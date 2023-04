Wildcats-Mooseheads ou David contre Goliath

Le rendez-vous de deuxième ronde qui va opposer les Wildcats de Moncton aux Mooseheads de Halifax nous propose une autre interprétation de l’éternel duel entre David et Goliath. À l’instar de cet épisode biblique qui n’a cessé de traverser le temps, la différence entre les deux clubs est telle qu’il se trouve bien peu de gens pour croire aux chances des Chats Sauvages de renverser le gigantesque rouleau compresseur que représente les Orignaux.

Évidemment, la première chose qui saute aux yeux est ce fameux premier trio des Mooseheads, tous membres du club magique des 50 buts et des 100 points, composé de Jordan Dumais (54-86=140), Josh Lawrence (50-69=119) et Alexandre Doucet (58-57=115). C’est la première fois qu’une équipe compte sur trois marqueurs de 50 buts depuis la saison 1993-1994, alors que Robin Bouchard, Dave Tremblay et Alain Savage, des Cataractes de Shawinigan, avaient tous atteint ce plateau.

Dumais, Lawrence et Doucet ont d’ailleurs pris les trois premières positions de la ligue dans la colonne des pointeurs et c’est sans deux autres bonshommes qui ont terminé dans le top-25 (Markus Vidicek, 15e, 32-48=80; Mathieu Cataford, 20e, 31-44=75).

Le meilleur pointeur des Wildcats (Charles Beaudoin, 23e, 24-48=72) n’occuperait donc que le sixième échelon s’il portait l’uniforme des Orignaux. C’est vous dire à quel point l’annonceur-maison des Mooseheads a été nettement plus occupé que celui des Wildcats à ce chapitre.

Ce n’est pas pour rien si les Mooseheads ont enfilé un total de 335 buts en saison régulière, soit 80 de plus que les 255 engrangés par les Wildcats.

Les Mooseheads (50-11-7, 107 pts) ont également amassé 33 points de plus que les Wildcats (35-29-4, 74 pts), en plus d’avoir accordé 53 buts de moins que leurs rivaux du deuxième tour (196 contre 249).

Et si les Wildcats ont réalisé l’exploit de vaincre à trois reprises les Mooseheads en neuf duels de saison régulière, le fait demeure que la formation néo-écossaise a dominé 53 à 35 au chapitre des buts marqués, dont des raclées de 11 à 3 et 8 à 3.

Autre constat révélateur, les Mooseheads ont présenté la deuxième meilleure attaque à cinq de la ligue (27,1%), ainsi que la troisième meilleure moyenne d’efficacité en infériorité numérique (81%), pendant que les Wildcats terminaient en 10e (22,3%) et 12e (75,6%) position avec ses unités spéciales.

Si on ajoute le fait que les Wildcats viennent de disputer une longue série de sept matchs, dont cinq prolongations face au Drakkar de Baie-Comeau, pendant que les Mooseheads, eux, ont pu profiter d’une pause d’un peu plus d’une semaine après avoir sorti les Eagles du Cap-Breton en quatre petits duels, nous avons là une scénario qui semble écrit à l’avance.

Ne reste plus que les impondérables pour aider les hommes de Daniel Lacroix.

D’abord, l’énigme que représente le jeune quart-arrière Étienne Morin, des Wildcats. Morin est sans l’ombre d’un doute le moteur de cette équipe. Ses 72 points en saison régulière (21-51=72) et ses énormes 13 points (2-11) obtenus en sept duels au premier tour, sont assez révélateurs de la place qu’il occupera dans le plan de match des Mooseheads. Parce qu’à Moncton, ainsi va Morin ainsi va l’offensive de l’équipe. Ce sera à son partenaire à la ligne bleue Anthony Hamel de s’assurer que les Orignaux ne soient pas trop fringants à l’endroit du talentueux numéro 5.

Autre impondérable à tenir compte, le travail des Charles Beaudoin, Yoan Loshing, Vincent Labelle et Maxim Barbashev. Ils n’ont peut-être pas le talent des gros canons des Mooseheads, mais s’ils parviennent à élever leur jeu d’un cran, ça pourrait faire une différence.

Un autre élément que les Wildcats ont intérêt à exploiter, c’est le trafic devant leur gardien Mathis Rousseau, magistral devant sa cage face aux Eagles (1,93, ,935) après une saison toute aussi formidable (2,48, ,912). Attendez-vous à ce que Daniel Lacroix insiste beaucoup auprès de ses joueurs pour gêner le travail de Rousseau.

Enfin, et ça va de soi, trouver une façon de ralentir Dumais, Lawrence et Doucet. Les trois joueurs ont produit 28 points en quatre matchs face aux Eagles. S’ils poursuivent dans la même veine contre les Wildcats, ces derniers sont aussi bien de commencer à pratiquer leur élan de golf.

