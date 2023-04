Alpines de Tracadie: une éclosion offensive inespérée pour Justin-Olivier Boudreau

Justin-Olivier Boudreau. Retenez bien ce nom parce que vous n’avez pas fini d’en entendre parler.

Il faut dire que l’éclosion offensive du jeune défenseur de 20 ans, dans les présentes séries éliminatoires du Circuit senior Beauséjour, tient presque de la magie.

Après avoir réussi deux buts et une passe en sept parties de saison régulière avec les Alpines de Tracadie, le hockeyeur de Caraquet a soudainement explosé dans la «vraie saison» en amassant 11 points (4-7) en neuf rencontres.

Ses 11 points le placent même au sommet des meilleurs pointeurs du circuit chez les arrières, à égalité avec un certain Danick Crête (6-5), le «Bobby Orr» des Hawks d’Elsipogtog.

«L’arrivée de Dave (Cowan) à la barre de l’équipe a beaucoup aidé, révèle le modeste jeune homme. Par son expérience, Dave a permis à plusieurs joueurs d’éclore.»

Vous remarquerez que Boudreau n’a pas vraiment parlé de lui dans le paragraphe précédent. C’est un gars d’équipe. Une qualité que l’entraîneur-chef des Alpines lui connaissait depuis la saison dernière, alors qu’il dirigeait les Acadiens de Caraquet. Le jeune Boudreau n’avait à ce moment-là que 19 ans.

«C’est un jeune qui est spécial, confie Dave Cowan. Il est extrêmement poli. Dans le vestiaire, il est aussi bien dire invisible. C’est une fois sur la glace qu’il s’exprime. C’est une force tranquille.»

«La saison dernière, il a été l’un de mes meilleurs défenseurs dans la série contre les Marchands de Shippagan-les-Îles. Il possède une bonne tête de hockey. C’est également un gars qui joue dur. Il joue comme ça se jouait dans le temps, mais sans donner de coups salauds», affirme Cowan.

«Et malgré son jeune âge, il ne se laisse intimider par personne. Et quand c’est le temps de hausser son jeu d’un cran, il le fait. Il n’est pas le genre à s’étouffer sous la pression. Notre défensive a été très solide dans les deux premières rondes, mais les jeunes Boudreau et (David) Basque m’ont vraiment impressionné», dit-il.

«Si jamais Caraquet retrouve son équipe senior, c’est autour de lui que les Acadiens doivent bâtir. Il est tellement beau à voir jouer», ajoute le pilote des Alpines.

Du haut de ses 6 pieds 2 pouces et de ses 210 livres, Justin-Olivier Boudreau ne passe pas inaperçu sur la glace. La première chose qu’on remarque c’est son coup de patin assez singulier.

«C’est vrai que j’ai un coup de patin particulier. Je patine très large et mon corps se retrouve à être proche du sol. Quand je patine, j’ai l’air d’un gars de 5 pieds 7 pouces. Ça me distingue des autres patineurs», explique-t-il.

«Je ne sais pas si c’est un style à conseiller, mais ça fonctionne pour moi», ajoute-t-il en ricanant.

Un faux diagnostic

Comment se fait-il qu’un tel joueur soit passé si inaperçu ces dernières années?

À l’instar de son coup de patin, les raisons sont assez particulières. À l’âge de 10 ans, un médecin lui a diagnostiqué un problème cardiaque et ç’a évidemment eu un impact dans la suite de son développement d’athlète.

Celui qui a évolué dans les programmes AAA jusqu’à l’âge de 15 ans, en compagnie entre autres de David Doucet, aujourd’hui avec les Foreurs de Val-d’Or, a ensuite pris la décision de joindre les rangs des Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux, parce que moins exigeant physiquement.

Il y restera trois saisons, pour ensuite se faire une niche avec la formation senior de Caraquet. En cinq matchs de saison régulière dans le Circuit Acadie-Chaleur, il sera blanchi de la feuille de pointage. Idem dans les séries, malgré le fait que son temps de jeu n’a cessé d’augmenter.

