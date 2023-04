La LHJMQ n’est pas opposée au déménagement du Titan d’Acadie-Bathurst

Partira-t-il, ou partira-t-il pas?

La longue saga quant à la vente (et possible déménagement) du Titan d’Acadie-Bathurst continue de faire jaser.

Le dernier chapitre en date nous vient de la plume du chroniqueur et journaliste du quotidien Le Nouvelliste, Steve Turcotte.

Dans la chronique, on y apprend, via Martin Lavallée, les raisons qui ont motivé la LHJMQ à dire non aux intentions de l’homme d’affaires Steve Leal, président et propriétaire de Fix-Auto, de se porter acquéreur du Titan.

Martin Lavallée, qui assure l’intérim du circuit depuis le départ de l’ancien commissaire Gilles Courteau, et ce en attendant l’arrivée du nouveau «patron» Mario Cecchini le mois prochain, y révèle, entre autres: «On ne s’oppose pas au déménagement de la franchise. Mais on souhaite qu’elle reste à Bathurst. C’est notre position pour toutes les équipes de notre ligue».

L’élément nouveau dans cette dernière déclaration est le fait que la ligue mentionne ne pas s’opposer à un déménagement. Même si ça ne surprend nécessairement personne, c’est la première fois que la LHJMQ se prononce aussi ouvertement.

Martin Lavallée a également déclaré au Nouvelliste: «Il y avait certains points dans l’entente qui n’étaient pas acceptables du point de vue de la ligue. On a retourné les deux parties (Steve Leal et le groupe d’actionnaires du Titan) à la planche à dessin. Elles savent exactement ce qui ne fonctionne pas. On s’attend à ce qu’une nouvelle entente nous soit présentée à court ou moyen terme».

Joint en fin d’avant-midi, lundi, le porte-parole du comité de sauvegarde Jacques Ouellet affirme que la nouvelle proposition, qui implique toujours la vente de 60% des parts de l’équipe, ferait en sorte que les propriétaires auraient trois ans pour tenter de vendre les 40% des parts restantes. Lesdites parts pourraient, semble-t-il, être vendues à quiconque au cours des 36 mois à venir, y compris Steve Leal.

«C’est ce que j’ai pu savoir, sauf que j’ai également appris que les propriétaires n’ont nullement envie de vendre ces parts, confie Jacques Ouellet. Cela dit, nous ne savons plus qui croire dans tout ça. Avec toutes ces rumeurs, nous ne savons plus sur quel pied danser.»

Dans la chronique publiée dans le Nouvelliste, on y laisse entendre que la vente du Titan pourrait se concrétiser d’ici le repêchage prévu le samedi 10 juin, au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.

Martin Lavallée souligne toutefois qu’il n’y a rien de garanti à ce niveau: «Il n’y a pas d’échéancier comme tel. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien réussir ce genre de transaction».

Rappelons que Steve Leal souhaite déménager le Titan dans la région de Montréal, plus précisément à Saint-Jean-sur-Richelieu où la municipalité planche sur le projet d’un nouvel aréna. Nous en serions cependant encore bien loin d’une première pelletée de terre.

Steve Turcotte ajoute par ailleurs que des rumeurs prêtent à Steve Leal le désir de déménager le Titan à Trois-Rivières, en attendant la construction d’un nouvel aréna sur la Rive-Sud de la région métropolitaine.

Ce à quoi Martin Lavallée a rétorqué qu’il n’avait jamais eu vent d’une telle rumeur et que «jamais le nom de la ville de Trois-Rivières n’a été évoqué».

«Le hockey junior ne fonctionne pas dans la région de Montréal», résume quant à lui Jacques Ouellet à ce sujet.

Il n’a pas tort puisque l’Armada de Blainville-Boisbriand a beaucoup de difficulté à attirer des spectateurs au Centre d’Excellence Sports Rousseau.

En compagnie des Foreurs de Val-d’Or (1585), le Drakkar de Baie-Comeau (1617) et le Titan (1654), l’Armada (1696) fait partie des quatre équipes qui n’ont pas été en mesure d’attirer une moyenne supérieure à 1700 spectateurs par match en 2022-2023.

