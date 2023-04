Hockey des Maritimes: le Blizzard d’Edmundston viendra-t-il à bout de sa bête noire de l’Î.-P.-É?

On dit que la saison régulière ne veut plus dire grand-chose une fois que les séries éliminatoires sont commencées. C’est à espérer, parce qu’en jetant un œil sur les statistiques du calendrier régulier, on se demande s’il n’aurait pas mieux valu que les Tigres de Campbellton passent au travers des Western Capitals de Summerside.

Pourquoi, dites-vous?

Pour la simple raison que les Western Capitals ont fait la vie dure au Blizzard en 2022-2023. Les gars de l’autre côté du pont de la Confédération ont été dominants dans les confrontations entre les deux équipes. Ce n’est même pas drôle.

Croyez-le ou non, le Blizzard a subi cinq de ses 13 revers en temps régulier aux mains des Western Capitals pendant la dernière campagne. C’est sans oublier que les hommes de Billy McGuigan leur ont aussi infligé leur unique défaite dans un duel ayant nécessité du temps supplémentaire, plus précisément en fusillade.

On parle donc de six victoires en huit rencontres pour les représentants de la ville qui a vu grandir John Chabot, Gerard Gallant et Noah Dobson. Les Western Capitals ont fait ça contre une équipe du Madawaska qui a remporté 38 de ses 52 duels de saison régulière, faut-il le préciser.

Le grand responsable de cette domination des Western Capitals a pour nom Trentyn Crane. Le Manitobain a amassé pas moins de 18 points, dont 14 mentions d’aide face au Blizzzard. C’est également lui qui a marqué le but vainqueur en fusillade le 20 octobre dernier.

Bref, un véritable poison.

Les frères McNeil, Ed et Sid, ainsi que l’attaquant Marc Richard, sont les autres principales menaces offensives des Western Capitals. Ajoutez à cela la tenue du gardien Chad Arsenault qui, en cinq duels, a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,46 et un taux d’efficacité de ,934.

«C’est clair que Crane est un joueur à surveiller, prévient l’entraîneur-chef du Blizzard Simon Olivier. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi ce gars-là ne joue pas dans le junior majeur (dans l’Ouest).»

Invité à nous expliquer les raisons du succès de leurs adversaires de la deuxième ronde pendant le calendrier régulier, Simon Olivier avait une réponse toute prête.

«D’abord, notre équipe actuelle a vraiment pris naissance en novembre avec l’arrivée de huit nouveaux joueurs. Depuis ce temps-là, mis à part une partie perdue 6 à 2, tous les matchs contre eux se sont terminés par la marge d’un but», explique-t-il.

«Ça n’empêche pas les Western Capitals d’avoir une bonne équipe. La majorité de leurs gars sont de l’Île-du-Prince-Édouard et ils sont fiers de porter l’uniforme de cette équipe. C’est également un club bien coaché et toujours bien préparé», dit-il.

«Mais quand nos gars jouent comme ils l’ont fait dans les deux dernières rencontres de la série contre Miramichi, ils sont difficiles à battre. C’est plus éprouvant physiquement, mais c’est ça les séries éliminatoires. On aura plein de temps pour se reposer après», soutient le coloré homme de hockey du Blizzard.

Le Blizzard a par ailleurs annoncé une belle nouvelle avec le retour à l’entraînement d’Olivier Coulombe. Il est encore trop tôt pour confirmer quand il disputera un premier match, mais ça ne saurait tarder.

«Il progresse bien dans sa période de remise en forme, signale Olivier. Par contre, je ne peux pas te dire quand est-ce qu’il va jouer. Est-ce que ce sera dans cette série? Je ne le sais pas.»

Le cachotier entraîneur-chef du Blizzard n’a également pas voulu révéler qui sera son gardien partant pour le premier match. Notons que la recrue Samuel LeBlanc a pris la relève à partir de la deuxième moitié de la troisième rencontre après des performances décevantes du gardien numéro Thomas Boucher.

