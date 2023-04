Les Wildcats en avant 3-2 dans la série grâce à Anthony Hamel

Un but d’Anthony Hamel, marqué à la cinquième minute de la prolongation, a permis aux Wildcats de Moncton de remporter une importante victoire de 3 à 2 vendredi soir, face au Drakkar à Baie-Comeau.

Grâce à ce gain, Moncton mène maintenant 3-2 dans cette série huitième de finale de la LHJMQ.

Les hommes de Daniel Lacroix auront donc deux chances d’éliminer les Nord-Côtiers, soit lundi et mardi, chaque fois à leur domicile du Centre Avenir.

Vendredi, c’est le Drakkar qui a ouvert la marque quand Vincent Collard a inscrit son premier des séries à mi-chemin en première période.

Les Wildcats ont tiré à 17 reprises sur le filet d’Olivier Ciarlo en 2e période et leurs efforts ont fini par porter fruits quand Maxim Barbashev, tranquille depuis le début du printemps, a profité d’un avantage numérique pour marquer son premier de l’après-saison sur des aides d’Etienne Morin et Charles Beaudoin.

Les deux équipes ont regagné le vestiaire alors que le pointage était de 1 à 1.

Le Drakkar a repris les devants à la 7e minute du troisième engagement. Niks Fenenko a semé la frénésie dans le vieux Centre Harvey-Léonard quand il a déjoué Jacob Steinman alors que les siens évoluaient avec un homme en plus.

Quelques minutes plus tard, Moncton a une fois de plus créé l’égalité. Alors que deux Drakkar étaient au cachot, Thomas Auger a déjoué Ciarlo. Comme sur le premier but, Morin et Beaudoin se sont fait complices de cette réussite.

Alors que les deux équipes écoulaient la dernière minute du troisième vingt, les Wildcats ont failli prendre les devants pour la première fois du match. Barbashev y est allé d’une belle incursion en territoire de Baie-Comeau. En tombant, le Russe est parvenu à refiler le disque à Beaudoin qui s’est faufilé seul devant Ciarlo. Le gardien a toutefois étendu la jambière droite pour sauvegarder l’égalité.

Ce n’était toutefois que partie remise pour les Wildcats.

En début de prolongation, alors que plusieurs joueurs bataillaient pour la rondelle dans le fond du territoire du Drakkar, Hamel a quitté son poste de défenseur et s’est faufilé en sourdine fin seul devant le filet de Ciarlo. Le Suisse Miules Mueller a remis le disque au défenseur qui a facilement mis fin aux hostilités.

Sur le jeu, Morin a amassé sa troisième passe du match et sa huitième des séries. Seul Riley Kidney, des Olympiques de Gatineau, avec 9, fait mieux que le jeune défenseur des Wildcats à ce chapitre ce printemps.

Les dix points de Morin lui valent également le 6e rang des meilleurs marqueurs de la LHJMQ et le premier parmi tous les défenseurs du circuit.

Le gardien des Wildcats, Jacob Steinman, a été solide vendredi. Il a bloqué 34 rondelles. Il présente un taux d’efficacité de ,910 en cinq matchs des séries.

Les Wildcats, qui ont terminé la saison avec huit points de plus que le Drakkar au classement, tenteront d’éliminer le club québécois dès lundi au Centre Avenir. La rencontre débutera à 19h.