Nous avons tenté en vain de rejoindre le président du conseil d’administration du Titan, Serge Thériault.

Attirer 2000 spectateurs… comme les Bears de Bathurst!

Le président du comité de sauvegarde du Titan d’Acadie-Bathurst, Jacques Ouellet, dit avoir appris de bonne source dans les derniers mois que l’homme d’affaires Steve Leal aurait proposé aux actionnaires d’établir un club de la Ligue de hockey de la Côte-Est (ECHL) au Centre régional K.-C.-Irving si jamais le déménagement de l’équipe junior s’avérait inévitable.

«Nous n’en sommes pas à une rumeur près, mais c’est quelque chose que Steve Leal aurait mentionné aux actionnaires», affirme Ouellet.

Ce dernier ne croit cependant pas qu’une équipe de la ECHL soit une option intéressante pour Bathurst. Ni pour le circuit américain, a-t-il pris soin d’ajouter.

«Honnêtement, est-ce que cette ligue des États-Unis serait intéressée à donner une équipe à une ville qui n’est même pas certaine de pouvoir conserver son aéroport? La logique, c’est de garder le Titan ici. C’est important pour la ville et la région», dit-il.

Selon Jacques Ouellet, la présence du Titan à Bathurst est essentielle.

Il a d’ailleurs déjà révélé dans nos pages qu’il est plus que possible, avec un bon marketing, de ramener la moyenne des spectateurs au-delà de 2000 partisans par rencontre.

«J’étais au match d’ouverture des Bears de Bathurst, l’équipe professionnelle de basketball, dimanche. Nous étions 2900 personnes dans l’aréna et les restaurants étaient pleins partout après la rencontre. Je sais bien que cette foule est l’effet Cendrillon. C’est quelque chose de nouveau et les gens étaient curieux de voir ce nouveau produit», confie Ouellet.

«Mais je crois sincèrement que nous pouvons ramener une moyenne de 2200 spectateurs aux parties locales du Titan. D’ailleurs, si tu compares notre moyenne avec celle de la dernière saison, où nous avions une équipe gagnante, les chiffres sont pratiquement similaires (moyenne de 1654 contre 1720 l’an dernier). C’est pratiquement kif-kif malgré toutes les mauvaises nouvelles entourant l’équipe dans la dernière année. Nous avons même plusieurs nouveaux partisans dans ce nombre et à quelque part c’est une bonne nouvelle en soi», souligne Jacques Ouellet.

«Nous n’abandonnons pas, nous voulons que l’équipe reste à Bathurst»

Le comité de sauvegarde du Titan d’Acadie-Bathurst est un regroupement de citoyens qui propose la vente de parts du club auprès de la population, ainsi qu’auprès des petites et des moyennes entreprises.

Ce modèle communautaire n’a rien de nouveau en soi puisque cinq formations de la Ligue canadienne de hockey fonctionnent sensiblement de la même façon. Il s’agit des Rangers de Kitchener et des Petes de Peterborough, dans l’OHL, de même que des Warriors de Moose Jaw, des Broncos de Swift Current et des Hurricanes de Lethbridge, dans la WHL.

Les Roughriders de la Saskatchewan, dans la CFL, les Packers de Green Bay, dans la NFL et le FC Barcelone, du championnat de soccer d’Espagne, sont d’autres formations sportives opérant avec le même genre de modèle.

Dans le cas des Rangers de Kitchener, par exemple, l’équipe est composée d’un conseil d’administration de 39 personnes élues annuellement par les détenteurs de billets de saison qui agissent comme fiduciaires. Reste à voir quelle stratégie propose exactement le comité de sauvegarde du Titan. Le projet en est encore dans le processus de faisabilité.

«C’est un dossier qui est frustrant parce que plusieurs actionnaires de l’équipe n’en savent pas plus que nous là-dessus. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent et c’est difficile d’avancer. Mais nous n’abandonnons pas. Nous voulons que l’équipe reste à Bathurst», affirme le président du comité de sauvegarde, Jacques Ouellet.