En mai 2022, il apprend avec stupeur que le diagnostic sur la condition de son cœur est erroné.

«Mes problèmes au cœur sont réglés pour la simple raison que j’ai reçu un faux diagnostic. Tout ce temps-là perdu…», mentionne-t-il sans terminer sa phrase.

Il demande ensuite poliment de changer de sujet. On devine qu’il apprend encore à digérer la nouvelle.

Toujours est-il que cet automne, lorsqu’il apprend que les Acadiens de Caraquet ont demandé une sabbatique d’un an, il se laisse convaincre par un ami d’aller jouer avec les Rangers de Richibucto, au niveau junior B. Il y restera le temps de disputer quatre matchs (il marquera un seul but) avant de recevoir un appel des Alpines qui lui offrent une place dans l’équipe.

Après des débuts modestes avec les Alpines, sa confiance n’a depuis cessé d’aller en montant. Aujourd’hui, il flirte avec l’élite d’un circuit qui comprend, entre autres, Danick Crête, les frères Bezeau (Billy et Tommy), Joey Bernard, Luke Gallant, Jonathan Harty et Mats Stone, pour ne nommer que ceux-là.

Justin-Olivier Boudreau n’a que 20 ans.

«Il est temps que la saison se termine»

Pendant que les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog s’escriment à trouver un vainqueur pour la division Est, les Alpines de Tracadie profitent d’une pause bien méritée qui tire toutefois à sa fin.

Ainsi, si les Hawks devaient l’emporter mercredi soir, la finale prendra son envol dès vendredi au Centre Kent-Nord Impérial.

Comme il s’agira d’une série 2 de 3, la deuxième rencontre serait présentée dimanche au Complexe S.-A.-Dionne. Il resterait ensuite à déterminer de la date d’un troisième duel s’il s’avère nécessaire.

Mais si les JC’s devaient provoquer mercredi soir un septième et ultime match. La finale commencera alors dimanche, soit à Richibucto ou encore au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche.

«Nous sommes rendus tard dans la saison et il nous faut être réaliste», affirme le président du Circuit Beauséjour Roger Brun pour expliquer la tenue d’une série 2 de 3.

«Les gars sont fatigués et il est temps que la saison se termine. Juste pour te donner une idée, si les Marchands l’avaient emporté dans l’autre série, ils auraient dû se débrouiller sans huit de leurs joueurs parce qu’ils vont bientôt commencer leur saison de pêche», révèle le président.

Chez les Alpines de Tracadie, Dave Cowan ne cache pas que la pause a fait énormément de bien à ses joueurs.

«Les gars avaient des petites bobos à soigner, révèle-t-il. Mais là, je sais que certains joueurs ont recommencé à patiner. Nous n’avons cependant pas tenu d’entraînements parce que nous avons des joueurs qui habitent à Moncton et d’autres ailleurs dans la Péninsule et dans la région Chaleur. C’est la nouvelle réalité du hockey senior et toutes les équipes ont le même problème.»

«J’ai par contre appelé plusieurs joueurs pour m’assurer qu’ils gardaient la tête au hockey. Je ne voulais surtout pas qu’ils perdent l’intérêt», indique-t-il.

Dave Cowan ne veut surtout pas se présenter dans une série finale pour jouer les touristes.

«Nous ne voulons surtout pas jouer les figurants, clame-t-il. Plusieurs personnes disent que l’autre division est un brin plus forte et je ne suis pas d’accord. Nous avons joué par exemple deux parties contre Elsipogtog en saison régulière et ç’a toujours été serré. Nous les avons même battus.»

«Il n’y avait pas beaucoup de monde qui nous voyait éliminer les Maraudeurs de Dalhousie et nous l’avons fait. C’était encore pire contre les Marchands de Shippagan-les-Îles. Personne ne croyait en nos chances et nous l’avons fait. Alors je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas continuer sur la même note et poursuivre notre chemin. En tout cas, mes joueurs y croient», ajoute Dave Cowan.