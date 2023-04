Les Wildcats éliminent le Drakkar en prolongation

Place aux Mooseheads de Halifax.

Un but de Maxim Barbashev en prolongation a procuré une victoire de 5 à 4 sur Wildcats de Moncton sur le Drakkar de Baie-Comeau, mardi soir au Centre Avenir.

Ce triomphe permet à l’équipe de Daniel Lacroix de remporter les grands honneurs de cette série 4 à 3.

Outre le but en or de Barbashev, les autres filets des gagnants ont été l’œuvre d’Anthony Hamel (un doublé), Vincent Labelle et Oscar Plandowksi.

Isaac Dufort a mené l’attaque des perdants avec un tour du chapeau.

Un nouveau record de la LHJMQ a été établi mardi soir pour le plus grand nombre de parties en prolongation dans une série (5).

La marque précédente était partagée par les Wildcats et les Remparts de Québec de 2006.

Le gardien du Drakkar, Olivier Ciarlo, a repris exactement là où il avait laissé la veille en première période, en réalisant plusieurs arrêts des ligues majeures.

Il a notamment volé un but au capitaine Alexis Daniel, qui tentait de loger un revers dans la lucarne.

Ses arrêts ont semblé inspirer ses coéquipiers, qui allaient toucher la cible avec cinq minutes à faire dans l’engagement.

Durant une punition au défenseur Hugo Marcil, Isaac Dufort a laissé partir un tir sur réception qui n’a laissé aucune chance au gardien Jacob Steinman.

Mais les réjouissances ont été de courte durée pour les visiteurs puisque le défenseur Oscar Plandowski créait l’égalité 1 à 1 seulement 26 secondes plus tard.

Alexis Daniel et Yoan Loshing ont récolté des passes sur la séquence.

Maxim Barbashev est passé à quelques centimètres de lancer son équipe en avant avec deux minutes à faire, mais son tir a frappé la tige horizontale de plein fouet.

Quelques secondes plus tard, c’est Conor Trenholme qui frappait à la porte, mais le gardien du Drakkar n’a pas voulu coopérer.

Dès la deuxième minute du second tiers, ce fut au tour de son vis-à-vis de s’illustrer.

Jacob Steinman a réussi un arrêt spectaculaire de la mitaine contre Isaac Dufort, après une descente à trois contre un du Drakkar.

Mais le numéro 19 a eu le dernier mot quelques instants plus tard avec un tir vif dans la mise en jeu.

Encore une fois, l’équipe locale devait jouer du hockey de rattrapage.

Le défenseur Anthony Hamel a cependant replacé les Wildcats dans le match sur un tir qui semblait pourtant anodin.

Après 40 minutes de jeu, c’était l’égalité 2 à 2.

Anthony Hamel a lancé Moncton en avant au début du dernier tiers, mais Alexis Bernier a ramené tout le monde à la case départ.

Vincent Labelle a jeté la frénésie dans le Centre Avenir en fin d’engagement avec un but en avantage numérique, mais William Dufort a envoyé les deux équipes en prolongation.

C’est finalement Maxim Barbashev qui a eu le dernier mot sur une échappée.

Les Wildcats ont maintenant rendez-vous avec les Mooseheads de Halifax au prochain tour éliminatoire.