Série Drakkar-Wildcats: «beaucoup d’émotions!»

Les Wildcats de Moncton ont fait vivre à leurs partisans une série historique face au Drakkar de Baie-Comeau, rien de moins.

Historique tout d’abord parce que les deux équipes ont établi une nouvelle marque de la LHJMQ pour le plus grand nombre de parties en prolongation dans une seule série (cinq), mais aussi parce que la plupart des experts avaient prédit une victoire du Drakkar en cinq ou six parties.

Mais voilà, c’était dans le vestiaire de l’équipe locale que ça chantait, mardi soir, après une victoire de 5 à 4 en prolongation dans le septième match, disputé à Moncton.

C’est d’ailleurs un entraîneur visiblement soulagé qui s’est adressé aux journalistes après la rencontre.

«Je suis très heureux pour les joueurs. On est une jeune équipe qui apprend encore tous les jours. Je trouve que nous avons bien performé à beaucoup de moments durant la série. Des parties numéro sept, c’est de l’expérience qui ne s’achète pas», avance Daniel Lacroix.

«Ce n’est pas tout le monde qui peut bien gérer tous ces changements de momentum d’une série. Je suis fier de nos joueurs et de la façon dont ils se sont comportés malgré les embûches.»

Le défenseur Étienne Morin affichait un large sourire, malgré plusieurs points de suture à sa lèvre inférieure.

«Pour être franc, on se sent très bien. On n’aurait pas pu demander mieux. Le Drakkar a été un très bon adversaire, mais on a eu le résultat qu’on voulait.»

Le numéro 5 affirme qu’il n’a jamais eu de doutes sur l’issue de la série, même après la défaite en prolongation lors du sixième match.

«Il faut toujours y croire. On n’a jamais perdu espoir de gagner cette série et on ne le perdra jamais.»

Le capitaine Alexis Daniel flottait aussi sur un nuage.

«On a travaillé fort durant toute la série. Ce fut une bataille difficile et c’est incroyable de finir ça de cette façon à la maison», mentionne le joueur acadien.

«Il y avait beaucoup d’émotions dans la chambre et on s’est parlé après la troisième période. On a calmé tout le monde et on était prêts pour la prolongation.»

Déception

De l’autre côté des grandes portes, on avait l’impression d’entrer dans un cimetière, tellement le vestiaire du Drakkar était silencieux.

La défaite faisait visiblement mal à tout le monde.

Plusieurs joueurs avaient encore la tête entre les jambes de longues minutes après le but de Maxim Barbashev.

«Je suis triste pour mes joueurs. On pensait avoir gagné le match avec le but qui a été refusé (en prolongation)», souligne l’entraîneur Jean-François Grégoire.

«Comme joueur ou entraîneur, j’ai rarement vécu une série comme ça, avec cinq prolongations. Ce furent tous des matchs serrés et enlevants. Dans l’ensemble, on a vécu une belle série et c’est un beau bagage pour nos jeunes joueurs», ajoute l’ancien joueur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Mais la défaite est difficile à avaler.»

Le premier match de la série 4 de 7 entre les Wildcats et les Mooseheads de Halifax sera présenté vendredi soir au Centre Scotiabank, dans la capitale néo-écossaise.