Une course très spéciale pour les Acadiens au Marathon de Boston

Ils sont trois amis, ils s’entraînent ensemble et ils seront parmi les 27 Néo-Brunswickois qui vont prendre part au 127e Marathon de Boston, ce lundi. Si Jean-Marc Boudreau et Colin McQuade y ont déjà goûté, Samuel Poirier, lui, en sera à une première expérience. Il ne cache pas sa nervosité.

«J’ai vraiment hâte de vivre ça», s’exclame l’Acadien de Moncton qui a toutefois grandi à Baie-Sainte-Anne.

Ce qu’il faut savoir au sujet de Samuel Poirier, c’est que son passé d’athlète est assez spécial. Ainsi, il a joué son hockey midget AAA avec plusieurs visages bien connus des Néo-Brunswickois, à commencer par Luc Bourdon, Billy Bezeau et Rémi Doucet, pour ne nommer que ceux-là.

Il a aussi eu du succès au badminton et au baseball. La course à pied n’est arrivée que plus tard dans sa vie, plus précisément en 2019.

En fait, il a pris part à une première course en 2018, soit le 10 km de l’événement Courir pour lire, mais c’est seulement l’année suivante qu’il a commencé à s’entraîner.

«J’y suis allé plus sur un coup de tête en 2018 sans aucune préparation. Mais ça m’a donné le goût de continuer», dit-il. Au début, le plan était plutôt de prendre part un jour au Marathon de New York. Puis, avec le temps, Boston est devenu le but à atteindre.»

Samuel Poirier tentera de battre son record personnel de 2h59min22 établi l’an dernier à Ottawa. Mais il n’en fera pas une sinécure s’il n’y arrive pas.

«Mon entraînement n’a pas été aussi bien que l’an dernier, confie-t-il. Si je peux briser les 3h je serai content. Mais sinon, ce n’est pas bien grave. L’objectif est surtout d’avoir du plaisir et de vivre l’expérience. J’espère aussi croiser (l’ancien capitaine des Bruins de Boston) Zdeno Chara et Eliud Kipchoge, le seul homme à avoir couru un marathon sous la barre des deux heures.»

Jean-Marc Boudreau, un véritable mordu des Bruins et qui avoue sans hésiter avoir le logo tatoué sur le cœur, souhaite lui aussi rencontrer le géant Chara.

«Ça pourrait se faire parce que son numéro de coureur est pas mal proche du mien. Nous allons courir dans le même groupe je crois», indique l’athlète de Memramcook.

Outre ses compagnons d’entraînement Samuel Poirier et Colin McQuade, Jean-Marc Boudreau va aussi retrouver avec plaisir son ami d’enfance Kevin LeBlanc, qui habite depuis quelques années à Halifax.

«Kevin et moi nous avons grandi ensemble à Memramcook. Nous faisons toujours du sport ensemble. Nous avons couru ensemble le marathon de Fredericton, il y a deux ans, et nous avons terminé la course avec exactement le même chrono. Il sera là lundi», dit-il.

«Le Marathon de Boston est un événement incroyable. Ça n’a pas de sens de voir autant de monde le long du parcours. C’est fou l’énergie qui s’en dégage», poursuit le coureur de 34 ans qui rêve de compléter un jour les six grands marathons sur la planète. Il a déjà Boston derrière la cravate, alors il aimerait ajouter un jour ceux de New York, Chicago, Londres, Tokyo et Berlin.

Le record de Boudreau dans un marathon est de 2h52min05, établi en 2019 à Fredericton, et il aimerait bien briser la barre des 2h50min lundi.

Un autre qui aimerait bien briser les 2h50min, lundi, c’est le jeune Alex Cowan, de Tracadie.

Même s’il n’est âgé que de 27 ans, Alex Cowan est déjà un vétéran dans le monde de la course à pied. Il était d’ailleurs déjà à Boston l’an dernier. Une expérience qui l’a marqué.

«C’est impressionnant de voir tout ce monde, lance-t-il. C’est comme si toute la ville s’arrêtait pour célébrer la course. Écoute, même les Red Sox portent les couleurs du marathon (jaune et bleu) le jour du marathon.»

Suzanne Myers, pour sa part, rêve d’un premier chrono sous la barre des trois heures. Son record personnel est de 3h07min40, mais elle n’a jamais cessé d’améliorer son temps au fil des années et elle pourrait bien en être là ce lundi.

Myers en sera à une deuxième expérience à Boston après celle de 2019.

«J’y étais en compagnie de mon frère Glenn et de ma sœur Rochelle (Johnston). Malheureusement, j’étais blessée à un genou et je n’ai pas pu courir comme j’en étais capable. C’était cependant spécial de prendre part à ce marathon avec mon frère et ma sœur», raconte-t-elle.