«Je vais prendre ma décision après l’entraînement de cet après-midi, mais je ne l’annoncerai pas avant le match de demain soir (mercredi), indique-t-il. Nous sommes en séries éliminatoires, alors je ne peux pas tout dire. Je peux cependant dire que nous avons profité des 10 derniers jours pour analyser l’énergie et l’engagement de nos deux gardiens pendant les entraînements.»

De la constance, de l’engagement… et des milliers de spectateurs attendus

Constance et engagement. Voilà deux mots qui risquent de devenir populaires dans la tête des joueurs du Blizzard d’Edmundston et des Western Capitals de Summerside, à l’aube d’une série qui s’annonce historique.

Historique parce que si on se base sur le septième match présenté au Credit Union Place, qui a attiré au-delà de 3000 spectateurs, et les foules toujours nombreuses au Centre Jean-Daigle, il risque d’y avoir pas mal de monde à la messe.

Et s’il fallait que la série s’éternise à sept rencontres, ça pourrait flirter avec les 20 000 spectateurs pour l’ensemble de la série. Sans doute du jamais vu dans l’histoire de la LHM.

Mais pour se rendre à la limite des sept matchs, ça va d’abord prendre la constance et l’engagement des acteurs sur la glace.

Pour un, le Dieppois DonHeaven Veilleux, des Western Capitals, soutient que lui et ses coéquipiers sont fin prêts.

«Nous avons été un brin chanceux de gagner l’autre série, mais l’entraîneur (Billy McGuigan) nous avait mis au défi de répéter ce que l’équipe avait fait en 2016», raconte l’ancien porte-couleurs du Moose du Nord.

Rappelons qu’au printemps de 2016, les Western Capitals tiraient de l’arrière 3-1 dans leur série contre les Tigres de Campbellton à la suite d’un revers de 7 à 3 dans le quatrième duel. C’est exactement la même chose qui est arrivée la semaine dernière lors de la quatrième partie.

«Nous avons accepté le défi et les entraîneurs se sont assurés que nous soyons toujours prêts à aller à la guerre», indique Veilleux.

«Nous sommes prêts pour le Blizzard et nous savons comment jouer contre eux. Il y a une grande rivalité avec le Blizzard et nous nous organisons pour jouer toujours du hockey de série contre eux, que ce soit en octobre ou en avril. Ça demande juste l’engagement de tous les gars sur la glace», ajoute Veilleux.

Noah Matulu, du Blizzard, est lui aussi d’avis que ça va prendre l’engagement de tous les gars pour venir à bout des Western Capitals.

«La constance va être importante, indique le hockeyeur de Shediac. Nous avons eu de la misère contre eux cette saison, mais nous sommes prêts. Nous n’avons qu’à jouer comme nous l’avons fait dans les deux dernières parties dans l’autre série. L’ambiance est bonne, les gars sont prêts et il n’y a plus qu’à respecter le plan de match.»

Le vétéran Alex Arsenault insiste lui aussi sur l’importance de demeurer constant.

«Nous sommes en séries et c’est important de jouer 60 minutes. Je m’attends à des matchs serrés et ça va jouer physique», révèle l’attaquant de Saint-Antoine.

Arsenault ne se tracasse par ailleurs pas trop la tête avec les six victoires des Western Capitals contre eux en saison régulière.

«Ça ne change absolument rien (dans notre préparation). Avant les Fêtes, nous n’avions pas du tout le même alignement et depuis le début de la nouvelle année nous avons gagné deux fois contre eux. Nous savons quelle équipe nous sommes et nous savons que les Western Capitals vont arriver prêts», dit-il.

Arsenault souligne que les amateurs de hockey d’Edmundston ont hâte que l’action recommence.

«En ville, les gens nous souhaitent continuellement bonne chance. Nos partisans sont extraordinaires et ils sont toujours là pour nous encourager. Il y a toujours une belle ambiance quand les Western Capitals sont ici. Les Western Capitals, on ne les aime pas», complète le sympathique Acadien de 20 ans.