Philippe Collette et le Blizzard ont dompté leur bête noire

Philippe Collette est en train de se fabriquer une solide réputation dans la Ligue de hockey junior des Maritimes. L’Acadien de Saint-Antoine s’affiche de plus en plus comme l’homme des grandes occasions chez le Blizzard d’Edmundston.

Il y a 13 jours, la journée même où il passait de l’adolescence à l’âge adulte, Collette s’était payé un cadeau d’anniversaire de deux buts et deux passes pour conduire son club à un triomphe de 5 à 1.

Une victoire qui avait, du même coup, envoyé en vacances les Timberwolves de Miramichi, au terme d’une série qui aura nécessité six rencontres.

Lundi soir, l’espoir du Titan d’Acadie-Bathurst a remis ça en enfilant cette fois-ci le but vainqueur en prolongation, pour ainsi permettre à son équipe d’éliminer en quatre duels successifs les Western Capitals de Summerside. C’est également lui qui a préparé le but du barbu Jérémy Duguay au début du deuxième vingt.

Cette élimination rapide de la formation prince-édouardienne a de quoi étonner puisqu’elle s’était fort bien débrouillée contre Edmundston, en saison régulière, avec six victoires en huit affrontements. Comme quoi la bête noire a été domptée.

Collette, dont les 14 points (8-6) le place au troisième rang des meilleurs pointeurs des séries éliminatoires, à un tout petit point de ses coéquipiers Alex Arsenault (5-10) et Patrick LeBlanc (3-12), domine tous les buteurs de la «vraie saison» avec huit réussites.

Bref, un an après avoir aidé les Flyers de Moncton à remporter la coupe Telus (Championnat canadien des moins de 18 ans), voilà que Collette se retrouve cette fois-ci en position de mener son club à une participation au Championnat canadien afin de mettre la main sur la coupe du Centenaire.

«Je joue présentement le meilleur hockey de ma carrière, confie l’ailier gauche de 6 pieds et 195 livres. Les points sont là et je profite des rebonds. J’ai retrouvé ma confiance. Je sais maintenant que je peux marquer contre des joueurs de 19 et 20 ans.»

Lundi, quelques secondes avant le but vainqueur en prolongation, Collette a fait partie d’une stratégie qui s’est avérée payante pour l’entraîneur Simon Olivier. Ainsi, c’est Patrick LeBlanc qui était à la mise en jeu dans le territoire du Blizzard. Lors de la contre-attaque, Olivier a aussitôt demandé à LeBlanc de retraité au banc afin de laisser Collette prendre sa place aux côtés de Jérémy Duguay et Mitchell McLeod.

«Jérémy et Mitchell travaillaient dans le coin de la patinoire et ils ont gagné la bataille. Moi je me dirigeais vers le filet quand Jérémy m’a envoyé la rondelle directement sur la palette. Je n’ai eu qu’à lancer. Je battu Chad (Arsenault) du côté de la mitaine», raconte le héros du match.

Le pilote du Blizzard Simon Olivier est évidemment content pour son jeune attaquant.

«Lundi, il ne jouait pourtant pas son meilleur hockey, dit-il. J’oublie parfois qu’il n’est qu’un adolescent dans un corps d’homme. Son manque d’expérience lui fait parfois commettre des erreurs. Mais c’est un marqueur. Il possède un tir des poignets au-dessus de la moyenne et il a le don de marquer des gros buts.»

«C’est un jeune qui joue avec ses forces et qui a su se lever au-dessus de la mêlée depuis le début des séries éliminatoires», ajoute Simon Olivier.

Questionné sur la raison pour laquelle il domine tous les buteurs de la LHM à quelques jours de la finale, Philippe Collette rétorque que la blessure d’Olivier Coulombe l’a grandement motivé à en donner plus.

«C’était une grosse perte pour nous quand Olivier s’est blessé. Je me suis mis au défi de le remplacer», mentionne le numéro 71 du Blizzard.

Le Blizzard affrontera en finale les Mariners de Yarmouth qui, eux aussi, ont balayé leur série contre les Bearcats de Truro en quatre matchs consécutifs.

L’horaire de la finale n’a toujours pas été dévoilé, mais il se pourrait fort bien qu’elle ne débute que la semaine prochaine. La raison est simple, le Championnat de l’Est canadien (Coupe Fred Page) ne sera pas présenté cette année, ce qui veut dire que l’équipe qui va remporter la finale de la LHM obtiendra automatiquement son laissez-passer pour la Coupe du Centenaire à Portage La Prairie, au Manitoba. Et comme le tournoi aura lieu dans seulement un mois (11 au 21 mai), rien ne presse.

