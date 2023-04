La saison des Sea Dogs est terminée

Appuyés par une foule imposante au TD Station vendredi soir, les Sea Dogs de Saint-Jean n’ont pu renverser la vapeur face aux Olympiques de Gatineau et sont maintenant éliminés.

Gatineau a remporté la cinquième partie de cette série huitième de finale 4 de 7 par le pointage de 6 à 1.

Près de 4800 spectateurs se sont déplacés pour assister au dernier match de la saison des champions en titre de la coupe Memorial qui, cette année, étaient en reconstruction. C’est plus que le total des parties 3 et 4 de cette série qui avaient également été disputées au TD Station.

Les Olympiques ont largement dominé cette série, marquant 30 buts contre seulement cinq pour les représentants de la ville portuaire.

Les Sea Dogs s’accrochaient à un mince espoir, eux qui avaient trouvé une faille dans l’armure des Olympiques lors du match numéro 3, l’emportant 3 à 2 grâce à une performance de 44 arrêts du Bulgare Ventsislav Shingarov.

Une défaite qui a réveillé les Olympiques, qui ont remporté les deux matchs suivants par des pointages combinés de 12 à 1. Gatineau rejoint ainsi Sherbrooke, Halifax et Québec parmi les clubs qualifiés pour les quarts de finale.

Après Zach Dean dans le premier match et Alexis Gendron, auteur de tours du chapeau dans les parties 2 et 4, c’est le défenseur Tristan Luneau qui a mené la charge pour les Olympiques vendredi. L’espoir des Ducks d’Anaheim (53e choix en 2022) a marqué un but – qui s’est avéré le filet gagnant – et a récolté deux aides.

Gatineau menait 1 à 0 et 4 à 1 aux entractes.

C’est Eriks Mateiko qui a inscrit le seul filet des Sea Dogs.

En cinq rencontres, le gardien des Olympiques, Francesco Lapenna, n’a flanché que cinq fois sur 133 lancers (,962).

Shingarov a de son côté fait face à une mitraille de 48 tirs vendredi. Il a cédé face à Luneau, Vincent Maisonneuve, Cam MacDonald, Olivier Nadeau, Dean (dans un filet désert) et l’Acadien Samuel Savoie.

L’autre Acadien des Olympiques, Cole Cormier, a lui aussi amassé une mention d’aide, tout comme l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst et espoir des Canadiens de Montréal, Riley Kidney.

Ce match a de plus marqué la fin de la carrière junior de trois vétérans de 20 ans des Sea Dogs, soit l’arrière Charlie DesRoches, et les attaquants Brady Burns et Alex Drover. Dans un geste symbolique, ils ont été nommés les trois étoiles de la rencontre.