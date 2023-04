Les Wildcats refusent de prendre le Drakkar de Baie-Comeau à la légère

Le quatrième match d’une série est habituellement le plus difficile à gagner au hockey. En bon vieux routier, l’entraîneur Daniel Lacroix le sait parfaitement.

La dernière chose que le pilote des Wildcats veuille faire, c’est de prendre le Drakkar de Baie-Comeau à la légère, et ce, même si son équipe se retrouve dans le siège du conducteur, avec une avance de 3 à 2.

Et il a bien raison puisque seulement un but sépare les deux équipes après les cinq premières parties de ce duel 4 de 7.

«Nous sommes deux équipes qui sont très proches l’une de l’autre. Les parties sont toujours serrées. Pour nous, c’est surtout une question d’être bien préparés pour le match de lundi soir. C’est ce que nous avons demandé à nos joueurs», précise-t-il.

L’entraîneur a beaucoup aimé la façon dont son équipe s’est comportée sur la Côte Nord.

«J’ai aimé le résultat, mais aussi la façon dont nous avons contrôlé le momentum. Tout ça aurait pu jouer contre nous assez facilement.. J’ai trouvé mes joueurs très résilients, après avoir perdu Yoan Loshing et Vincent Labelle pour 10 minutes.»

Mais d’autres ont répondu à l’appel avec brio. «Si je regarde notre fin de saison, je vois que nous avons fait des bonnes choses dans le dernier droit. En fait, les deux équipes ont eu une fin de saison un peu similaire dans un sens.»

Les chiffres montrent que les Wildcats ont conclu leur calendrier régulier avec une fiche de 7-2-1-0, alors que le Drakkar montre un dossier de 6-3-1-0 à ses 10 dernières sorties.

D’ailleurs, plusieurs observateurs favorisaient le Drakkar au début de la série.

«J’étais bien heureux avec ça. Pour nous, la clé, c’est seulement de jouer à l’intérieur de nos moyens. On a travaillé fort pour avoir l’avantage de la glace. Mais on sait qu’on va faire face à la même adversité que lors des cinq premières parties», soutient Daniel Lacroix.

Le Drakkar est effectivement un adversaire très coriace.

Le match de lundi n’aura donc rien d’une promenade dans le parc du Centenaire. «On doit se servir de nos atouts, c’est-à-dire de notre vitesse et de notre confiance avec la rondelle.»

Les Wildcats seront privés de Preston Lounsbury, Adam Fortier-Gendron et Jonas Taibel, tous trois blessés.

Loin d’être fini

Du côté du Drakkar, on croit être en mesure d’aller chercher la victoire ultime, même si l’équipe de Jean-François Grégoire tire de l’arrière 3 à 2 dans la série et devra disputer les deux dernières rencontres (si nécessaire) au Centre Avenir.

«Comme le reste de la série, ce sera un match serré. Moncton est une équipe qui patine beaucoup et qui a une bonne relance. Nous, on est un peu plus défensif», commente le pilote du Drakkar.

Le message qu’il va livrer à ses joueurs avant cette rencontre cruciale sera très simple.

«On doit rester dans le présent. Il ne faut pas regarder trop loin en avant et se concentrer sur ce qu’on doit faire», mentionne l’ancien des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Il ajoute que ses joueurs devront placer plus de circulation devant le gardien Jacob Steinman, qui excelle depuis le début de la série.

Jean-François Grégoire assure que le moral des troupes est bon, même après la défaite crève-coeur de 3 à 2 (en prolongation) subie vendredi soir au Centre Henry-Leonard.

«Nous avons eu une bonne pratique dimanche et les gars sont de bonne humeur. Ils sont concentrés sur ce qu’ils doivent accomplir lundi.»