«Le Marathon de Boston est une expérience qui n’est pas comme les autres. L’énergie y est incroyable. C’est très inspirant de courir là-bas. Courir sous les trois heures serait un grand exploit pour moi, mais je serai contente si je m’approche des 3h05min», ajoute la coureuse de Moncton qui est âgée de 34 ans.

Yanick Tremblay, de Beresford, est celui qui compte le plus de participations à Boston parmi les personnes interrogées. Lundi, le coureur de 54 ans en sera à sa 11e course à Boston et à sa neuvième d’affilée.

Ce qui rend Boston si spécial à ses yeux, c’est évidemment la renommée de la course mais aussi le fait que c’est le marathon où il est obligatoire de s’y qualifier pour y prendre part.

«Dans les autres grands marathons, il y a toujours un pourcentage de coureurs qui sont acceptés à la suite d’un tirage au sort. À Boston, à moins d’y être invité par les organisations parce que tu fais un don en importance, tu te dois de te qualifier», révèle celui qui a excellé pendant son adolescence dans la discipline du patinage artistique.

«J’aime Boston, mais ma course préférée est celle de New York. D’ailleurs, mon but est de prendre part aux six grands marathons. J’ai déjà fait New York trois fois, Londres et Chicago, où j’y retourne de nouveau en octobre. Mais je vais aussi faire celui de Berlin en septembre. Il ne me restera plus que celui de Tokyo, mais ça coûte très cher. Je vais bien finir par y aller, mais je ne sais pas quand», termine Yanick Tremblay.

En bref

John J. McDermott a été le premier vainqueur du Marathon de Boston en 1897. L’Américain de New York, alors âgé de 22 ans, avait complété les 42,2 km en 2h55min10… Chez les dames, il faudra attendre 1972 avant de les voir compétitionner sur le même parcours. Et c’est là aussi une Américaine de New York, Nina Kuscsik qui a triomphé. La coureuse de 33 ans l’a emporté en 3h10min26… Seulement une Canadienne a réussi à remporter l’épreuve féminine et il s’agit de la Québécoise Jacqueline Gareau en 1980, alors qu’elle avait complété la course en 2h34min28. Il s’agissait d’ailleurs à l’époque du nouveau record du parcours… Du côté masculin, 11 Canadiens ont réussi l’exploit de triompher à Boston. Le dernier en date est l’Ontarien Jerome Drayton en 1977 avec un temps de 2h14min46… Les autres sont Gérard Côté (1948, 1944, 1943, 1940), Walter Young (1937), Dave Komonen (1934), John C. Miles (1929, 1926), Édouard Fabre (1915), James Duffy (1914), Fred L. Cameron (1910), Thomas Longboat (1907), John P. Coffey (1901, 1900) et Ronald J. MacDonald (1898)… Clarence H. DeMar est le seul homme de plus de 40 ans à avoir remporté le Marathon de Boston. Ça remonte en 1930 et DeMar, âgé de 41 ans, avait franchi le fil d’arrivée en 2h34min48. Ce qu’il faut savoir, cependant, c’est que DeMar a aussi triomphé en 1928, 1927, 1924, 1923, 1922 et aussi en… 1911 à l’âge de 22 ans…

Les coureurs du Nouveau-Brunswick qui seront sur la ligne de départ, lundi, à Boston.

Hommes

Jean-Marc Boudreau (Memramcook), Joseph Brennan (Saint-Jean), Ronald Cormier (Grande-Digue), Alex Cowan (Tracadie), Joe Culligan (Quispamsis), Nathaniel Currie (Fredericton), Josh Dick (Fredericton), Steve Dohaney (Fredericton), Robert Forbes (Riverview), Kevin LeBlanc (Memramcook), Steve Lohnes (Hampton), Greg McCann (Fredericton), Colin McQuade (Riverview), Jeff Musgrave (Fredericton), Samuel Poirier (Moncton), Jason Scarbro (Nackawic), Enrique Serrano (Woodstock), Yanick Tremblay (Beresford) et Martin White (Saint-Jean).

Femmes

Christine Bateman (Fredericton), Jill Cronk (Quispamsis), Brenda Guitard (Saint-Jean), Marcie Holland (Saint-Jean), Brianna Kao (Harvey), Suzanne Myers (Moncton), Véronique Proulx (Petit-Rocher) et Louise Thibodeau (Beresford).

Pépère boîte à lunch courra une 7e fois de suite à Boston

Dans ses autres vies, Ronald Cormier a été à tour de rôle hockeyeur, haltérophile et adepte de deux arts martiaux, le taekwondo et le aïkido. Depuis une dizaine d’années, désormais surnommé Pépère boîte à lunch en raison de son humanisme auprès des enfants dans le besoin dans les écoles, il court des marathons. Lundi, le sympathique personnage de 68 ans en sera à son septième consécutif à celui de Boston.

