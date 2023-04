Finale de la LHM: le talent du Blizzard face à l’éthique de travail des Mariners

Dans un sport comme le hockey, les chiffres peuvent nous raconter un tas de trucs intéressants qui nous permettent ensuite de se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler la confrontation entre deux équipes.

Dans la finale de la Ligue junior des Maritimes que s’apprêtent à disputer le Blizzard d’Edmundston et les Mariners de Yarmouth, les chiffres sont même très bavards.

Par exemple, ils nous disent que les Mariners (41-9-2) sont les champions de la saison régulière en dépit de l’exceptionnelle saison du Blizzard (38-13-1). Les Mariners ont récolté sept points de plus que le Blizzard (84 contre 77).

Les chiffres nous disent aussi que les Mariners n’ont permis qu’un peu moins de deux buts par match depuis le début des séries, soit 1,99, contre les 2,88 filets accordés par le Blizzard. En saison, les Mariners ont aussi dominé en saison avec une moyenne de buts alloués de 2,45 contre 3,09 pour le Blizzard.

Les Mariners ont également été sans pitié depuis le début des séries en balayant sans tambour ni trompette les Weeks Crushers de Pictou County et les Bearcats de Truro en quatre matchs consécutifs. La troupe de Simon Olivier, elle, avant d’épousseter les Western Capitals de Summerside en quatre matchs, fatigués que ces derniers étaient à la suite de leur longue odyssée de sept parties contre les Tigres de Campbellton, a dû peiner avant de venir à bout des Timberwolves de Miramichi en six rencontres.

Autres chiffres éloquents, la régularité des Mariners avec leurs unités spéciales. Après avoir outrageusement dominé la LHM pendant le calendrier régulier avec un taux de réussite de 86% en infériorité numérique, ils n’ont rien perdu de leur avarice en séries comme en témoignent leur taux de 90,6%. À l’opposé, bien qu’il a mieux fait en deuxième ronde, le Blizzard est nettement plus généreux avec un taux de 77,7% en saison et 70% en séries.

Certes, le Blizzard peut compenser un brin grâce aux ravages que son attaque massive peut causer dans les défensives adverses. Fier d’une moyenne de 28,9% d’efficacité en saison, le Blizzard est encore plus dominant en séries avec un taux de 33,3%. Comme on dit, ça peut coûter cher d’écoper de mauvaises pénalités devant la machine offensive du Blizzard. D’un autre côté, les Mariners sont loin d’être des pieds de céleri quand ils ont l’avantage d’un homme (ou deux). Comme c’est le cas en infériorité numérique, les Mariners sont réguliers comme une horloge avec leur attaque massive avec des taux de 24,5% en saison et 24% en séries.

Bref, si on ne s’en tenait qu’aux chiffres, force est d’admettre que les Mariners méritent d’être considérés favoris dans cette finale mettant aux prises les champions de leur division respective.

Il y a toutefois un hic. Et ce hic, c’est Olivier Coulombe qui l’a probablement le mieux résumé. Dans nos pages, cette semaine, le grand blessé du Blizzard a révélé que si ses coéquipiers parviennent rivaliser avec les Mariners au chapitre de l’effort et dans les détails, ils devraient logiquement l’emporter en raison du talent pur qui est supérieur dans le camp de la formation néo-brunswickoise.

Et le chiffre qui en dit le plus au niveau de ce talent pur, même si encore là il ne dit pas tout, c’est le fait que les joueurs du Blizzard ont disputé pas moins de 655 parties dans la LHJMQ, contre seulement 131 du côté des Mariners. Ces joueurs ont pour nom Alex Arsenault, Patrick LeBlanc, Philippe Collette, Jérémy Duguay, Tristan Fortin, Peter Amanatidis, Noah Matulu, Olivier Coulombe, Brandon Casey, Jérémie Thibodeau et Thomas Boucher.

Centre-trente-et-un matchs qui appartiennent d’ailleurs au même bonhomme, un certain Benjamin Roode que les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont bien connu et qui n’a totalisé qu’un but et quatre passes dans le junior majeur. Le Blizzard, lui, compte sur 11 joueurs qui ont goûté à la LHJMQ. Et ces gars-là ont amassé tout près de 200 points en carrière (76-118=194) dans ce circuit que les anglophones surnomment ad vitam aeternam la Q.

Ce n’est justement pas un hasard si quatre porte-couleurs du Blizzard ont terminé dans le top-20 de la LHM au chapitre de la moyenne de points par match. Ils sont dans l’ordre Olivier Coulombe (2e, 2,22 points par partie), qui pourrait fort bien effectuer un retour au jeu dans la finale, Patrick LeBlanc (7e, 1,69), Alex Arsenault (10e, 1,56) et Jérémy Duguay (18e, 1,40). Les Mariners n’ont qu’un seul représentant dans ce même classement, soit Nathan Kelly (9e, 1,61).

D’un côté, les vaillants Mariners qui ont gagné leurs épaulettes à force de travail et qui s’acharnent à respecter les importants détails que composent un match de hockey, tel un artiste devant son oeuvre.

De l’autre, le talentueux Blizzard, avec ses nombreuses vedettes, qui a l’opportunité de prouver que le talent, quand il est bien exploité, peut mener loin.

Que le meilleur gagne.

En bref… En saison régulière, les deux équipes se sont affrontées à deux reprises et chacune est parvenue à vaincre l’autre sur la route. Ainsi, les Mariners ont battu le Blizzard 4 à 1 au Centre Jean-Daigle le 15 octobre, mais ce dernier a pris sa revanche au Mariners Centre le 4 février en l’emportant 4 à 3… Outre Philippe Collette et Samuel LeBlanc, du Blizzard, on retrouve un autre espoir du Titan d’Acadie-Bathurst dans cette finale. Il s’agit de Jared Pitman, 16 ans, que le Titan a choisi en 13e ronde (229e au total). Pitman a connu une excellente saison au niveau M18 avec les Mustangs de South Shore (20-26=46). Il s’est rapporté aux Mariners une fois la saison des Mustangs terminée et revendique un but et deux passes en trois duels éliminatoires… Les Wildcats de Moncton comptent eux aussi sur un espoir dans le deuxième gardien des Mariners, Keegan Warren. Le portier de 17 ans vient de connaître une très bonne première saison dans la LHM avec une moyenne de buts alloués de 2,19 et un taux d’arrêts de ,912. En deux matchs éliminatoires, il présente une moyenne de 2,96 et un taux d’efficacité de ,910. Reste à voir si le directeur des opérations hockey des Wildcats Ritchie Thibeau parviendra à convaincre le Terre-Neuvien de faire le saut dans la LHJMQ la saison prochaine… Parlant de Terre-Neuve-et-Labrador, les Mariners comptent sur sept joueurs de cette province dans leur alignement… Les Mariners n’ont toutefois aucun représentant du Nouveau-Brunswick, contre 12 pour le Blizzard… Les deux premiers matchs de la finale auront lieu dimanche et lundi à Yarmouth. Le Centre Jean-Daigle sera le théâtre des trois parties suivantes (20, 21 et 23 avril). Si nécessaire, les deux dernières rencontres de la série seront présentées au Mariners Centre (29 et 30 avril)… Le gagnant de la finale obtiendra son laissez-passer pour le Championnat canadien junior A, soit la Coupe du Centenaire, qui se tiendra du 11 au 21 mai à Portage La Prairie, au Manitoba…