Retour au naturel pour Thomas Boucher

Thomas Couture (31) a été solide dans la série face à Summerside, comme en témoignent sa moyenne de buts alloués de 1,71 et son taux d’arrêts de ,939. – Gracieuseté: Percy Picard

Après nous avoir présenté sa version du docteur Jekyll contre les Timberwolves de Miramichi dans la ronde précédente, Thomas Boucher est redevenu le bon vieux Monsieur Hyde face aux Western Capitals de Summerside. Celui-là même qui a mérité le titre de gardien par excellence de l’année dans la LHM.

Dominant, dans cette série que le Blizzard a balayé en quatre parties consécutives, est un bien faible mot. Il a plutôt été conquérant.

Le portier de 20 ans a non seulement maintenu une moyenne de buts alloués de 1,71, mais il a aussi présenté un taux d’arrêts de ,939. Rien à avoir avec la moyenne de 4,79 et le taux de ,831 en première ronde.

«Ç’a été difficile pour moi contre les Timberwolves. Il a fallu que ma seule léthargie de l’année survienne à ce moment-là. Heureusement, mes coéquipiers ont trouvé une façon de remporter la série», dit-il.

Dans les jours qui ont suivi, Boucher a évidemment dû travailler sur l’aspect mental de son jeu. Le travail a porté ses fruits puisqu’il a retrouvé la forme.

«Je me sens vraiment plus prêt mentalement que je ne l’étais contre Miramichi. J’avais en tête qu’on reconnaît un bon gardien par la façon dont il rebondit après une mauvaise passe», indique le hockeyeur de Saint-Apollinaire, le même coin de pays que l’ancienne vedette de la LNH Philippe Boucher (aucun lien de parenté).

Face aux Western Capitals, Thomas Boucher est d’avis que le Blizzard a joué quatre excellents matchs.

«Ils n’ont pas été parfaits, mais ç’a été quatre très bons matchs de notre part. Nous avons joué avec confiance», dit-il.

«Ce qui a fait la différence dans cette série, selon moi, c’est que tout le monde a bien joué. Jamais nous n’avons été pris à jouer du hockey de rattrapage. Nos unités spéciales ont été très bonnes», poursuit-il.

«Je veux aussi donner beaucoup de crédit à nos défenseurs. Nous avons une défensive qui commet très peu d’erreurs», ajoute le gardien étoile du Blizzard.

«Tout le monde a élevé son jeu d’un cran»

Simon Olivier n’est aucunement surpris de voir son équipe en finale. Ce qui le surprend par contre, du moins un peu, c’est que son club soit parvenu à éliminer les Western Capitals de Summerside en quatre parties.

«Nous venons de battre une très bonne équipe de hockey, soutient le pilote du Blizzard d’Edmundston. Ça aurait été prétentieux de ma part de prédire que nous allions les éliminer par un balayage.»

Ça aurait pourtant été facile de se péter les bretelles après que le Blizzard ait pris l’avance 3-0 dans la série. Jamais Simon Olivier a permis à ses joueurs de croire à un balayage, même si plusieurs partisans n’avaient que ce mot à la bouche.

«Ce n’est pas ma façon de faire. Au niveau psychologique, mon approche est de préparer mon équipe comme si nous allions nous rendre à la limite des sept parties. Une série, je vois ça comme un marathon, pas comme un sprint», confie-t-il.

Simon Olivier a particulièrement aimé le jeu d’ensemble de ses joueurs, mais particulièrement ses unités spéciales.

«Nous avons présenté un taux d’efficacité de 88% en infériorité numérique contre une équipe comme Summerside. Et notre supériorité numérique a marqué à un taux de 29% dans cette série. C’est très bon», dit-il.

«Sur le plan défensif, nous n’avons donné que sept buts en quatre matchs. Et quand je parle de défensive, je ne vise pas juste le gardien et les défenseurs. Bien sûr, ça prend un gardien qui fait des arrêts et des défenseurs qui sortent la rondelle de la zone, mais ça prend aussi la contribution de nos attaquants dans notre territoire. Les gars ont très bien joué», révèle Olivier.

Des propos repris par le vétéran Patrick LeBlanc.

«Tout le monde a élevé son jeu d’un cran dans cette série, souligne l’attaquant de Sainte-Marie-de-Kent. Les gars étaient motivés pour battre Summerside qui est la bête noire de l’équipe depuis déjà plusieurs années.»