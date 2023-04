Le Blizzard n’est plus qu’à une seule victoire d’un rendez-vous avec les Mariners

Le Blizzard d’Edmundston n’est plus qu’à une seule victoire d’un rendez-vous avec les Mariners de Yarmouth, en finale de la Coupe LHM Metal Fab.

La troupe de Simon Olivier a signé une victoire de 5 à 3, dimanche soir, pour pousser les Western Capitals de Summerside dans les câbles.

La formation du Madawaska, qui mène cette finale de la division Nord 3 à 0, pourra en finir avec son adversaire dès lundi soir.

Tristan Fortin (5e), Jérémie Duguay (5e), Tim Porter (2e), Peter Amanaditis (5e) et Alex Arsenault (5e) ont réussi les buts des gagnants.

La riposte des locaux est venue de Marc Richard (7e), Ed McNeill (3e) et Connor Keough (5e).

L’entraîneur Simon Olivier s’est dit comblé par l’effort de sa troupe pour cette troisième rencontre.

«C’était leur première partie à domicile et on savait qu’ils sortiraient très fort. J’ai trouvé que nous avons bien géré les différents changements de momentum durant la rencontre. Ils ont marqué deux buts de suite et nous avons réussi à garder notre calme», explique-t-il.

Le Blizzard doit maintenant finir le travail.

«Le message que j’ai passé aux joueurs après le match, c’est: profitez du moment, appréciez la victoire et soyez heureux. Demain matin, quand on va se lever, il faudra se concentrer sur le prochain match», mentionne Simon Olivier.

«Ils perdaient 3 à 1 contre les Tigres de Campbellton et ils ont gagné la série. Ce n’est jamais fini tant que ce n’est pas fini.»

Le Blizzard en contrôle

Les deux gardiens, Thomas Boucher (Blizzard) et Brandon Abbott (Western Capitals) ont été intraitables en première période, avec un total combiné de 15 arrêts.

L’attaque du Blizzard allait toutefois tonner en deuxième période, avec des filets consécutifs de Tristan Fortin, Peter Amanatidis et Alex Arsenault, tout ça en l’espace de 10 minutes.

Connor Keough et Ed McNeill ont réduit l’écart à un seul but, mais Jérémie Duguay a replacé son équipe dans le siège du conducteur, avec son 5e des séries.

Marc Richard a fait plaisir aux quelque 2100 spectateurs réunis au Credit Union Place en touchant la cible avec cinq minutes à faire en troisième période.

Mais Tim Porter a jeté une douche d’eau froide sur tout le monde en logeant la rondelle dans un filet désert avec seulement 57 secondes à jouer.

Le quatrième match recette série 4 de 7 sera présenté lundi à Summerside à compter de 19h.

Si un cinquième match s’avère nécessaire, il aurait lieu jeudi soir au Centre Jean-Daigle.