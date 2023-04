Football universitaire: les frères Tremblay se joignent aux X-Men

Deux des joueurs qui ont le plus marqué la courte mais déjà fort riche histoire du programme de football des Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton, les frères jumeaux Samuel et Caleb Tremblay, évolueront à Antigonish pour les puissants X-Men de l’Université St. Francis-Xavier la saison prochaine.

Les deux frangins de 20 ans, qui ont disputé les deux dernières campagnes avec les Élans du cégep Garneau à Québec, étaient courtisés par les X-Men depuis 2019.

«Nous étions encore à l’école Sainte-Anne quand les X-Men nous ont parlé la première fois», mentionne Samuel Tremblay, le quart-arrière.

Dans les derniers mois, seuls les Ravens de l’Université Carleton à Ottawa ont tenté de les convaincre de leur programme. L’offre était tentante, d’autant plus que les Ravens semblent avoir un faible pour les talents néo-brunswickois, eux qui comptaient la saison dernière sur les Acadiens Charles Lavallé et Xavier Malone, de même que Bradly Peters et Nathan Clark.

Sauf que lorsque l’entraîneur-chef des X-Men Gary Waterman les a approchés, la décision n’a pas été difficile à prendre.

«Ils ont l’un des meilleurs programmes de football au Canada, soutient Samuel Tremblay. Ils font du football comme ça se fait au football universitaire américain. Ils ont le désir de gagner un jour le Championnat canadien et ils sont convaincus qu’ils vont y arriver. Mon frère et moi voulons faire partie de cette histoire.»

La saison dernière, les frères Tremblay ont fait partie du noyau dur des Élans. Samuel Tremblay a complété 145 passes (un sommet dans la RSEQ) pour un total de 1538 verges. Il a aussi complété 11 passes de touchés. Cinq de ces touchés ont été réussis par son frère qui a complété la saison avec 321 verges gagnées. Notons que les Élans ont subi l’élimination en demi-finale face à leurs grands rivaux de Québec et éventuels champions de première Division, les Titans du cégep Limoilou.

«Quand nous avons décidé d’aller jouer au cégep Garneau, c’était parce que nous sentions que nous n’avions pas encore la maturité physique pour le football universitaire. Mais là nous sommes prêts. Nous sommes nettement plus prêts pour le football universitaire que nous ne l’étions il y a deux ans», estime Samuel Tremblay.

Les frères Tremblay ont également profité de leur passage au cégep Garneau pour améliorer leur jeu d’ensemble.

«Grâce à l’entraîneur-chef des Élans Dominic Picard (ce dernier a récemment démissionné pour se joindre au programme du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke), j’ai eu la chance de m’améliorer dans tous les aspects du jeu. Il possède des connaissances extraordinaires en football. J’adorais aller passer du temps dans son bureau pour parler de football. Il m’a appris, entre autres, à mieux analyser et comprendre les situations de jeu. Grâce à lui, je fais une lecture plus rapide et plus efficace des situations de jeu dans le feu de l’action», révèle le jeune quart-arrière.

Samuel Tremblay a terminé sa dernière saison au sein du programme des Élans du cégep Garneau avec 145 passes complétées et 11 passes de touchés pou un total de 1538 verges par la voie des airs. – Gracieuseté: Élans du cégep Garneau Samuel Tremblay (4) félicite son frère Caleb (5) après une victoire des Élans. – Gracieuseté: Élans du cégep Garneau Caleb Tremblay a capté 32 passes pour un total de 321 verges, en plus de réussir cinq touchés, pendant la dernière saison des Élans. – Gracieuseté: Élans du cégep Garneau

En bref… Si Samuel Tremblay évolue exclusivement à la position de quart, son frère Caleb peut aussi aider dans les unités spéciales quand il n’est pas utilisé comme receveur de passes… Plusieurs autres Néo-Brunswickois font partie du programme de football de St. Francis Xavier, dont l’Acadien et ancien porte-couleurs des Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton Caleb Fogarty. Les autres sont Gabriel Richards, Tom Brow, Tyler Ivan et Jonathan Burgess… Les X-Men, qui remporté le Championnat du SUA (Coupe Loney) l’automne dernier en dominant les Mounties de Mount Allison 21 à 14, n’ont pas subi la défaite en saison régulière au cours de leurs deux dernières campagnes… Après avoir gagné la Coupe Loney, les X-Men ont perdu 36 à 19 en finale de la Coupe Uteck face aux Huskies de l’Université de la Saskatchewan…