En bref… Les deux premiers matchs de la série seront disputés au Scotiabank Centre, vendredi et samedi. La série se poursuivra au Centre Avenir, les 19 et 20 avril. Si nécessaire, les trois rencontres suivantes auront lieu les 23 (Halifax), 24 (Moncton) et 26 (Halifax) avril… Les Mooseheads ont intérêt à visiter le banc des pénalités parce que sinon Étienne Morin pourrait le leur faire chèrement payer. L’arrière des Wildcats a amassé sept (2-5) de ses 13 points contre le Drakkar pendant que son équipe profitait de l’avantage numérique… On retrouve quatre Néo-Brunswickois dans le camp des Wildcats (Gabe Smith, Alexis Daniel, Miles Mueller et Preston Lounsbury) et autant du côté des Mooseheads (Brayden MacPhee, Josh Lawrence, Jack Martin et Dylan MacKinnon)… Pour les amateurs de hockey, ce sera une bonne occasion de voir à l’œuvre deux joueurs qui devraient logiquement être sélectionnés dans les deux premières rondes du prochain repêchage de la LNH, peut-être même dès le premier tour. On parle bien d’Étienne Morin et de Mathieu Cataford… À noter qu’on dénote un total de 22 Néo-Brunswickois dans les huit équipes toujours en lice. Outre les huit de la série Moncton-Halifax mentionnés plus tôt, il y a aussi Cole Cormier et Samuel Savoie à Gatineau, Dyllan Gill et Anthony Clutchey à Rouyn-Noranda, Spencer Gill et Simon Maltais à Rimouski, Drew Elliott et Sam Olivier à Drummondville, Cole Huckins et Marc-André Gaudet à Sherbrooke, de même que Nicolas Savoie, Evan Nause, Andrew Gweon et Cam Thomson à Québec. Bref, peu importe l’équipe qui sera couronnée au terme de la finale, au moins deux Néo-Brunswickois sont déjà assurés de porter bientôt une bague commémorant la conquête de la coupe du Président…

Honneurs de la LHJMQ: deux Wildcats en lice

C’est vendredi que nous saurons qui de Jacob Steinman, des Wildcats de Moncton, Gabriel D’Aigle, des Tigres de Victoriaville, ou Marcus Kearsey, des Islanders de Charlottetown, remportera le trophée Raymond-Lagacé remis à la recrue défensive de l’année dans la LHJMQ.

Un autre porte-couleurs des Wildcats est en nomination pour le trophée Michael-Bossy (meilleur espoir professionnel), soit le défenseur Étienne Morin. Ses deux adversaires sont Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, et Mathieu Cataford, des Mooseheads de Halifax. Le gagnant sera annoncé le 24 avril.

Notons également la présence de l’Acadien Nicolas Savoie, des Remparts de Québec, parmi les finalistes pour le trophée Kevin-Lowe (meilleur défenseur défensif) en compagnie de Tyson Hinds, du Phoenix, et Pier-Olivier Roy, des Tigres. Le trophée sera remis le 26 avril.

Notons aussi la nomination de l’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst, Thomas Belgarde, des Tigres, dans le trio de finalistes pour le trophée Frank-J.-Selke (joueur le plus gentilhomme). Les deux autres nominés sont Justin Robidas, des Remparts, et Attilio Biasca, des Mooseheads. Le vainqueur sera connu le 20 avril.

Le trophée Guy-Carbonneau (meilleur attaquant défensif) se jouera entre Nathan Gaucher, des Remparts, Milo Roelens, du Phoenix, et Zachary Dean, des Olympiques de Gatineau. On connaîtra son récipiendaire le 21 avril.

Tristan Luneau, des Olympiques, Tyson Hinds, du Phoenix, et Frédéric Brunet, des Tigres, se font pour leur part la lutte pour le trophée Émile-Bouchard (défenseur de l’année). Le gagnant sera choisi le 27 avril.

En ce qui concerne le trophée Marcel-Robert (joueur-étudiant), ça va se jouer entre Mathieu Cataford, des Mooseheads, Maxime Pellerin, des Tigres, et Julien Béland, de l’Océanic de Rimouski. L’heureux gagnant sera connu le 1er mai.

Carl Mallette, des Tigres, Sylvain Favreau, des Mooseheads, et Stéphane Julien, du Phoenix, sont pour leur part les finalistes pour le trophée Ron-Lapointe (entraîneur de l’année) qui sera remis le 4 mai. Le même Julien est aussi en nomination pour le trophée Maurice-Filion (directeur général de l’année) avec Louis Robitaille, des Olympiques, et Patrick Roy, des Remparts. Le gagnant sera annoncé le 8 mai.

Stéphane Julien, c’est décidément son année, est également nominé pour le trophée Paul-Dumont (personnalité de l’année) en compagnie de Louis Robitaille, des Olympiques, et Joshua Roy, du Phoenix. Nous allons connaître le gagnant le 10 mai.

Enfin, Joshua Roy, Jordan Dumais, des Mooseheads, et Nathan Darveau, des Tigres, sont les finalistes pour la plus grosse récompense, le trophée Michel-Brière remis au joueur le plus utile de la ligue. Le vainqueur sera dévoilé le 11 mai.