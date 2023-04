Il y aura du hockey junior B à Caraquet à l’automne

Pour la première fois depuis la fin des années 1970, la Péninsule acadienne pourra encourager une équipe junior à compter de cet automne. Hockey Nouveau-Brunswick a confirmé mardi que le Circuit provincial junior B avait accordé une franchise à un groupe basé à Caraquet.

L’équipe, qui n’a toujours pas de nom, disputera la majorité de ses parties locales au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.

Le président de la nouvelle franchise, Michel Rail, soutient que l’idée d’amener un club junior B dans la Péninsule acadienne a été lancée lorsque le Centre régional des générations est devenu un projet sérieux il y a quelques années. Au cours des derniers mois, lui et les autres membres du comité ont mis les bouchées doubles pour doter la région d’une équipe.

«Nous voulons un club pour gagner, assure Michel Rail. Nous voulons donner aux amateurs de hockey une équipe qui va leur donner un bon spectacle. Le niveau de jeu ressemble pas mal à du hockey M18 AAA. Nous nous attendons à pouvoir compétitionner avec les bonnes équipes de la province comme les Koyotes de Kent. Le plan c’est d’avoir une équipe qui sera composée à 80% de joueurs de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur.»

Le directeur général Léonce David mentionne pour sa part qu’on retrouve déjà un bon bassin de joueurs âgés de 16 à 21 ans dans les deux régions visées. Il en a pour preuve la présence d’une douzaine de joueurs qui ont disputé au moins une partie dans la dernière campagne du circuit provincial.

Les joueurs en question sont le gardien Samuel Landry, le défenseur Justin-Olivier Boudreau, Martin Duguay et Yanic Hachey, des défunts Rangers de Richibucto, l’arrière Kevin Brideau, du Thunder de Sunny Corner, les attaquants Simon Latour et Nick Pitre, des Knights de Cap-Pelé, les avants Alex Basque et Samuel Roy, des Koyotes de Kent, les attaquants Jean-Daniel Haché et Guillaume Mallais, du Vito’s de Moncton, de même que l’avant Alexis Landry, des Rivermen de Kings County. De ce groupe, seuls Jean-Daniel Haché et Samuel Roy ne sont pas éligibles à un retour dans le circuit parce que désormais trop âgés.

«Nous croyons pouvoir avoir près d’une quarantaine de joueurs au camp d’entraînement, indique Léonce David. Comme les joueurs des Rangers de Richibucto ont tous été libérés, ça veut donc dire que les gars de la région qui jouaient là-bas nous appartiennent.»

Michel Rail annonce par ailleurs que des discussions seront entamées avec les autres équipes, de même que les joueurs de la région, afin de s’informer s’il n’y a pas moyen d’en rapatrier certains. Ajoutez à cela un grand nombre de joueurs de 12e année au niveau scolaire des polyvalentes de Shippagan, Tracadie, Caraquet, Bathurst et Néguac, de même que les joueurs du Moose du Nord désormais trop vieux pour le M18.

La nouvelle équipe présentera le jeudi 20 avril le groupe d’entraîneurs, le nom de l’équipe, le logo et les membres du comité dans le cadre d’une conférence de presse qui aura lieu au Colisée Léopold-Foulem sur le coup de 14h. On procédera aussi à la présentation de quelques joueurs qui ont déjà fait connaître leur intention de porter les couleurs du club.

Retour dans le temps

Dans le milieu des années 1970 jusqu’à la fin de la décennie, la Ligue de hockey junior B de la Côte-Nord opérait avec six formations qui étaient installées à Shippagan, Caraquet, Beresford, Tracadie/Saint-Isidore, Dalhousie et Campbellton.

Les Marchands de Shippagan-les-Îles étaient particulièrement dominants avec un trio d’étoiles composé de Jean-Marc Finn, Alban Lanteigne et Bertrand Goupil, sans oublier les Hector Chiasson, Claude Blanchard, Raymond Mallet, Roméo Haché et compagnie.

Les Acadiens de Caraquet n’étaient pas en reste eux non plus avec en tête de liste Gilles Cormier, Marcel Haché, Michel Dugas et Conrad Landry pour ne nommer que ceux-là.

Dans le camp des Aigles de Saint-Isidore/Tracadie (ou les Chargers), Paul-Émile Basque, Roger Thériault et Georges Sivret étaient des menaces offensives à chaque rencontre, alors que Jean-Guy Robichaud et Jean Blanchard excellaient en défensive.

Les Bees de Beresford, eux, pouvaient compter sur des joueurs comme Michel DeGrâce, Charles Vienneau, Roger LeBlanc et Mario Doucet.

Du côté des Rangers de Dalhousie, Jacques Noël, Luc Bernard, Ken Tait, Marc Gauvreau et Russ Rankin étaient parmi les principaux éléments.

Pour ce qui est des North Stars de Campbellton, ils pouvaient compter, entre autres, sur les George Parker, Donald LeBlanc et Daniel LeBlanc.

«Les équipes attiraient de belles foules, se souvient Jean-Marc Finn. J’ai joué pendant six saisons dans cette ligue, soit de 15 à 20 ans. C’était un bon calibre de jeu.»