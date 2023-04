Une Acadienne est la recrue de l’année à l’Université McGill

Anika Cormier n’a pas perdu de temps pour laisser sa marque avec l’une des meilleures équipes féminine de hockey universitaire au Canada.

La joueuse de centre âgée de 19 ans a été choisie recrue de l’année 2022-2023 chez les Martlets de l’Université McGill, à Montréal.

Sur les bancs d’école, la patineur originaire de Sainte-Marie-de-Kent a choisi de poursuivre ses études en psychologie.

«J’ai choisi l’Université McGill parce que je voulais jouer au hockey universitaire au meilleur calibre possible. Les Martlets étaient l’équipe numéro un au Canada l’an passé. J’étais donc très excitée quand ils m’ont contactée», souligne-t-elle.

Celle qui porte le numéro 19 avoue que le déménagement dans la métropole québécoise a été toute une aventure.

«Ce fut certainement très difficile, mais j’étais déjà un peu habituée puisque j’ai étudié à l’école Rothesay-Netherwood pendant trois ans. Ça m’a aidé à m’adapter.»

L’ajustement a aussi été rapide au niveau académique puisqu’elle étudiait déjà dans la langue de Shakespeare à Rothesay-Netherwood.

Anika Cormier n’avait pas à s’en faire non plus pour ses repas puisque sa résidence a sa propre cafétéria.

L’an prochain, elle goûtera pour la première fois à la vie en appartement.

Sur la glace, Anika Cormier a eu besoin d’un peu de temps pour s’ajuster au calibre et au style de jeu.

Selon elle, la principale différence entre le hockey collégial et universitaire est la vitesse.

«Le jeu est plus rapide, mais surtout plus physique. C’était plus difficile au début de l’année, mais je me suis habituée assez vite quand même», mentionne la cousine de Lukas Cormier, des Golden Knights de Vegas.

Les Martlets ont joué 12 parties préparatoires et 25 autres durant la saison régulière.

La joueuse de centre recrue a terminé la campagne 2022-2023 avec un dossier de 2-5=7.

Malheureusement, son équipe a raté les séries de fin de saison.

«J’ai toujours fait partie d’une équipe gagnante dans mon parcours au hockey. Ce fut donc un ajustement pour moi de vivre quelque chose de différent», explique-t-elle.

Le point positif, c’est que la jeune acadienne a eu beaucoup de temps de glace dans cette équipe en transition (avec six recrues).

«Je sais que l’avenir s’annonce bien pour nous et qu’on va continuer de s’améliorer. D’ailleurs, à la fin de la saison, on a eu pas mal de parties qui ont été en prolongation», indique la patineuse acadienne.

Anika Cormier estime d’ailleurs avoir progressé au cours de cette première saison dans le circuit universitaire.

«Je suis plus rapide que j’étais au début de la saison et beaucoup plus physique»

La qualité de son jeu lui a valu le titre de recrue de l’année, un titre qu’elle a accueillie avec beaucoup de surprise.

Elle parle toutefois d’une belle marque de reconnaissance.

«C’est plaisant de savoir que tes coéquipières et tes entraîneurs pensent du bien de toi. J’ai envoyé une photo de ma plaque à mes parents après le banquet», lance-t-elle en riant.

L’athlète de Sainte-Marie-de-Kent ne veut pas se fixer d’objectifs personnels pour la prochaine saison.

Son seul vœu, c’est d’amener les Martlets aux séries de fin de saison.