Parce que pour Ronald Cormier, courir est devenu un complément pour la mission qu’il s’est lui-même confiée à l’aube de la soixantaine.

«J’ai eu plusieurs entreprises dans ma vie, mais aucun travail ne m’a tenu occupé comme je le suis aujourd’hui avec les jeunes, affirme-t-il. Mais c’est le travail dont je suis le plus fier.»

«Au fil des années, nous avons récolté aux environs de 100 000$ pour les petits-déjeuners dans les écoles de Kent jusqu’à celles de Shediac et Cap-Pelé. Et ça implique tous les enfants, qu’ils soient anglophones, francophones, des Premières Nations, etc. Tous les enfants sont dans mon cœur», confie-t-il.

Lundi, il se pourrait même que Pépère boîte à lunch établisse un nouveau record au Marathon de Boston.

«Athlétisme Canada est en train de vérifier ça auprès des organisateurs du Marathon de Boston, mais il se pourrait que je sois le premier coureur qui, après avoir couru son premier marathon dans la soixantaine, y participe à sept reprises d’affilée. Ce serait donc un nouveau record», raconte-t-il fièrement.

«Pour moi, la course, c’est surtout devenu une façon de me faire de la publicité pour encourager les gens à faire des dons pour les petits déjeuners. J’espère aussi à quelque part inspirer des gens.», mentionne l’Acadien de Grande-Digue.

Chaque année, Ronald Cormier dédie une course à des gens qui l’inspirent. Lundi, ils sont quatre.

Il y a d’abord Lucia Cormier, elle-même coureuse, de Sainte-Marie, qu’il considère comme étant l’une de ses idoles. Il y a aussi son autre idole, son bon ami Sylvio Bourque, qui nous a malheureusement quitté en août 2021. Les deux autres sont Ola Bourque, de Fredericton, et Raymond Bastarache, un cousin du Massachusetts.

Ce sont quatre personnes dont les épreuves l’ont profondément touché dans les deux dernières années. Pour tout dire, ils l’ont ému aux larmes. Les initiales de ces quatre personnes se retrouvent sur les manches du chandail qu’il va porter pendant la course.

«Je viens d’une génération qui ne montrait jamais ses sentiments. Mon père (Gilbert), qui était le meilleur papa que tu puisses espérer avoir, nous avait appris qu’un homme, ça ne montrait pas ses sentiments. C’était macho, mais c’était la philosophie dans le temps. J’ai appris avec le temps à montrer mes sentiments et je pleure plus facilement», raconte-t-il.

«L’autre jour, dans une école, un enfant a voulu s’approcher de moi pour me faire un câlin. Je ne savais pas quoi faire tellement j’étais embarrassé. Une enseignante m’a alors dit à l’oreille que c’était un enfant qui a eu besoin de petits déjeuners. Il voulait seulement me témoigner son appréciation. Ça m’a tellement ému que je me suis mis à pleurer. Ça m’a grandement touché», termine-t-il.

Faire la paix avec Boston après l’attentat de 2013

Le Marathon de Boston qu’elle s’apprête à courir pour une troisième fois en sera un très spécial pour Louise Thibodeau. Celle qu’on surnomme désormais Madame Ironwoman veut en quelque sorte boucler la boucle.

En 2013, pour sa première participation, elle avait dédié sa course à sa mère Cécile, aujourd’hui décédée.

Le destin aura toutefois voulu que deux terroristes s’invitent à la fête et viennent gâcher le tout. Une expérience qui l’avait grandement marquée et avec raison.

Il aura fallu attendre neuf ans avant de la revoir à Boston, soit l’an dernier.

«Le marathon de l’année dernière m’a permis de faire la paix avec celui de 2013, dit-elle. Cette année, j’y retourne pour la troisième fois et cette fois-ci ça adonne que ça tombe le jour de la fête de maman. Je vais donc courir en pensant à elle. Elle sera mon inspiration.»

Après avoir complété un premier Ironman à vie en 2022, le Marathon de Boston se veut pour Louise Thibodeau le coup d’envoi d’une année 2023 qui s’annonce fort occupée.

Après Boston, elle prendra part au demi-marathon d’Ottawa en mai, au demi-ironman de Mont-Tremblant en juin et au Ironman de Mont-Tremblant en août. Pas si mal pour une «jeunesse» de 65 ans.

Mais en attendant, son attention est sur Boston, un événement qu’elle a redécouvert avec bonheur il y a un an après l’horreur de 2013.

«L’énergie qui se dégage de la foule est complètement folle. J’en parle et j’ai des frissons qui me passent. Dans les 200 ou 300 derniers mètres, c’est comme si leur énergie te transportait jusqu’au fil d’arrivée. J’avais très mal à mon pied gauche l’an dernier vers la fin, mais grâce à la foule je n’ai plus rien ressenti dans les derniers mètres. Boston, c’est une expérience à vivre», souligne-t-elle.