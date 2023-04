Anthony Hamel, l’homme des grandes occasions des Wildcats

Avant que ne s’amorce la spectaculaire série contre le Drakkar de Baie-Comeau, Anthony Hamel s’était donné comme mot d’ordre de s’amuser le plus possible. Le Gatinois a tenu parole.

Tellement que le robuste défenseur des Wildcats de Moncton n’hésite pas à dire qu’il joue en ce moment le hockey le plus amusant de sa carrière.

«Je tenais absolument à ce que mes dernières séries éliminatoires dans la LHJMQ soient amusantes. J’ai eu beaucoup de plaisir dans cette série contre le Drakkar. Je me suis juste concentré à jouer au hockey», affirme l’ancien choix de quatrième ronde (67e) des Islanders de Charlottetown.

C’est plutôt facile de le croire. Imaginez-vous donc qu’il a trois buts dans la série, dont deux mardi soir, lors du 7e match. L’autre, réussi vendredi au Centre Henry Leonard, a procuré la victoire en prolongation. Il a de plus tiré 17 fois vers le filet adverse, ce qui se veut une moyenne largement supérieure à ce qu’il réalise d’habitude.

«C’est la première fois que je compte deux buts dans un même match depuis le niveau novice, je crois», s’exclame en riant l’arrière de 21 ans.

«C’est Étienne (Morin) qui m’inspire», ajoute-t-il en ricanant.

Fait à noter, Hamel compte maintenant quatre buts en 16 matchs séries éliminatoires en carrière, contre également quatre en 188 duels de saison régulière.

«Je suis un joueur des séries», donne-t-il en guise d’explication, avant de recommencer à rire.

Le numéro 2 des Wildcats a par ailleurs tenu à souligner la vive opposition du Drakkar de Baie-Comeau dans cette série qui a nécessité cinq prolongations, un nouveau record de la LHJMQ.

«Le Drakkar m’a impressionné. Il y a des gars dans cette équipe qui m’ont démontré qu’ils étaient plus durs que je ne le croyais. Comme je t’avais dit avant le début de la série, je m’attendais à ce que ce soit intense et serré. Ç’a été encore plus intense et serré que je ne le croyais. Tu pouvais voir beaucoup de bleus et des sacs de glace dans le vestiaire après les matchs», lance l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 191 livres.

«J’ai aimé la façon dont nos jeunes se sont comportés. Ils ont su rebondir après chaque défaite et ils ont également appris à rester neutre. Après une victoire ou une défaite, c’est important de garder son calme, surtout en séries», indique-t-il.

Les Wildcats vont maintenant s’attaquer au Mooseheads de Halifax, une formation qu’ils sont parvenus à vaincre à trois reprises en neuf occasions cette saison.

«Nous avons joué plusieurs matchs serrés contre eux, à part une ou deux fois, dont la volée de 11 à 3 que nous avons encore sur le cœur. Nous allons être prêts. Nous avons l’intention de sur donner une bonne ride», assure-t-il.

– Et le but refusé au Drakkar était-il bon?, lui demande en conclusion l’auteur de ces lignes.

«Euh… je ne m’aventurerai pas là-dessus», s’est-il contenté de répondre en riant.

Anthony Hamel (2) – Gracieuseté: Wildcats de Moncton / Daniel St-Louis

Une transaction que Ritchie Thibeau ne regrette pas

Ritchie Thibeau regrette-t-il la transaction qui lui a permis de faire l’acquisition d’Anthony Hamel le 28 décembre 2020? Certainement pas. Au contraire, le Gatinois se veut l’un des meilleurs trocs du directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton.

Aux Islanders de Charlottetown, qui ont reçu en retour l’arrière Sean Stewart, Thibeau est également parvenu à soutirer de son homologue Jim Hulton des choix de troisième et sixième rondes, qui sont devenus l’été dernier les attaquants Sidney Deslauriers et Gavin Cornforth.

Deslauriers devrait logiquement se tailler une place au sein du club la saison prochaine, alors que Cornforth, un Américain, a déjà manifesté son intérêt à jouer dans la LHJMQ. Il faut dire que son père Mark, qui a disputé quelques rencontres avec les Bruins de Boston dans la LNH, est natif de Montréal.

«J’aurais pu échanger Hamel lors des deux dernières années et j’ai refusé chaque fois malgré les bons retours qu’on m’offrait, révèle Thibeau. J’ai préféré garder le leadership d’Hamel. Il est aussi un très bon mentor pour nos jeunes. Je ne regrette rien.»

Parlant des jeunes, Ritchie Thibeau estime qu’ils ont appris énormément dans cette première ronde chaudement disputée face au Drakkar.

«Déjà que c’est important pour le développement des jeunes de prendre part aux éliminatoires, c’est incroyable qu’ils aient pu vivre une série où chaque jeu pouvait changer la partie d’un côté comme de l’autre. Et le fait d’avoir pris part à autant de prolongations, c’est quelque chose qui va les aider dans l’avenir. Désormais, ce n’est pas une prolongation qui va les énerver. Ils savent maintenant ce que ça prend pour gagner», révèle Thibault qui, en plus d’encourager son équipe, consacre déjà plusieurs heures par semaine au prochain repêchage.

Notons qu’il possède en ce moment trois choix de troisième ronde, dont celui des Foreurs qui pourrait lui permettre de sélectionner au tout premier rang.

Thibeau avait obtenu ce choix, ainsi que le gardien Vincent Filion et une sélection de quatrième ronde qui deviendra Vincent Légaré, en cédant le défenseur Jordan Spence à la formation abitibienne en janvier 2021.

La loterie aura lieu le mercredi 26 avril. Le tout sera télédiffusé en direct sur la chaîne RDS à compter de 19h30, heure de l’Atlantique. Les cinq équipes qui vont prendre part à la loterie sont les Saguenéens de Chicoutimi (9 boules dans le boulier, 43%), les Wildcats (6 boules, 28%), l’Armada de Blainville-Boisbriand (3, 14%), les Foreurs de Val-d’Or (2, 10%) et l’Océanic de Rimouski (1, 5%).

«Je ramasse déjà des choses pour me porter chance», admet avec humour le directeur des opérations hockey.

Thibeau détient aussi son propre choix, le 12e choix au total, de même que le 17e, acquis en décembre du Phoenix de Sherbrooke, via les Tigres de Victoriaville dans la transaction qui y a envoyé Francesco Iasenza.

Les Wildcats vont également repêcher au moins un joueur, peut-être deux, lors de l’encan international.