatoires, indique Morin. Ça va être surtout important de jouer avec intensité pendant 60 minutes.»

Les deux gardiens ont été par ailleurs plutôt solides lors des deux rencontres. Olivier Ciarlo, du Drakkar, a bloqué 75 des 82 lancers dirigés vers lui. Sa moyenne de buts alloués se chiffre à 2,87 et son taux d’arrêts est de ,915. Pour sa part, Jacob Steinman affiche une moyenne identique de 2,87 et un taux d’arrêts de ,913.

Avec ses cinq points (1-4), Étienne Morin se retrouve au troisième rang des meilleurs pointeurs dans les présentes séries. Seuls Zachary Dean (4-3) et Riley Kidney (1-6), des Olympiques de Gatineau, ont fait mieux avec sept points chacun. Loshing (3-1), lui, occupe le cinquième échelon, tout juste derrière Alexis Gendron (4-0), également des Olympiques.

Les trois prochains matchs de la série seront disputés mardi, mercredi et vendredi soir. Si nécessaire, les rencontres 6 et 7 auront lieu les lundi et mardi 10 et 11 avril.