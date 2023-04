Une saison exceptionnelle pour Elsipogtog

Fierté, détermination et chimie. Voilà ce qui décrit le mieux les Hawks d’Elsipogtog, qui ont été couronnés, vendredi soir, dans la section Est du Circuit de hockey senior Beauséjour.

Un triomphe de 5 à 0 qui a permis aux Hawks de rafler cette série à la limite des sept duels face aux coriaces JC’s de Bouctouche.

En passant, le pointage n’indique nullement l’allure du match. Après avoir inscrit leur premier but à mi-chemin au premier vingt par l’entremise de Danick Crête, les Hawks ont dû attendre jusqu’à la 45e minute de jeu pour en ajouter un deuxième, gracieuseté de Mackenzie Brown.

Le but de Bruno Richard, pendant une infériorité numérique, aura brisé les reins des JC’s qui ont ensuite concédé deux autres filets, ceux de Wayne Jones est Marc-André Arsenault.

«C’est sans aucun doute l’une des saisons de hockey où j’ai eu le plus de plaisir, affirme le revenant Marc-André Arsenault, qui effectuait un retour après une pause du hockey senior de près de 14 ans.

«Je n’avais pas joué au hockey senior depuis que le vieil aréna de Richibucto a été détruit par les flammes en 2009, raconte le hockeyeur de 35 ans. Je suis revenu quand j’ai su que j’allais avoir la chance de jouer en compagnie de mon bon ami Bruno Richard.»

«Vendredi, je dirais que nous avons disputé notre match le plus complet de votre saison. C’était presque un match parfait. Les JC’s nous ont quand même beaucoup de fil à retordre dans cette série et leur gardien Alex Collette a été incroyable», ajoute Arsenault.

Le gardien Julien Daigle, lui aussi de retour après une pause de cinq ans, confie avoir vécu une saison dont il se souviendra longtemps.

«C’était juste le fun d’être le gardien d’une telle équipe, lance-t-il. Il y avait tellement de talent et notre défensive était incroyable. Je n’avais pas été aussi gâté de jouer avec une telle défensive depuis ma saison bantam AAA avec les As de West-Kent en 2007, alors que je pouvais compter sur Pierre Durepos, Trey Lewis, Sawyer Hannay, Tyrone Sock, Joslin Gallant et Stéphane LeBlanc.»

«C’était également incroyable de voir l’appui des partisans dans tout le territoire de l’équipe. Ils refusaient même du monde à la porte lors de nos deux derniers matchs locaux. Je me souviens aussi de la visite à l’école de Saint-Louis-de-Kent en compagnie de mes coéquipiers Mackenzie Brown, Marc-André Arsenault, Danick Crête et Tristan Joseph. Les enfants étaient après nous comme si nous étions des joueurs de la Ligue nationale», révèle Julien Daigle.

Bruno Richard était lui aussi très heureux de la tournure des événements.

«C’est un club spécial, mentionne-t-il. Je suis fier d’avoir pu jouer dans cette équipe. Chapeau à Trey Lewis qui a combiné les rôles de joueur et de directeur général. Ce n’était sûrement pas facile.»

«Nous avions une belle profondeur dans cette équipe. Quand tu penses que nous avions des gars comme Creighton Sanipass et Jordan Joseph au sein du quatrième trio. Ces gars-là joueraient probablement dans le top-6 de certaines équipes de la ligue», révèle Richard, qui a marqué trois importants (et spectaculaires) buts en infériorité numérique pendant les séries.

«Nous avions beaucoup de profondeur, mais c’est surtout notre défensive qui était spéciale. Prends juste le duo Sawyer Hannah et Trey Lewis. Il n’y a pas un club dans la ligue qui pouvait compter sur une paire comme ça. Et là je ne t’ai pas nommé les autres comme Danick Crête, Elijah Francis, Andy Joseph et Justin Guitard. Nous avions toute une brigade défensive», soutient Bruno Richard, qui savoure un troisième championnat en importance après la conquête du Championnat provincial junior B avec les Bears de Richibucto en 1999, puis celui des moins de 18 ans avec les Flyers de Moncton en 2000.

Comme tous les autres, Wayne Jones parle de cette saison comme l’une de ses plus belles en carrière. Il n’hésite pas à comparer cette nouvelle conquête à celle qu’il a vécu en 2015 avec les Bears de Kent-Centre au niveau M18 AA.

«L’ambiance autour de l’équipe était incroyable, dit-il. Trey (Lewis) était évidemment le coeur du club, mais des vétérans comme Luckie (Milliea) et Bruno (Richard) ont été importants pour nous parce qu’ils nous aidaient (les plus jeunes), juste par leur présence, à rester calmes. Julien (Daigle) a également été très bon devant notre filet.»

