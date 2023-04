Bourque et Gagnon sont les athlètes de l’année à l’U de M

Les athlètes Caroline Gagnon, de Moncton, et Samuel Bourque, de Notre-Dame-de-Kent, sont les athlètes de l’année pour la saison 2022-2023 à l’Université de Moncton, campus de Moncton.

La soirée de remise des honneurs aux étudiantes et étudiants athlètes des formations des Aigles Bleues et Aigles Bleus s’est tenue jeudi soir lors du Gala des athlètes au Delta Beauséjour.

La directrice des sports universitaires, Martine LeBlanc, a tenu à souligner la performance des athlètes et le travail des entraîneurs, des bénévoles et des membres de son personnel durant la dernière année.

«Vous portez l’uniforme des Aigles avec fierté et intégrité. Je suis très reconnaissante de travailler avec vous et pour vous afin de vous appuyer dans vos réussites sportives et académiques.»

Au cours de la saison, la coureuse et spécialiste du 60 m haies, Caroline Gagnon, est montée sur la plus haute marche du podium pour rafler la médaille d’or au 60 m haies du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) et a terminé 13e au championnat canadien universitaire d’athlétisme. Elle est membre de la première équipe étoile du SUA, capitaine de sa formation et n’a pas perdu de course de 60m haies en saison.

Elle détient le record de l’Université de Moncton et est étudiante en médecine.

Le capitaine des Aigles Bleus en athlétisme, Samuel Bourque, a remporté la médaille d’argent au lancer du poids au championnat canadien universitaire avec son deuxième meilleur lancer à vie de 16m04. Il avait raflé la médaille d’or au poids et l’argent au marteau lors des championnats universitaires de l’Atlantique.

Il membre membre de la 2e équipe étoile au pays et de la première en Atlantique et détient deux records de l’Université de Moncton au poids et au marteau. Il est étudiant en administration des affaires.

La joueuse de hockey Élodie St-Jacques, de St-Jérôme, au Québec, et le défenseur au hockey Jacob Dion, de Sherbrooke, ont été choisis recrues féminine et masculine de l’année. Younes Bouida a été nommé entraîneur de l’année ayant permis à son équipe de se rendre en demi-finale du championnat de soccer masculin du SUA.

L’attaquante Élodie St-Jacques a inscrit trois buts et cinq passes pour huit points en 28 parties durant la saison. Elle a obtenu 47 tirs et a été nommée membre de l’équipe des recrues du SUA. Elle est étudiante de première année au diplôme en administration des affaires.

Jacob Dion est membre de l’équipe des recrues du SUA et a terminé au 6e rang des meilleurs pointeurs des recrues du SUA avec trois buts et 19 passes pour un total de 22 points. Il est étudiant en sciences sociales-criminologie.

Younes Bouida en était à sa troisième saison à la barre des Aigles Bleus au soccer masculin. Son équipe a perdu en demi-finale du SUA par un point contre l’éventuelle équipe championne. Les Aigles Bleus avaient terminé en 5e position au classement final de la saison régulière.

Le Prix de l’esprit sportif a été accordé à l’équipe féminine de hockey des Aigles Bleues. Ce nouveau prix vise à inciter les athlètes et les équipes à participer à des activités communautaires et d’appuyer les autres équipes lors de leurs compétitions.

Les athlètes par excellence des neuf équipes sont Caroline Gagnon et Samuel Bourque (athlétisme), Sophie Black et Damien Canal (cross-country), Erica Plourde et Nathaël Roy (hockey), Aleksis Roy et Jonathan Kissé (soccer) et Emily Robichaud (volleyball féminin).

Les bourses UNI Corporation financière ont été accordées aux athlètes Olivier-Luc Haché et Erica Plourde.