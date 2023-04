Blizzard: Olivier Coulombe pourrait revenir au jeu en finale

Olivier Coulombe ignore encore quand il obtiendra le feu vert pour reprendre l’action, mais il a bon espoir de revenir au jeu pendant la finale. En attendant, le joueur de l’année dans la Ligue junior des Maritimes suit avec grand intérêt le magnifique parcours de son équipe.

Victime d’une commotion cérébrale le 22 mars lors du troisième match de la série contre les Timberwolves de Miramichi, à la suite d’une vicieuse mise en échec de Reese Allen, geste qui a valu à ce dernier quatre parties de suspension, l’attaquant étoile du Blizzard d’Edmundston n’a pas joué depuis.

Évidemment, comme nous sommes en séries éliminatoires et que les équipes sont plutôt cachotières à ce temps-ci de l’année, Coulombe doit faire attention à ce qu’il dit.

«Je patine un peu et je prends du mieux. Il y a de bonnes chances pour que je revienne au jeu dans la finale», dit-il sans trop s’avancer.

Certes, les trois dernières semaines n’ont pas été faciles pour l’ailier droit de 21 ans. Bien difficile d’être privé de son sport de prédilection, particulièrement dans la période la plus intéressante de la saison.

«Une commotion cérébrale, ce n’est pas comme une cheville cassée. La cheville, une fois que tu as retiré le plâtre, tu peux recommencer à travailler pour revenir au jeu. C’est beaucoup plus compliqué avec la tête», révèle Coulombe, qui estime que le geste d’Allen aurait pu être évité.

«Bien sûr, les coups sont des choses qui arrivent au hockey, mais celui-là aurait pu être évité. Avant le choc, j’avais la tête haute et je savais que personne ne pouvait venir me frapper de façon légale. Je ne l’ai jamais vu. Il m’a frappé par derrière», raconte l’auteur de 52 buts en seulement 37 parties pendant la saison régulière, et qui en avait ajouté deux autres avant de tomber au combat face aux Timberwolves.

Heureusement pour lui, le Blizzard a bien compensé son immense perte. Pour tout dire, son absence n’a pour ainsi dire aucunement paru. Et c’est d’ailleurs ce dont Coulombe est le plus fier.

«Tous les gars ont élevé leur jeu d’un cran dans ces séries, particulièrement contre Summerside. En continuant de gagner, ils me donnent la chance de revenir au jeu. Des gars comme Philippe Collette, Marco Martin et Noah Matulu m’ont grandement impressionné. Collette, il me fait beaucoup penser à moi au même âge. Je me vois en lui. C’est un bon kid», affirme le numéro 16 du Blizzard.

Coulombe a également aimé la façon dont son bon ami Thomas Boucher a su rebondir face aux Western Capitals, après une première ronde chancelante contre Miramichi.

«Une saison comprend toujours des hauts et des bas, mais Bouch n’avait pas vraiment vécu de mauvais moments pendant le calendrier régulier. C’est juste plate que ce soit arrivé en séries. Heureusement, le jeune (Samuel) LeBlanc a pris la relève et il a bien fait ça. Contre Summerside, Bouch a été très bon. Et quand la défensive joue aussi bien, ça donne du même coup beaucoup de confiance aux attaquants», signale-t-il.

Qu’est-ce que Olivier Coulombe dirait à ses coéquipiers si l’entraîneur-chef Simon Olivier lui demandait de faire un petit discours avant le premier match.

«Je leur dirais que les Mariners de Yarmouth sont un club sans vedette qui travaille fort et qui joue de la bonne façon. Je leur dirais que nous avons cependant plus de talent et que si nous travaillons aussi fort qu’eux et de la bonne façon, ça devrait bien aller», a-t-il rétorqué.

Ça fait bien du sens.

En bref… Olivier Coulombe a à son tour vanté la profondeur du Blizzard à toutes les positions. En plus de Samuel LeBlanc qui a brillamment remplacé Thomas Boucher dans la première ronde, il a souligné avec justesse qu’à l’exception d’Alex Arsenault, dans le deuxième duel, aucun joueur n’a réussi à marquer deux buts dans le même match lors des quatre victoires consécutives de l’équipe. «Ça démontre notre profondeur à l’attaque quand les buts viennent de tout le monde», mentionne-t-il… Les deux premiers duels de la finale contre Yarmouth auront lieu dimanche et lundi au Mariners Centre. Les deux formations se retrouveront ensuite au Centre Jean-Daigle pour les trois rencontres suivantes, les 20, 21 et 23 avril. Si nécessaire, les sixième et septième parties seront disputées à Yarmouth les 29 et 30 avril…