Danielle Dorris a mérité son billet pour les Mondiaux de paranatation

Même si ce n’était qu’une formalité, Danielle Dorris a confirmé sa place aux Mondiaux de paranatation qui se tiendront du 31 juillet au 6 août à Manchester, en Angleterre.

La paranageuse âgée de 20 ans a assuré sa place lors des essais Bell qui ont pris fin dimanche au Centre Pan Am Sports de Toronto.

«Je suis assez contente de mon week-end, affirme l’Acadienne de Moncton. J’aurais aimé être plus rapide, mais ç’a quand même bien été. Je suis excitée de retourner aux Mondiaux.»

Il faut dire que Danielle Dorris est la championne mondiale en titre du 50m papillon S7, exploit qu’elle a réalisé à Madère il y a un an. Épreuve qu’elle a également remportée aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, où elle avait de plus profité de l’occasion pour établir une nouvelle marque mondiale de 32s99.

Au cours des derniers mois, mis à part quelques compétitions ici et là dans les Maritimes, Danielle Dorris a surtout consacré son temps à l’entraînement.

«Nous avons eu des réunions lundi pour parler des Mondiaux avec les gens de Natation Canada. Mon objectif est d’aller à Manchester pour terminer sur la plus haute marche du podium au 50m papillon. Je devrais cependant participer à quatre épreuves», révèle celle qui est également une spécialiste du 100m dos S7. Preuve à l’appui, elle a remporté l’argent aux Mondiaux de Madère, ainsi qu’aux Paralympiques de Tokyo.

Treize athlètes ont déjà été confirmés pour les Mondiaux, dont les têtes d’affiche Aurélie Rivard, Nicolas-Guy Turbide, Shelby Newkirk, Tess Routliffe et bien sûr Danielle Dorris.

Les autres membres de l’équipe sont Nicholas Bennett, Nikita Ans, Aly Van Wyck-Smart, Philippe Vachon, James Leroux, Alexander Elliot, Abi Tripp et Katarina Roxon. D’autres athlètes seront annoncés dans les prochaines semaines. À noter également la présence du Néo-Brunswickois Ryan Allen parmi l’équipe d’entraîneurs. Allen est l’entraîneur-chef du club de natation Bleu et Or de Moncton, où s’entraînement justement Danielle Dorris.

«Les athlètes que nous avons annoncés sont des nageurs d’élite très expérimentés qui ont une fois de plus démontré leurs qualités par leurs performances dans la dernière semaine, confie le directeur associé de la haute performance Wayne Lomas. Nous abordons les Mondiaux de Manchester dans la perspective des Jeux paralympiques de Paris. Nos athlètes vont affronter à Manchester les meilleurs nageurs du monde et cela l’occasion pour eux d’affiner leurs performances avec les Jeux.»

«Je suis impatient de travailler avec chaque nageur et leur entraîneur respectif, révèle pour sa part l’entraîneur-chef de l’équipe nationale pour les Mondiaux, Mike Thompson. Je veux continuer de travailler pour améliorer la qualité de notre équipe.»

Notons que le Canada a remporté 18 médailles aux Mondiaux de 2022, dont six d’or.