Creighton Sanipass, lui, soutient que cette saison surpasse tout ce qu’il avait vécu jusqu’ici dans le hockey.

«Tant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire, ç’a été la saison la plus amusante depuis que je joue au hockey. La chimie qu’il y avait entre tous les joueurs était fantastique», indique le fils du célèbre Everett Sanipass.

«Je souligne aussi la fierté des joueurs de la région. Nous avons probablement le plus petit territoire de la ligue, mais il y a beaucoup d’histoire dans la région. Les gars sont fiers de jouer pour cette équipe et nos partisans sont incroyables», ajoute l’attaquant de 24 ans.

Danick Crête a continué dans la même veine au sujet des partisans des Hawks.

«Je n’avais jamais vu un tel engouement de la communauté jusqu’ici, confie le meilleur pointeur de la saison régulière. C’est extraordinaire à quel point la communauté appuie son équipe. Et on parle de hockey senior ici.»

Crête retient surtout l’esprit de camaraderie qu’on retrouvait au sein de cette formation assez unique.

«Nous avions un groupe de gars spécial. Tu avais les joueurs des Premières Nations, des Acadiens, des Néo-Brunswickois et moi le petit Québécois. Tous ensemble nous étions une équipe et tous les gars ont contribué à leur façon. Notre victoire de vendredi est d’ailleurs un classique de ce que nous sommes. Tous les trios ont aidé dans la victoire, que ce soit par un but, une passe, une mise en échec ou un petit détail», ajoute l’ancien arrière des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

Le gardien Julien Daigle soulève la coupe. – Gracieuseté Saison régulière incluse, les Hawks d’Elsipogtog ont terminé la saison avec une fiche de 25 victoires, cinq défaites et deux revers en prolongation. Les partisans de l’équipe n’ont d’ailleurs pas manqué de célébrer leurs favoris. – Gracieuseté Quelques Acadiens des Hawks qui ont pris part au dernier match. À l’avant: Julien Daigle, Marc-André Arsenault, Jean-Luc Robichaud (porte-parole de la Fondation Étienne Robichaud) et Bruno Richard. À l’arrière: Justin Guitard et Wayne Jones. – Gracieuseté Les deux quadragénaires des Hawks, Bruno Richard et Luckie Milliea, posent fièrement avec le trophée de championnat de la section Est. Pour les deux amis, il s’agit d’un deuxième sacre ensemble. Ils faisaient partie des Bears de Richibucto, en 1999, quand ils ont triomphé dans le Circuit junior B du Nouveau-Brunswick. – Gracieuseté Les deux grands amis Marc-André Arsenault et Bruno Richard n’ont pas raté l’occasion de vivre l’aventure d’une saison de hockey. Les deux bonshommes n’avaient pas joué au niveau senior depuis plusieurs années et ils n’ont pas raté leur retour. – Gracieuseté Wayne Jones ne cache pas sa joie de parader avec le trophée dans ses bras. – Gracieuseté

Beauséjour: il n’y aura pas de finale

Parce que les Hawks d’Elsipogtog étaient incapables de poursuivre l’aventure en raison de l’absence de plusieurs joueurs partis entamés leur saison de pêche au crabe, le Circuit de hockey senior Beauséjour a finalement décidé d’annuler la finale qui devait débuter dimanche soir contre les Alpines de Tracadie.

C’est donc dire que le Circuit Beauséjour termine la saison 2022-2023 avec deux champions au lieu d’un seul.

Si les Hawks ont été couronnés vendredi dans la section Est, en triomphant des JC’s de Bouctouche dans une longue série qui aura nécessité sept rencontres, les Alpines, eux, l’ont emporté dans la section Nord après avoir défait les Marchands de Shippagan-les-Îles en quatre parties consécutives.

Les dirigeants du Circuit Beauséjour se donnent maintenant quelques semaines de repos avant de préparer la prochaine campagne.

«Nous voulons régler plusieurs choses le plus rapidement possible, soutient le président de la ligue, Roger Brun. Nous devons par exemple savoir dès la réunion, qui aura lieu dans deux ou trois semaines, si les équipes du Nord vont revenir ou pas.»

«Nous devons également régler une fois pour toutes les territoires des équipes, poursuit le président Brun. Il est aussi possible que de nouvelles équipes soient ajoutées. Nous avons d’ailleurs déjà reçu une demande officielle.»

Riley Scott, des Alpines, a été le meilleur pointeurs des séries éliminatoires avec une récolte de 19 points, dont neuf buts, en 10 rencontres. Il a devancé par trois points son compagnon de trio Rémi Doucet (7-9=16). Mathieu Newcomb (8-7=15) et Michel LeBlanc (3-11=14), tous deux des JC’s, ainsi que Danick Crête (7-6=13), des Hawks, complètent le top-5.