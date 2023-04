Les Mooseheads d’Halifax ne font qu’une bouchée des Wildcats de Moncton

Autant les Wildcats de Moncton ont eu l’air d’être les rois des animaux en gagnant 4 à 1, la veille, autant ils avaient l’apparence de minous dégriffés, samedi soir, au Scotiabank Centre.

Menés par le néo-Brunswickois Josh Lawrence qui a inscrit deux buts et trois passes, les Mooseheads de Halifax ont fait plaisir à leurs 8510 partisans dans un triomphe facile de 7 à 1.

La domination des Orignaux a été telle que les visiteurs n’ont réussi que 14 maigres tirs au but sur le gardien Mathis Rousseau.

Trent Ballentyne a d’ailleurs été le seul à déjouer sa vigilance à mi-chemin dans le match.

Outre Lawrence, Zachary L’Heureux et Brody Schultz, avec un but et une passe chacun, ainsi que Attlio Biasca, Markus Vidicek et Evan Boucher ont fait bouger les cordages. Jordan Dumais a amassé deux passes.

Jacob Steinman a entamé le match pour les Wildcats et a permis six buts sur 29 lancers, dont cinq fois en l’espace d’un peu plus de six minutes en deuxième période. Venu en relève, Vincent Filion n’a cédé qu’une fois sur huit tirs.

Le vétéran Vincent Labelle estime que l’équipe était tout simplement dans un mauvais état d’esprit.

«Après la victoire de vendredi, où nos émotions étaient très élevées, nous n’avons pas su garder notre calme. Il faut mieux contrôler nos émotions. Nous savions pourtant que les Mooseheads allaient sortir fort et c’est aussi notre intention de le faire», raconte Labelle.

«Honnêtement, il n’y a rien de bon à sortir de ce match. Il faut juste l’oublier et s’assurer d’être prêts mercredi», dit-il.

L’Ontarien de 20 ans est d’avis que la meilleure façon de venir à bout des Mooseheads est de les garder autant que possible dans leur zone.

«Les Mooseheads ont probablement la meilleure offensive de la ligue et il est important de les garder dans leur territoire, dit-il. C’est selon moi le point le plus important. Ils n’aiment pas jouer en zone défensive, alors ça aiderait beaucoup si nous jouons mieux en échec-avant.»

«Et autre point important, il faut éviter de leur donner la chance d’envoyer leur attaque massive. Il faut que nous nous éloignions du banc des punitions», ajoute Vincent Labelle.

Dans les autres séries, samedi, le Phoenix de Sherbrooke n’a fait qu’une bouchée des Voltigeurs de Drummondville dans un gain de 8 à 1.

Joshua Roy s’est payé un petit festin de six points, dont trois buts. Les anciens du Titan Jacob Melanson (1-2), Marc-André Gaudet (1-1) et Cole Huckins ont tous enfin l’aiguille.

À Québec, les Remparts ont eu raison de l’Océanic de Rimouski 5 à 1.

Les Néo-Brunswickois Evan Nause et Nicolas Savoie ont bien paru dans le gain avec respectivement un but et deux mentions d’assistance.

À Gatineau, Francesco Lapenna a signé un quatrième jeu blanc des présentes séries dans une victoire de 5 à 0 des Olympiques sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Les Acadiens des Olympiques Cole Cormier et Samuel Savoie ont tous deux marqueurs un but.

La grande vedette du match a cependant été le gardien des Huskies, Thomas Couture, qui a bloqué 54 des 59 rondelles dirigées vers lui.

Le Phoenix, les Remparts et les Olympiques mènent tous leur série 2-0.