Les Mariners de Yarmouth prennent une avance de 2 à 0

Les Mariners de Yarmouth ont pris une avance de 2 à 0 dans la série finale de la Ligue de hockey junior des Maritimes, avec une victoire de 7 à 5 sur le Blizzard d’Edmundston, lundi soir, en Nouvelle-Écosse.

Des buts de Reid Voss et Ben Roode en fin de troisième période ont fait pencher la balance en faveur de l’équipe locale.

Roode a mené l’attaque des gagnants, avec un but et quatre passes.

Patrick LeBlanc a connu un bon match dans une cause perdante, avec une récolte d’un but et trois mentions d’aide.

Tim Porter, Jérémy Duguay, Olivier Coulombe, Alex Arsenault ont réussi les autres buts des perdants.

Ryan Semple et Andrew Stuckless ont donné une avance de 2 à 0 aux locaux dès la première période.

Alex Roode a creusé l’écart en début de deuxième période.

Mais les visiteurs sont revenus de l’arrière avec trois buts avant la fin de l’engagement.

Après 40 minutes, Yarmouth menait 4 à 3.

Le troisième match sera présenté au Centre Jean-Daigle jeudi soir.